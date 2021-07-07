Шесть удивительных привычек, вредных для здоровья сердца

Все мы иногда выходим из себя, но постоянный стресс галочкой сказывается на вашем сердце. / Pixabay

Все внимание прессы привлекают некоторые полезные для сердца привычки, например, регулярные физические упражнения, употребление фруктов и овощей и отказ от курения. Но есть также вредные для сердца привычки, которые могут быть менее очевидными.

Здесь Джон Хиггинс, доктор медицинских наук, спортивный кардиолог из Медицинской школы Макговерна при UTHealth в Хьюстоне, поделился шестью удивительными привычками, которые могут вызвать проблемы для вашего тикера, а также о том, что делать вместо этого для поддержания здоровья сердца, пишет Livestrong.com.

1. Много злости

Все мы иногда выходим из себя, но постоянный стресс галочкой сказывается на вашем сердце. По словам доктора Хиггинса, действительно, гнев находится на расстоянии одной буквы от опасности для вашего тела.

Вот почему: когда вы злитесь, ваша нервная система перегружается, и ваше тело вырабатывает гормоны, которые приводят к повышению артериального давления и частоты сердечных сокращений, что создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, - объясняет он.

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Кроме того, гормоны стресса, такие как кортизол, могут вызывать задержку жидкости (потенциально приводящую к повышению артериального давления и большему риску инсульта), снижать уровень сахара в крови и отрицательно влиять на качество сна, а все это плохо для вашего сердца, доктор - говорит Хиггинс.

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Более того, регулярные приступы гнева также могут ослабить вашу иммунную систему, что может привести к большему количеству инфекций, а хронически сердитые люди, как правило, страдают от большего беспокойства и депрессии, которые связаны с сердечными заболеваниями и более короткой продолжительностью жизни, добавляет доктор Хиггинс.

2. Вы слишком много занимаетесь спортом

Хотя упражнения необходимы для здоровья сердца, в тренировках действительно может быть слишком много хорошего. По словам доктора Хиггинса, перетренированность, помимо прочего, может привести к гормональному дисбалансу, снижению иммунитета, нарушению обмена веществ и чрезмерному стрессу сердечно-сосудистой системы.

Это правда: исследование, проведенное в ноябре 2017 года в Mayo Clinic Proceedings, показало, что люди, которые тренировались в течение трехкратного количества времени, рекомендованного Руководством по физической активности Министерства здравоохранения и социальных служб США - от 150 до 300 минут умеренных упражнений или от 75 до 150. минут энергичных упражнений в неделю - имели более высокие шансы на развитие кальцификации коронарных артерий.

3. Вы недостаточно пользуетесь зубной нитью

"Отказ от использования зубной нити приводит к воспалению и инфекции десен (гингивиту), что связано с повышенным накоплением атеросклеротических бляшек (затвердеванием артерий)", - говорит доктор Хиггинс.

Фактически, согласно исследованию гипертонии, проведенному в марте 2021 года, у людей с тяжелым заболеванием десен вдвое больше шансов развить высокое кровяное давление, что приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Нужна еще одна причина для чистки зубной нитью? Вот три: регулярная чистка зубной нитью также может уменьшить респираторные заболевания, уменьшить неприятный запах изо рта и помочь справиться с диабетом, добавляет доктор Хиггинс.

4. Вы слишком много спите

Хотя достаточный сон имеет решающее значение для вашего общего здоровья, его переизбыток может ухудшить здоровье вашего сердца. "Чрезмерный сон означает, что у вас меньше часов в день, когда вы бодрствуете и активны", - говорит доктор Хиггинс.

А отсутствие физической активности может способствовать ожирению, высокому кровяному давлению, высокому уровню холестерина в крови и диабету 2 типа, которые, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, увеличивают вероятность развития сердечных заболеваний.

Что еще хуже, согласно данным систематического обзора и метаанализа в Sleep, проведенного в мае 2010 года, чрезмерный сон даже был связан с повышенным риском смерти.

5. Вы игнорируете свой храп

Хотя вы можете не воспринимать храп как досадную привычку, иногда он может сигнализировать о чем-то более серьезном. "Храп может означать, что вы страдаете обструктивным апноэ во сне", - говорит доктор Хиггинс.

Апноэ во сне - это нарушение, которое вызывает нарушение дыхания во время сна, и если его не лечить, оно может привести к множеству проблем со здоровьем. В частности, по данным Sleep Foundation, поскольку оно влияет на снабжение организма кислородом, апноэ во сне повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое кровяное давление, сердечный приступ, сердечные заболевания и инсульт.

6. Вы не общаетесь

Изоляция и одиночество могут буквально повлиять на ваше сердце.

"Необщительные люди, как правило, более подвержены тревоге и депрессии, что часто приводит к нездоровому поведению, например, к чрезмерному сну, курению, неправильному питанию и малоподвижности", - говорит доктор Хиггинс. И мы уже знаем, что эти привычки могут ухудшить здоровье вашего сердца.

Показательный пример: согласно статье в Heart, апрель 2016 года, у людей, не имеющих близких отношений, значительно повышен риск инсульта и ишемической болезни сердца.