Шесть вещей, которые никогда нельзя делать перед пробежкой

Шесть вещей, которые вы никогда не должны делать перед пробежкой / УНИАН

Съесть огромный бургер и картофель фри: не лучшая идея перед пробежкой. Но, скорее всего, вы уже знаете об этом.

От испорченного перекуса перед тренировкой до режима разминки существует несколько ошибок перед бегом, скорее всего, подорвут ваши беговые тренировки и результаты.

Прочтите, чтобы узнать шесть вещей, которые вы никогда не должны делать перед пробежкой - и начните получать больше удовольствия от пробежек, пишет Livestrong.com.

1. Статическое растяжение

Разминка перед пробежкой не подлежит обсуждению. Но, по словам физиотерапевта Брэда Уитли из Калифорнии, удерживание растяжки от 30 секунд до минуты за раз, также известное как статическая растяжка, перед тренировкой принесет больше вреда, чем пользы.

По данным Harvard Health Publishing, теоретически растяжка должна согреть ваши мышцы, подготовив их к предстоящим километрам. Но на самом деле статическая растяжка, когда ваши мышцы все еще холодные и напряженные, может повысить риск получения травм и не поможет предотвратить отсроченное начало болезненности мышц.

2. Употребление большого количества клетчатки

Хотите узнать настоящую причину, по которой у вас раздувается живот от бобов? Они полны клетчатки. Клетчатка, содержащаяся во многих растительных продуктах, представляет собой углевод, который ваше тело фактически не может переваривать.

Хотя преимущества клетчатки включают в себя предотвращение голода и поддержание стабильного уровня сахара в крови, употребление кучи овощей прямо перед пробежкой может вызвать газы или проблемы с желудочно-кишечным трактом, говорит Уитли.

3. Слишком много времени на спортзал

Если у вас запланирована длительная пробежка, делать прямо перед этим приседания со штангой - не лучшая идея. "Выполнение тяжелых приседаний, выпадов или становой тяги перед бегом оставляет чувство усталости, вялости и тяжести в ногах", - говорит Уитли.

По данным Американского совета по упражнениям (ACE), когда вы едите углеводы, ваши мышцы накапливают их в виде гликогена для получения энергии. Но когда вы поднимаете тяжести непосредственно перед бегом, в вашем теле не остается много гликогена для подпитки бега.

4. Перегрузка углеводами

Как вы уже читали, ваше тело полагается на углеводы для получения энергии во время пробежек. Но это не означает, что вы должны наедаться пастой в надежде на более сильную тренировку, - говорит Уитли. Хотя углеводная загрузка - это стратегия, которую некоторые бегуны используют перед длительными соревнованиями на выносливость (например, марафон или триатлон), она не нужна для повседневного бега.

Употребление слишком большого количества углеводов, особенно перед тренировкой, также может вызвать у вас усталость. По данным Harvard Health Publishing, потому что, когда вы едите углеводы, уровень сахара в крови резко возрастает, что дает вам первоначальный заряд энергии. Но когда у вас падает уровень сахара в крови, ваша энергия падает, и вы начинаете чувствовать себя вялым - не то, чего вы хотите во время спринта.

5. Пропуск разминки

Не каждый может уделять упражнениям час или два каждый день. Но пропуск разминки, чтобы выделить больше времени на пробежку, - большая ошибка перед пробежкой.

По мнению клиники Мэйо, выполнение динамической разминки перед любым видом упражнений имеет решающее значение, если вы хотите добиться наилучших результатов. Это может даже помочь уменьшить болезненность мышц и минимизировать риск травм.

Разминка перед тренировкой также дает вашему сердцу и кровеносным сосудам возможность легче выполнять упражнения.

6. Пить слишком много (или слишком мало) воды

Даже если вы чувствуете себя немного пересохшим, не допускайте ошибки перед пробежкой, выпив из бутылки с водой прямо перед пробежкой. "Попытка восполнить обезвоживание за час до бега может привести к ужасному ощущению слипания в животе и потребовать немедленной остановки в ванной", - говорит Уитли.

В то же время вы также не хотите ограничивать жидкости. По данным клиники Майо, эффекты обезвоживания включают мышечные судороги и усталость во время упражнений.