Шесть причин, почему вы не голодны по утрам

И тревога, и депрессия могут значительно повлиять на ваш уровень голода./ twnews.se/

Все мы слышали, что завтрак - самая важная еда дня. Но то, что это популярная поговорка, не означает, что вы чувствуете голод по утрам. Хотя в некоторых случаях отсутствие голода по утрам может быть признаком серьезной проблемы, скорее всего, это совершенно нормально и не вызывает беспокойства.

Вот 6 возможных причин, по которым вы можете не чувствовать голода по утрам.

1. Вы съели обильный ужин или перекусили поздно вечером

Одна из основных причин, по которой вы можете не чувствовать голода при пробуждении, заключается в том, что вы накануне вечером плотно поужинали или перекусили, пишет Healthine.

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Это может быть особенно актуально, если вы ели пищу с высоким содержанием жиров или белков. Эти макронутриенты могут замедлить опорожнение желудка и сохранить чувство сытости дольше - даже до следующего утра.

В частности, белок также может значительно изменить уровни гормонов, регулирующих голод и аппетит, включая грелин, глюкагоноподобный пептид-1, пептид YY и холецистокинин.

Точно так же еда с высоким содержанием жиров может изменить уровни определенных гормонов, связанных с аппетитом и чувством сытости, что приведет к снижению чувства голода.

Если вы предпочитаете плотно поужинать и пропустить или отложить завтрак на следующее утро, это вполне нормально, если вы будете получать необходимые питательные вещества и воду в течение дня.

2. Уровень гормонов меняется в одночасье

Ночью и во время сна уровни некоторых гормонов в вашем организме колеблются. Это может изменить ваш аппетит.

В частности, исследования показывают, что уровень адреналина, также известного как адреналин, обычно повышается по утрам.

Считается, что этот гормон подавляет аппетит, замедляя скорость опорожнения желудка и увеличивая расщепление углеводов, хранящихся в печени и мышцах, чтобы питать ваше тело.

Более того, одно исследование показало, что уровень грелина, гормона голода, утром был ниже, чем накануне вечером. Это также может объяснить, почему вы чувствуете себя менее голодным, когда просыпаетесь.

Наконец, некоторые исследования показывают, что уровень лептина, гормона, вызывающего чувство сытости, также может быть выше по утрам. Однако исследования дали неоднозначные результаты.

Обратите внимание, что эти суточные колебания гормонов совершенно естественны и обычно не вызывают беспокойства.

Однако, если вы испытываете внезапные или резкие изменения голода или аппетита, подумайте о том, чтобы поговорить с врачом.

3. Вы чувствуете тревогу или депрессию

И тревога, и депрессия могут значительно повлиять на ваш уровень голода.

Помимо таких симптомов, как нарушение сна, усталость и потеря интереса, депрессия может вызывать изменения аппетита.

Между тем, тревога может повышать уровень определенных гормонов стресса, снижающих аппетит.

Однако тревога и депрессия по-разному влияют на людей. Некоторые исследования показали, что эти состояния вместо этого связаны с повышенным аппетитом и потреблением пищи у некоторых людей.

Если вы испытываете тревогу или депрессию и подозреваете, что это может повлиять на ваш аппетит или другие аспекты вашего здоровья, поговорите с врачом, чтобы определить лучший курс лечения для вас.

4. Вы беременны

Утреннее недомогание - распространенная проблема, характеризующаяся тошнотой и рвотой. Она поражает около 80% людей во время беременности.

Хотя утреннее недомогание может повлиять на вас в любое время дня, оно часто возникает по утрам - отсюда и его название. В большинстве случаев он улучшается или исчезает через 14 недель беременности.

Утреннее недомогание может снизить аппетит. Фактически, в одном исследовании с участием 2270 беременных женщин 34% сообщили, что меньше ели на ранних сроках беременности.

Помимо утреннего недомогания, беременность может вызывать другие симптомы, снижающие чувство голода, такие как несварение желудка, вздутие живота и задержка опорожнения желудка.

Поддержание обезвоживания, употребление небольших приемов пищи, пробование определенных рецептов, нормальный сон и хорошая вентиляция дома, чтобы избежать запахов, вызывающих тошноту, - все это стратегии, которые могут уменьшить симптомы и улучшить аппетит.

5. Вы заболели

Болезнь часто вызывает снижение аппетита и чувство голода. В частности, известно, что респираторные инфекции, такие как простуда, грипп и пневмония, заставляют вас чувствовать себя менее голодным.

В некоторых случаях эти инфекции также ограничивают ваши чувства вкуса и запаха, что может снизить аппетит.

Некоторые инфекции, такие как грипп, также могут вызывать симптомы, снижающие чувство голода и аппетита, включая тошноту и рвоту.

Имейте в виду, что особенно важно поддерживать водный баланс и подпитывать свое тело, когда вы больны, даже если вы не чувствуете голода. Суп, горячий чай, бананы, крекеры и яблочное пюре - это несколько легких блюд, которые можно попробовать, когда вы плохо себя чувствуете.

6. Другие основные причины

Помимо наиболее распространенных факторов, перечисленных выше, существует несколько других возможных причин, по которым вы можете не чувствовать голода, когда просыпаетесь.

Вот еще несколько потенциальных причин уменьшения чувства голода по утрам: