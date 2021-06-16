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Шелушение кожи после ожога: что никогда нельзя делать

16 июня 2021, 11:59

Работаете ли вы из дома в помещении или проводите время с друзьями в парке, вам необходимо защитить свою кожу.

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Иногда недостаточно просто сидеть в тени с кремом для загара / Pixabay

Не существует безопасного или здорового способа получить загар, даже если люди называют загар "здоровым сиянием".

Загар случается не только за границей, солнце обычно достаточно сильное, чтобы вызвать солнечный ожог с середины мая до сентября в Украине, в зависимости от того, насколько сильны лучи и насколько чувствительна ваша кожа к солнцу.

Если вы получили ожог случайно, ваша кожа могла начать шелушиться и облазить. Express.co.uk расскажет, как избавиться от шелушения кожи от солнечных ожогов и о том, что вам никогда не следует делать.

До девяти из десяти случаев рака кожи, вызванного меланомой, можно было предотвратить, если безопасно наслаждаться солнцем.

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Работаете ли вы из дома в помещении или проводите время с друзьями в парке, вам необходимо защитить свою кожу.

Cancer Research UK подчеркивает важность проведения времени в тени, ношения свободной одежды, шляпы с широкими полями и солнцезащитных очков с защитой от ультрафиолета, а также нанесения солнцезащитного крема на участки кожи, которые нельзя прикрыть одеждой.

Люди с от природы темной или коричневой кожей обжигаются менее легко, но если у вас светлая кожа или даже более темная кожа, но все равно обгорели, вы подвергаете себя более высокому риску развития рака кожи.

Иногда недостаточно просто сидеть в тени с кремом для загара на открытых участках, особенно если у вас светлая кожа, волосы и глаза, много веснушек или родинок, солнечные ожоги или рак кожи в семейном анамнезе.

Чтобы обгореть на солнце, вам не нужно очищать кожу - как только ваша кожа станет немного красной, розовой, зудящей или болезненной, вы обожжетесь.

Почему шелушится кожа при ожоге?

Солнечный ожог возникает, когда защитные силы вашего тела подавляются слишком большим количеством ультрафиолета - это токсическая реакция.

Ожоги первой степени поражают внешний слой кожи и заживают в течение нескольких дней, но ожоги второй степени более серьезны.

Эти серьезные солнечные ожоги могут вызвать отек, образование волдырей и являются признаком того, что более глубокий слой кожи и нервные окончания повреждены и заживление займет больше времени.

Пилинг может произойти независимо от того, насколько серьезен ожог, потому что ваше тело пытается избавиться от поврежденных клеток.

Согласно информации доктора Натали Курцио в блоге SkinCancer.org, первое, что вам нужно сделать, это вылечить кожу.

Она сказала: "Чтобы облегчить боль, вы можете принять холодный душ или ванну, а также принять ибупрофен или аспирин.

"Кроме того, лучше всего увлажнить область с помощью средства на основе алоэ-вера или сои.

Увлажнение успокаивает кожу, обгоревшую на солнце, но будьте осторожны, избегайте кремов на нефтяной или другой масляной основе. Они могут задерживать тепло и усугублять солнечный ожог.

"Кроме того, не забывайте пить больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание".

Как избавиться от шелушения кожи от солнечных ожогов

Как только ваша кожа начнет шелушиться, доктор Курчо рекомендует продолжать увлажнять, защищать и покрывать кожу, чтобы помочь ей быстрее заживать.

Единственное, что вам никогда не следует делать, когда дело доходит до шелушения или обгоревшей кожи, - это отшелушивать или сдирать ее.

Доктор Курсио написал в блоге: "Не сдирайте шелушащуюся кожу и избегайте активного отшелушивания. Вместо этого позвольте ей самостоятельно отделиться от вашего тела.

"Пилинг обычно прекращается, когда ожог зажил - около семи дней для ожогов легкой и средней степени тяжести".

Отшелушивающий ожог заживает, поэтому продолжайте пользоваться солнцезащитным кремом с SPF 30 или выше, защищайте кожу от солнечных лучей, насколько это возможно, и избегайте повторных ожогов.

здоровье
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