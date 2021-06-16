УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Шесть причин, почему вы не голодны по утрам

16 июня 2021, 23:08

Ночью и во время сна уровни некоторых гормонов в вашем организме колеблются.

Завтрак
И тревога, и депрессия могут значительно повлиять на ваш уровень голода./ twnews.se/

Все мы слышали, что завтрак - самая важная еда дня. Но то, что это популярная поговорка, не означает, что вы чувствуете голод по утрам. Хотя в некоторых случаях отсутствие голода по утрам может быть признаком серьезной проблемы, скорее всего, это совершенно нормально и не вызывает беспокойства.

Вот 6 возможных причин, по которым вы можете не чувствовать голода по утрам.

1. Вы съели обильный ужин или перекусили поздно вечером

Одна из основных причин, по которой вы можете не чувствовать голода при пробуждении, заключается в том, что вы накануне вечером плотно поужинали или перекусили, пишет Healthine.

Читайте такжеНазваны худшие и лучшие завтраки для здоровья кишечника

Это может быть особенно актуально, если вы ели пищу с высоким содержанием жиров или белков. Эти макронутриенты могут замедлить опорожнение желудка и сохранить чувство сытости дольше - даже до следующего утра.

В частности, белок также может значительно изменить уровни гормонов, регулирующих голод и аппетит, включая грелин, глюкагоноподобный пептид-1, пептид YY и холецистокинин.

Точно так же еда с высоким содержанием жиров может изменить уровни определенных гормонов, связанных с аппетитом и чувством сытости, что приведет к снижению чувства голода.

Если вы предпочитаете плотно поужинать и пропустить или отложить завтрак на следующее утро, это вполне нормально, если вы будете получать необходимые питательные вещества и воду в течение дня.

2. Уровень гормонов меняется в одночасье

Ночью и во время сна уровни некоторых гормонов в вашем организме колеблются. Это может изменить ваш аппетит.

В частности, исследования показывают, что уровень адреналина, также известного как адреналин, обычно повышается по утрам.

Считается, что этот гормон подавляет аппетит, замедляя скорость опорожнения желудка и увеличивая расщепление углеводов, хранящихся в печени и мышцах, чтобы питать ваше тело.

Более того, одно исследование показало, что уровень грелина, гормона голода, утром был ниже, чем накануне вечером. Это также может объяснить, почему вы чувствуете себя менее голодным, когда просыпаетесь.

Наконец, некоторые исследования показывают, что уровень лептина, гормона, вызывающего чувство сытости, также может быть выше по утрам. Однако исследования дали неоднозначные результаты.

Обратите внимание, что эти суточные колебания гормонов совершенно естественны и обычно не вызывают беспокойства.

Однако, если вы испытываете внезапные или резкие изменения голода или аппетита, подумайте о том, чтобы поговорить с врачом.

3. Вы чувствуете тревогу или депрессию

И тревога, и депрессия могут значительно повлиять на ваш уровень голода.

Помимо таких симптомов, как нарушение сна, усталость и потеря интереса, депрессия может вызывать изменения аппетита.

Между тем, тревога может повышать уровень определенных гормонов стресса, снижающих аппетит.

Однако тревога и депрессия по-разному влияют на людей. Некоторые исследования показали, что эти состояния вместо этого связаны с повышенным аппетитом и потреблением пищи у некоторых людей.

Если вы испытываете тревогу или депрессию и подозреваете, что это может повлиять на ваш аппетит или другие аспекты вашего здоровья, поговорите с врачом, чтобы определить лучший курс лечения для вас.

4. Вы беременны

Утреннее недомогание - распространенная проблема, характеризующаяся тошнотой и рвотой. Она поражает около 80% людей во время беременности.

Хотя утреннее недомогание может повлиять на вас в любое время дня, оно часто возникает по утрам - отсюда и его название. В большинстве случаев он улучшается или исчезает через 14 недель беременности.

Утреннее недомогание может снизить аппетит. Фактически, в одном исследовании с участием 2270 беременных женщин 34% сообщили, что меньше ели на ранних сроках беременности.

Помимо утреннего недомогания, беременность может вызывать другие симптомы, снижающие чувство голода, такие как несварение желудка, вздутие живота и задержка опорожнения желудка.

Поддержание обезвоживания, употребление небольших приемов пищи, пробование определенных рецептов, нормальный сон и хорошая вентиляция дома, чтобы избежать запахов, вызывающих тошноту, - все это стратегии, которые могут уменьшить симптомы и улучшить аппетит.

5. Вы заболели

Болезнь часто вызывает снижение аппетита и чувство голода. В частности, известно, что респираторные инфекции, такие как простуда, грипп и пневмония, заставляют вас чувствовать себя менее голодным.

В некоторых случаях эти инфекции также ограничивают ваши чувства вкуса и запаха, что может снизить аппетит.

Некоторые инфекции, такие как грипп, также могут вызывать симптомы, снижающие чувство голода и аппетита, включая тошноту и рвоту.

Имейте в виду, что особенно важно поддерживать водный баланс и подпитывать свое тело, когда вы больны, даже если вы не чувствуете голода. Суп, горячий чай, бананы, крекеры и яблочное пюре - это несколько легких блюд, которые можно попробовать, когда вы плохо себя чувствуете.

6. Другие основные причины

Помимо наиболее распространенных факторов, перечисленных выше, существует несколько других возможных причин, по которым вы можете не чувствовать голода, когда просыпаетесь.

Вот еще несколько потенциальных причин уменьшения чувства голода по утрам:

  • Вы принимаете определенные лекарства. Многие виды лекарств, включая диуретики и антибиотики, могут уменьшить чувство голода и аппетит.
  • Вы стареете. Снижение аппетита часто встречается у пожилых людей и может быть вызвано изменениями энергетических потребностей, гормонов, вкуса или запаха, а также социальными обстоятельствами.
  • У вас проблемы с щитовидной железой. Потеря аппетита может быть признаком гипотиреоза или снижения функции щитовидной железы.
  • У вас овуляция. Эстроген, женский половой гормон, количество которого увеличивается во время овуляции, может подавлять аппетит.
  • У вас хроническое заболевание. Определенные состояния, такие как заболевание печени, сердечная недостаточность, заболевание почек, ВИЧ и рак, могут вызывать потерю аппетита.
  • Если вы подозреваете, что какое-то основное заболевание может способствовать отсутствию чувства голода по утрам, проконсультируйтесь с врачом.
здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Шесть причин, почему вы не голодны по утрам». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
День Ольги 2021 – какого числа и что за праздникДень Ольги 2021 – какого числа и что за праздник На Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалияНа Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалия Путин зря боится натовских ракет, нужно бояться украинскихПутин зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских От автобуса ничего не осталось: украинцы попали в страшную аварию в Румынии, много жертвОт автобуса ничего не осталось: украинцы попали в страшную аварию в Румынии, много жертв Ультиматум Зеленскому от Путина: в МИД назвали цель Украины по ДонбассуУльтиматум Зеленскому от Путина: в МИД назвали цель Украины по Донбассу

Последние новости

23:08

Шесть причин, почему вы не голодны по утрам

22:59

Байден признался, почему настаивал на личной встрече с Путиным Видео

22:51

Лежала в луже крови: в Харькове посреди дороги умерла женщина из-за долго ехавшей скорой Видео

22:48

Вещи, которые должна знать женщина после 40 лет

22:38

Отец убил своих двух детей и утопил их тела, чтобы "насолить" бывшей супруге

Реклама
22:34

Байден и Путин решили отползти от пропасти мнение

22:21

Врачи рассказали, чем опасна может быть подушка Видео

21:56

Украину атакует опасная жара и серьезная аномальная погода Видео

21:49

"Бил по голове телефоном": пьяный мужчина средь бела дня напал на девушку и угрожал Видео

21:44

Названы четыре неожиданных продукта, от которых можно заболеть, если не хранить их правильно Видео

21:23

Предупреждают об опасности: о чем нужно молчать и никому нельзя рассказывать Видео

20:43

Лидер США о разговоре с Путиным: вспомнил о Навальном и упрекнул кибератаками Видео

20:39

Байден после встречи заявил о разногласиях с Путиным по вопросу Украины Видео

20:30

Боевики заявили "следственных действиях" с Протасевичем, в МИД Украины негодуют Видео

20:30

Все, что нужно знать о четвёртом сезоне Black Ops Cold War и Warzone Видео

20:03

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Фильчаков встретился с делегацией миссии ЕС

19:56

"Слуга народа" в Раде просматривал жестокие российские видео со сценами насилия

19:53

Тайная цель налоговой амнистии мнение

19:44

Магнитная буря с 16 июня выходит на пик опасности: как пережить ближайшие дни Видео

19:44

Для кооперативного шутера Payday 2 вышло дополнение с украинским заключенным Видео

Реклама
19:18

День летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делать Видео

19:14

"Здесь нечего обсуждать": Путин о вступлении Украины в НАТО Видео

19:12

Выперли уже восемь чиновников: как проходит большое выселение в Конча-Заспе

19:06

В Херсонской области мужчина стрелял по людям, но сам отправился на "тот свет"

18:58

Пугающее зрелище: в Австралии из-за пауков случился апокалипсис Фото Видео

18:53

"Хорошая встреча": Путин сказал, что Россия и США договорились вернуть послов Видео

18:44

Как проходила историческая встреча Байдена с "убийцей" Путиным в Женеве

18:38

Криштиану Роналду и падение акций "Кока Колы": что случилось на самом деле Видео

18:29

Встреча Байдена и Путина: какими были первые слова лидеров и о чем говорит язык тела Видео

18:03

CNN узнал, почему Байден и Путин не выступят вместе после встречи Видео

17:57

Появилось видео и подробности последних минут жизни украинки перед падение с 5 этажа в Турции Видео

17:45

"Пишу курсовую работу на е**м  украинском языке": харьковская студентка "прославилась" в Сети Видео

17:34

Убийца спокойно спал под плач родни: что известно о трагичном ДТП с врачом-велосипедистом

17:31

Бренд Honor объявил о возвращении Google-сервисов и представил Honor 50 Видео

17:30

В Киеве ротвейлер набросился и разодрал ребенка Видео

17:13

Телевизор без операционной системы: как использовать устройство на все 100% новости компании

16:56

Новые правила въезда в Украину: обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию отменили Видео

16:41

Неопрятно одет: в Одессе мужчина нанес семь ножевых ранений случайному прохожему

16:38

Офис президента открыл для всех желающих полуостров Бирючий и парк "Залесье" - Тимошенко

16:34

В Женеве "липовый" Путин выпил водочки на скамейке и посорил деньгами

Реклама
16:27

Этот фрукт помогает снизить давление: врач объяснил, как не свести пользу к нулю Видео

16:20

Рецепт невероятно вкусной рыбы на Троицу Видео

16:17

Для Among Us вышло крупное обновление с поддержкой 15 игроков в лобби

15:58

Полные залы на концертах и в кино: Кабмин по-максимуму смягчил карантин в Украине

15:47

Супергол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020: голосуем Видео

15:35

"Сын Порошенко - мой жесткий фанат": Face прокомментировал скандал с отпрыском экс-президента Видео

15:03

Google анонсировала шесть новых функций, которые появятся в Android этим летом Видео

15:01

Ужасы херсонского СИЗО: набито битком и не должно работать

14:47

Многодетный харьковчанин посидит год в тюрьме за жестокое убийство пуделя

14:29

Михаил Поплавский исполнил эротический блюз от Ирины Билык Видео актуально

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять