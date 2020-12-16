Щель экстаза: лучшие позы для занятий сексом в авто

Лучшие позы для занятий сексом в авто / photo.99px

Страсть к интиму обычно приходит нечаянно. И порой людям хочется секса, что называется, в полевых условиях. Лучше для спонтанного интима подходит автомобиль

Портал Sexbox составил перечень поз, которые лучше всего подходят для секса в машине, чтобы это было удобно и безопасно.

Поза №1

Девушка лежит на расправленном кресле поджав под себя ноги, парень сидит с прямыми ногами и как бы насаживает девушку (подходит для вагинального и анального секса).

Поза №2.

Парень лежит на расправленном сидении лицом вверх девушка к нему попой лицом вниз (подходит для вагинального секса).

Поза №3

Парень сидит на коленках придерживает девушку за бедра девушка обнимает его ногам (подходит для вагинального и анального секса).

Поза №4. Парень сидит на коленях, девушка под ним и одну ногу закидывает ему на плечо (подходит для вагинального и анального секса).

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