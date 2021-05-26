УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Шесть признаков того, что вы едите недостаточно углеводов

26 мая 2021, 13:32

Простые углеводы перевариваются быстрее и вызывают большее повышение уровня сахара в крови.

1622024857-3994.jpg
Сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки могут помочь в снижении веса

Углеводы пережили тяжелые пару лет, и все больше людей переходили на диеты с очень низким содержанием углеводов, такие как кето. Может быть, вы добились большого успеха, потребляя меньше углеводов, или, может быть, вы заметили, что сейчас чувствуете себя не так хорошо.

Может быть, вам действительно нужно добавить больше углеводов в свой рацион?

Во-первых, давайте вспомним, что углеводы могут быть простыми (например, продукты, приготовленные из белой муки или сахара) или сложными (например, фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые).

Читайте такжеДиетологи рассказали, как правильно считать углеводы, чтобы похудеть

Простые углеводы перевариваются быстрее и вызывают большее повышение уровня сахара в крови, в то время как сложные углеводы усваиваются медленнее и, как правило, меньше влияют на уровень сахара в крови, пишет Livestrong.com.

Простые углеводы - газированные напитки, конфеты, полуфабрикаты - "это типы углеводов, которые могут привести к увеличению веса, воспалению, усталости, перепадам настроения и хроническим заболеваниям", - говорит диетолог Николь Дандреа-Рассерт, автор книги "Эффект клетчатки": "Перестаньте считать калории и начните считать клетчатку для лучшего здоровья".

Верно и обратное: сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки могут помочь в снижении веса, уменьшении воспалений и улучшении вашего здоровья в долгосрочной перспективе, - говорит она.

Вот почему объединение всех типов углеводов в одну кучу и попытка их ограничения в целом может иметь негативные последствия для вашего здоровья, которых вы не ожидали. Вот шесть признаков того, что вы не едите достаточно углеводов, и как вернуть в рацион полезные сложные углеводы:

1. Ваши углеводы не обычные

Цельнозерновые, фрукты и овощи (включая крахмалосодержащие овощи) содержат клетчатку, которая поддерживает работу пищеварительной системы и обеспечивает регулярную работу кишечника.

"Нехватка клетчатки также связана с синдромом раздраженного кишечника (СРК). Фактически, многие медицинские работники рекомендуют клетчатку для предотвращения или облегчения симптомов СРК", - говорит Дандреа-Рассерт.

По данным Национальной медицинской библиотеки США, симптомы СРК включают спазмы в животе, вздутие живота, запор и / или диарею.

2. Вы все время голодны

Может быть, у вас просто сверхнормативный день. Но если вы все еще голодны после еды, возможно, вам нужно больше углеводов на тарелке.

"Недостаточное потребление углеводов может вызвать выработку гормона голода грелина, тогда как сбалансированное питание с углеводами, белками и жирами может помочь регулировать гормоны голода", - говорит Дандреа-Рассерт.

3. Вы перекусываете ночью

Когда вы ограничиваете себя в течение дня, вы можете обнаружить, что ваше тело спрашивает - или требует - чего ему не хватает позже ночью.

"В своей собственной практике я заметил, что, когда люди ограничивают употребление богатой углеводами пищи с большим количеством клетчатки в течение дня, у них появляется больше тяги к еде ночью", - говорит Дандреа-Рассерт.

Если вы в течение дня насыщаетесь сбалансированными блюдами и закусками с хорошо спланированными комплексными углеводами, у вас меньше шансов перейти на ночные закуски (которые, как правило, не очень хорошо спланированы и больше склоняются к чипсам, мороженому или сладким хлопьям).

4. Вы раздражительны

Микробиом кишечника, состоящий из триллионов бактерий, очень интересен, когда дело касается вашего здоровья. По словам Дандреа-Рассерт, вы можете не осознавать, что этот микробиом (на который влияет ваша диета) также играет роль в регулировании нейромедиаторов настроения, таких как серотонин, дофамин и ГАМК.

По ее словам, сложные углеводы стимулируют выработку гормона хорошего самочувствия серотонина, поэтому вы можете упустить этот естественный регулятор настроения. Кроме того, ограничение как калорий, так и углеводов может вызвать стресс для организма, отрицательно сказавшись на вашем настроении.

К счастью, говорит Дандреа-Рассерт, все можно быстро изменить.

"Ваше тело может начать создавать новую микробиоту кишечника всего за 24 часа, просто изменив то, что вы едите", - говорит она. Сосредоточьтесь на продуктах, богатых клетчаткой, особенно на тех, которые являются источниками пребиотиков, которые служат пищей для здоровых кишечных бактерий. К ним относятся бананы, яблоки, лук-порей, овес и сладкий картофель.

5. Ваша физическая и умственная энергия на низком уровне

По словам Дандреа-Рассерт, углеводы являются предпочтительным источником топлива для вашего организма, и они являются особенно эффективным способом дать вашему организму глюкозу, необходимую ему для получения энергии, как для повседневных задач, так и для физических упражнений.

Однако от этого выигрывают не только мышцы. Эти продукты дают вашему мозгу топливо, необходимое для выполнения повседневных задач. По ее словам, если ваш уровень сахара в крови становится слишком низким, что может произойти, если вы активно ограничиваете диету, вам может быть трудно сосредоточиться и сконцентрироваться. (Вы можете обнаружить, что ваши мысли заняты тем, что и когда вы собираетесь съесть для следующего приема пищи или перекуса. Это мощный индикатор того, что вашему организму чего-то не хватает.)

6. Вы плохо спите

"Одно исследование показало, что употребление меньшего количества клетчатки, большего количества насыщенных жиров и большего количества сахара связано с более легким, менее восстанавливающим и более нарушенным сном", - говорит Дандреа-Рассерт.

Это было небольшое исследование (опубликовано в январе 2016 года в Журнале клинической медицины сна), поэтому результаты необходимо проверить в более крупных исследованиях, но, учитывая, насколько важен сон для хорошего здоровья, это одно многообещающее польза от употребления более здоровых углеводов.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Шесть признаков того, что вы едите недостаточно углеводов». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делатьМагнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делать Троица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхатьТроица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать Гороскоп на завтра 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьиГороскоп на завтра 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Дима Комаров раскрыл настоящую стоимость поездок из нового тревел шоу и дал советДима Комаров раскрыл настоящую стоимость поездок из нового тревел шоу и дал совет Историческое решение Украины на Евровидении отразится на имидже украинского языка – ПутинцевИсторическое решение Украины на Евровидении отразится на имидже украинского языка – Путинцев

Последние новости

14:14
Горячая ванная может помочь избавиться от неприятного и опасного состояния
14:13
Microsoft обещает выпустить совершенно новое поколение Windows Видео
14:05
"Остановитесь!": Лукашенко громогласно пригрозил миру третьей мировой войной Видео
14:04
Анджелина Джоли требует убрать судью, принявшего решение в пользу Бреда Пита
14:01
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
Реклама
13:59
Повышение цен на метро Киева: названа предельная стоимость
13:43
Последний звонок 2021: какого числа в каких областях и как пройдет Видео
13:32
Шесть признаков того, что вы едите недостаточно углеводов Видео
13:23
Почему потеют ноги и что с этим делать Видео
13:22
Педофилам-логопедам из Одесской области грозит пожизненное: всплыли новые детали резонансного дела Видео
13:00
Необычный экшен Biomutant поступил в продажу: что нужно знать перед покупкой Видео
12:53
Холостячка бесстыже показала грудь на обольстительном фото
12:50
Синоптик: Украину накроет ливнями и придет похолодание Видео
12:43
"Миллионы украинцев вымаливают кусок хлеба на границе": Лукашенко разродился нелепым фейком Видео
12:39
Резкое возвращение части Донбасса под контроль Киева станет катастрофой – эксперт
12:19
В розничных магазинах Украины стартовали скидки на игры для PS4 и PS5
12:13
Петров, Чадов и Орлов: назвали имена российских артистов из нового списка санкций Украины
11:54
На Донбассе запланировали "большую стройку": отремонтируют рекордные 532 км дорог
11:41
В Украине запретили импорт электроэнергии из России и Беларуси
11:24
Закон о местном референдуме: кто и как может его проводить
Реклама
11:23
В моду на лето 2021 вернулись волнительные и неотразимые платья миди в стиле 90-х Фото Видео
11:23
Гороскоп на завтра 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Видео
11:22
В Украину прибыла "непосредственная" первая партия вакцины Pfizer: все, что нужно знать Видео
11:16
Лукашенко о Протасевиче: этот подонок убивал людей в братской Украине Видео
11:13
MamaRika и Сергей Середа станут родителями в первый раз
10:45
Юлия Санина в эфире 1+1 рассказала, о чем альбом The Hardkiss Жива і не залізна Видео
10:42
Лукашенко впервые прокомментировал "угон" Ryanair: я действовал законно Видео
10:37
"Рискуют башкой за похороны на скотомогильнике": стало известно, сколько платят наемникам "ЛДНР" Видео
10:05
Как лечить ожог - семь способов первой помощи и когда бежать в больницу Видео
09:58
Опасность ДТП возрастает в три раза: стало известно, какой фактор здоровья влияет на водителей Видео
09:55
Елена Кравец впервые рассказала о съемках шоу Твій день на 1+1
09:53
26 мая большой народный праздник: кого поздравить и что нельзя делать Видео
09:49
Аннексия Крыма: Муженко рассказал, как принималось решение "сдать" полуостров РФ
09:46
Обнаружен фактор риска, который увеличивает риск сердечной недостаточности у женщин Видео
09:45
Гороскоп на 26 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому ждать побед на трех фронтах Видео
09:39
Ученые узнали, какой фактор негативно влияет на отношения матери с ребенком Видео
09:30
Группа "Śnieżka" внедряет корпоративную визуальную идентификацию новости компании
09:28
Ученые обнаружили удивительную пользу молока: что оно делает Видео
09:26
Под Херсоном бабушка траванулась "наркотическим подарком" от дочери
08:28
Коронавирус в Украине 26 мая: число новых диагнозов подскочило, много госпитализаций Видео
Реклама
08:26
"Остановилось три сердца": российское судно погубило японскую шхуну Видео
08:20
России нет смысла пачкать руки во внутренних делах Беларуси мнение
08:11
Киев накроют ливни, шквальный ветер и град: когда ждать улучшения погоды Видео
07:45
"Сосочки видны": Глюкоза показала возбужденную грудь под прозрачной ночнушкой
07:44
Может ли Кремль начать сбрасывать на Украину ракеты: военный эксперт оценил риски
07:06
Сахарозаменители: мифы и реальность Видео
07:04
Жестокое убийство известного историка в Николаеве: копы задержали подозреваемого Видео
06:40
Байден объяснил причину отказа от санкций против СП-2 и нарвался на жесткую критику
06:34
Путин всеми силами хочет сделать из Лукашенко "нерукопожатного" мнение
06:15
Эксперт оценил шансы на прорыв в переговорах Байдена и Путина по Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять