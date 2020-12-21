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Шафран: в чем польза самой дорогой специи в мире

21 декабря 2020, 08:06

Помимо пользы для здоровья, шафран может использоваться в красителях, парфюмерии и для ароматизации блюд.

Шафран
Помимо пользы для здоровья, шафран может использоваться в красителях, парфюмерии и для ароматизации блюд. / Pixabay

Шафран - это пряность, которую собирают из цветка крокуса. Он использовался в лечебных целях с древних времен, особенно на Ближнем Востоке и в Греции. Современные исследования подтверждают пользу шафрана для здоровья при различных заболеваниях, от воспалений до депрессии.

Помимо пользы для здоровья, шафран может использоваться в красителях, парфюмерии и для ароматизации блюд.

"Шафран - самая дорогая специя в мире, отчасти из-за того, что его сложно собрать", - говорит Кристин Бишара, доктор медицины, основательница From Within Medical, комплексной лечебно-оздоровительной практики в Нью-Йорке.

"Шафрановые нити присутствуют в цветке крокуса, и их трудно собрать, поскольку каждую нить нужно собирать вручную", - говорит она. После сбора шафран сушат и продают в оригинальной форме ниток или измельчают в порошок, который затем используют в таких продуктах, как чай или лечебные добавки.

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Несмотря на стоимость, все больше людей интересуются пользой шафрана для здоровья и используют его из-за его мощных лечебных свойств, говорит Бишара.

Каковы преимущества шафрана?

"Шафран - сильнодействующее лекарственное растение, поскольку оно содержит более 150 химических соединений, некоторые из которых могут иметь большое влияние на здоровье", - говорит Елена Дешко, врач-натуропат и семейный врач из Торонто.

Вот некоторые из подтвержденных наукой преимуществ шафрана для здоровья:

Улучшает настроение и борется с депрессией

"Шафран наиболее известен и хорошо изучен благодаря своему положительному влиянию на настроение", - говорит Дешко. Фактически, некоторые исследования показывают, что шафран может помочь предотвратить депрессию.

Медицинский обзор 2019 года, в который вошли девять исследований влияния шафрана на депрессию от легкой до умеренной, показал, что пряность оказывает "значительное влияние" на снижение тяжести депрессии.

Другой медицинский обзор 2019 года показал, что шафран сопоставим с СИОЗС, средством первой линии от депрессии. Исследователи обнаружили, что фармакологические дозы шафрана в сушеной, экстрактивной и инкапсулированной формах, по-видимому, регулируют нейротрансмиттеры, включая серотонин, тот же нейромедиатор, который СИОЗС стремятся увеличить в головном мозге.

Уменьшает воспаление и действует как антиоксидант

Бишара говорит, что шафран содержит несколько антиоксидантов, в том числе:

  • Кроцин
  • Шафранал
  • Пикрокроцин

Антиоксиданты помогают уменьшить и предотвратить повреждение клеток и снизить риск некоторых заболеваний. В случае шафрана его антиоксидантные свойства помогают уменьшить воспаление - состояние, которое связано с множеством заболеваний.

"Шафран обладает мощными противовоспалительными свойствами, которые помогают при таких состояниях, как: сердечное заболевание, ожирение, болезнь Альцгеймера и диабет, - говорит Бишара.

По словам Бишара, эти химические вещества могут помочь защитить организм от многих болезней, в том числе:

Болезнь Альцгеймера: было показано, что кроцин помогает людям с болезнью Альцгеймера, уменьшая дегенерацию мозга.

Рак: было показано, что каротиноиды обладают защитным действием против рака и образования опухолей, а также при лечении рака, например химиотерапии, на животных моделях.

Болезни сердца: на животных моделях было показано, что шафран снижает уровень холестерина и ожирение, поэтому исследования показывают, что он может снизить риск сердечного приступа. Хотя, чтобы знать наверняка, необходимы дополнительные исследования на людях.

Диабет: кроцетин был связан с профилактикой инсулинорезистентности, состояния, предшествующего диабету 2 типа.

Хотя шафран обычно считается безопасным в соответствующих дозах для краткосрочного использования или при использовании в кулинарии, важно поговорить со своим врачом, прежде чем начинать принимать какие-либо травяные добавки, включая шафран, потому что это может иметь потенциально неблагоприятное воздействие на ваше здоровье.

Например, хотя низкие дозы могут быть безопасными во время беременности, высокие дозы шафрана могут быть связаны с выкидышем, поэтому беременным женщинам следует проявлять осторожность перед его употреблением.

Влияет на сексуальное и репродуктивное здоровье

Лечение сексуальной дисфункции - одно из древних традиционных применений шафрана. Некоторые исследования показывают, что шафран может улучшить сексуальное и репродуктивное здоровье.

Небольшое исследование 2008 года показало, что женщины, принимавшие 30 мг шафрана в день, испытывали меньше симптомов ПМС по сравнению с женщинами, получавшими плацебо.

Исследование 2012 года показало, что 30 мг шафрана в день могут помочь противодействовать сексуальным побочным эффектам лекарств от депрессии СИОЗС у женщин, включая отсутствие возбуждения, сухость влагалища и боль во время секса.

Небольшое исследование 2009 года показало, что 200 мг шафрана в день могут увеличить количество и продолжительность эрекции у мужчин, борющихся с эректильной дисфункцией.

здоровье
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