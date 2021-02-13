Шесть признаков того, что пора заканчивать прием противозачаточных таблеток

Вот некоторые из причин, по которым вы, возможно, захотите отказаться от контроля над рождаемостью / ngzt

Есть много причин, по которым вы можете отказаться от применяемого вами метода контроля рождаемости. Например, если вы принимаете противозачаточные таблетки и чувствуете, что они не подходят вашему образу жизни или вызывают неприятные побочные эффекты, вы можете попробовать новый метод.

Или, может быть, вы хотите иметь детей или вам больше не нужно использовать противозачаточные средства из-за вашего возраста, пишет Insider.

Какой бы ни была причина, отказ от контроля над рождаемостью может иметь некоторые неприятные побочные эффекты.

Вот некоторые из причин, по которым вы, возможно, захотите отказаться от контроля над рождаемостью, и чего ожидать, когда вы это сделаете.

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Почему вам следует отказаться от контроля над рождаемостью?

Если вы планируете полностью отказаться от противозачаточных средств или изменить метод контрацепции, потому что ваш текущий метод не работает для вас, вам следует обсудить возможные варианты со своим врачом. Вот несколько причин, по которым вы можете отказаться от контроля над рождаемостью:

Вы хотите зачать ребенка

Противозачаточные средства предотвращают беременность, поэтому, если вы пытаетесь забеременеть, вам следует прекратить их принимать, будь то отказ от таблеток, удаление ВМС или прекращение инъекций и т. д.

Для справки, гормональные противозачаточные средства предотвращают беременность, останавливая овуляцию, препятствуя способности сперматозоидов достигать яйцеклетки и затрудняя имплантацию оплодотворенных яйцеклеток в матку.

Вам не следует продолжать принимать противозачаточные средства во время беременности, даже если вы принимаете их при состояниях, не связанных с беременностью, таких как прыщи.

Вы хотите перейти на другой метод контрацепции

Возможно, вы захотите другой вид контроля над рождаемостью, который соответствует вашему образу жизни, или другой, менее требовательный к уходу. Например, противозачаточные таблетки, инъекции и пластыри требуют расписания, если ВМС и другие имплантаты служат дольше.

По этой причине люди иногда предпочитают обратимые методы контрацепции длительного действия, такие как внутриматочные спирали (ВМС) и гормональные имплантаты.

По словам Кристин Гревс, доктора медицинских наук, акушера-гинеколога больницы для женщин и младенцев Винни Палмера в Орландо Хелс, люди также могут отказаться от применения других противозачаточных средств, если они выбирают постоянную стерилизацию или если их партнеры проходят вазэктомию.

Вы испытываете неприятные побочные эффекты

Каждый метод контроля рождаемости имеет свои побочные эффекты и может по-разному влиять на каждого человека. Например, гормональные методы, такие как гормональные противозачаточные таблетки, могут вызывать тошноту, изменения настроения, изменения веса, нарушения менструального цикла и болезненность груди.

"Некоторым людям не нравится принимать гормоны из-за того, как они себя чувствуют, или из-за того, как это влияет на их настроение", - говорит Гревес.

Исследование 2008 года с 1716 участниками, принимавшими противозачаточные таблетки, показало, что около 34% участников перестали принимать их в течение шести месяцев из-за побочных эффектов, таких как головные боли, изменения настроения, изменения веса и сексуальная неудовлетворенность.

У вас есть определенные заболевания

"Если у вас волчанка, рак, нарушения свертываемости крови или обширный кардиологический анамнез, вам может потребоваться прекратить использование традиционных комбинированных оральных контрацептивов", - говорит Гревес.

Гревес также рекомендует людям старше 35 лет, которые курят, страдают мигренью или повышенным артериальным давлением, прекратить прием содержащих эстроген таблеток, поскольку это может повысить риск инсульта или сердечного приступа.

Это потому, что эстроген в противозачаточных таблетках может повысить уровень артериального давления. К счастью, препараты, содержащие только прогестин, часто безопасны для женщин с такими заболеваниями.

Вы находитесь в том возрасте, когда вам больше не нужны противозачаточные средства

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, точный возраст, в котором вы больше не рискуете забеременеть, не известен. Поэтому рекомендуется продолжать принимать меры предосторожности до 55 лет или до наступления менопаузы. Средний возраст наступления менопаузы - 51 год; однако вы можете испытать это в любое время, когда вам за 40 или за 50.

Вы принимали таблетку по другой причине

"Есть разные причины, по которым люди принимают противозачаточные средства, помимо контрацепции. Они могут прекратить их принимать, если им больше не нужна помощь", - говорит Гревес.

Некоторые из этих причин включают предотвращение угрей, регулирование менструального цикла и улучшение симптомов предменструального синдрома.

Чего следует ожидать, когда вы откажетесь от контроля рождаемости?

Вот некоторые из вещей, которые вы можете испытать, когда откажетесь от контроля над рождаемостью.

Побочные эффекты отказа от контроля рождаемости

Беременность: вы можете забеременеть в течение нескольких дней после прекращения приема противозачаточных средств; однако это может занять больше времени, если у вас были нерегулярные месячные до начала приема таблеток или если у вас никогда не было ребенка раньше.

Нарушения менструального цикла: менструация может возобновиться вскоре после того, как вы перестанете принимать таблетки, или это может занять до трех месяцев.

"Противозачаточные таблетки отлично подходят для облегчения болезненных менструаций, поэтому вы можете заметить некоторый дискомфорт и отсутствие регулярности при прекращении приема лекарств", - говорит Гревес.

Акне: противозачаточные средства помогают предотвратить гормональные прыщи, поэтому прыщи могут вернуться, как только вы по словам Гревеса, отказаться от таблеток. Возможно, вам не придется беспокоиться об этом, если у вас не было прыщей до того, как вы начали принимать противозачаточные средства.

Изменения веса: у вас могут возникнуть небольшие изменения веса, когда вы откажетесь от контроля рождаемости; однако это более вероятно из-за задержки жидкости. Единственная форма контроля над рождаемостью, связанная с увеличением веса, - это Депо-Провера, инъекция прогестина, которую нужно делать каждые три месяца.