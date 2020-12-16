Щель экстаза: лучшие позы для занятий сексом в авто

Автомобиль, как говорится, не роскошь, а вполне удобное место для того, чтобы устроить секс.
Страсть к интиму обычно приходит нечаянно. И порой людям хочется секса, что называется, в полевых условиях. Лучше для спонтанного интима подходит автомобиль
Портал Sexbox составил перечень поз, которые лучше всего подходят для секса в машине, чтобы это было удобно и безопасно.
Поза №1
Девушка лежит на расправленном кресле поджав под себя ноги, парень сидит с прямыми ногами и как бы насаживает девушку (подходит для вагинального и анального секса).
Поза №2.
Парень лежит на расправленном сидении лицом вверх девушка к нему попой лицом вниз (подходит для вагинального секса).
Поза №3
Парень сидит на коленках придерживает девушку за бедра девушка обнимает его ногам (подходит для вагинального и анального секса).
Поза №4. Парень сидит на коленях, девушка под ним и одну ногу закидывает ему на плечо (подходит для вагинального и анального секса).
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