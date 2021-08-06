Шесть вещей, которые стоматологи делают каждый день, чтобы защитить свои зубы

Ешьте хрустящие овощи и фрукты/ Стоматология

Ни для кого не секрет, что каждый стоматолог является поклонником чистки зубов щеткой и зубной нитью. На самом деле, давайте освежим рекомендацию Американской стоматологической ассоциации (ADA) для этого:

Чистите зубы два раза в день зубной пастой с фтором.

Чистите между зубами (например, зубной нитью) один раз в день.

Посещайте стоматолога для регулярной чистки (по усмотрению стоматолога, в зависимости от состояния ваших десен и зубов).

Надеюсь, вы будете следовать этим рекомендациям для здоровых зубов, но есть и другие вещи, которые вы можете делать в течение дня для поддержания правильного здоровья полости рта, которые помогут вам избежать кариеса, сохранить свежесть дыхания и снизить риск долгосрочных проблем, таких как заболевание десен.

Вот что стоматологи говорят нам, что они делают регулярно:

1. Пейте водопроводную воду

Если вы живете в районе с безопасной водопроводной водой, подумайте о переходе с бутилированной воды на водопроводную, говорит LIVESTRONG.com Ручи Сахота, DDS, представитель ADA и стоматолог в семейной практике во Фремонте, Калифорния.

"Я пью фторированную воду, и моя 6-летняя дочь тоже ее пьет. Это естественное средство защиты зубов", - говорит она. "Фторированная вода дает долгосрочные преимущества, делая зубы более устойчивыми к кислотным атакам, которые могут вызвать кариес".

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Учитывая, насколько жестко это регулируется, а также очень небольшое количество питьевой воды, она чувствует себя комфортно с точки зрения безопасности, рекомендуя ее как своим пациентам, так и своей семье.

Если вы не хотите наливать воду из-под крана, подумайте о том, чтобы сделать пару стаканов воды, которую вы потребляете в день, из-под крана.

Вода сама по себе - независимо от того, пьете ли вы фильтрованную или водопроводную - помогает поддерживать чистоту зубов, поскольку смывает остатки пищи. Более того, сухость во рту более благоприятна для бактерий, вызывающих кариес, говорит доктор Сахота.

Это еще более серьезная проблема, если вы регулярно носите маску, так как маски для лица позволяют легко забыть о глотке. Убедитесь, что вы регулярно пьете воду в течение всего дня.

2. Лизать зубы

Найдите секунду, чтобы провести языком по зубам. Есть ли сверху слой пленки? Это налет, который образовывался в течение дня.

Когда доктор Сахота чувствует, что наступает полдень, она удаляет "материал", проводя дополнительную чистку зубов.

3. Хрустящее

"Ешьте хрустящие овощи и фрукты", - рассказывает Марк Ловенберг, доктор медицинских наук, из Lowenberg, Lituchy & Kantor в Нью-Йорке.

"Эти продукты удаляют бактериальный налет, который сидит на ваших зубах и вызывает кариес или заболевание десен. Мне нравятся яблоки и сельдерей, но все, что "хрустит", улучшает здоровье ваших зубов", - говорит он.

4. Закуска из орехов

"Жевание помогает стимулировать выработку слюны", - говорит доктор Сахота. И помните, что именно эта слюна помогает поддерживать чистоту во рту.

"Мы знаем, что продукты с низким содержанием углеводов не увеличивают риск кариеса", - говорит она.

Вот почему доктор Сахота предлагает орехи как одну из лучших закусок для вашей улыбки: в них мало углеводов, к тому же они содержат идеальную тройку белков, клетчатки и жиров, чтобы вы чувствовали себя сытыми - так что вы не тянетесь к сладкому, закуски с высоким содержанием углеводов в течение дня.

5. Жевательная резинка

По словам доктора Сахота, жевательная резинка без сахара, содержащая ксилит (сахарный спирт), помогает защитить вашу улыбку, стимулируя слюноотделение и укрепляя зубы.

6. Стресс

Стресс губительно для ваших зубов.

"Одна из наиболее частых областей, на которые воздействует стресс, - это височно-нижнечелюстной сустав, сустав, который открывает и закрывает ваш рот", - говорит доктор Ловенберг.

Стресс заставляет людей сжимать и скрипеть зубами - часто даже не осознавая этого. По его словам, то, что может начаться как сжатие во время стресса, становится привычкой, которая сохраняется надолго, даже во время небольшого стресса.

"Шлифовка способствует сколам на зубах или их износу с возрастом", - говорит доктор Ловенберг.

Какую уловку он использует? Он пишет слово "ОТКРЫТЬ" на стикере, чтобы напоминать ему разжаться и открыть рот. Если вы работаете за столом, приклейте записку на экран компьютера, чтобы напоминать вам, что нужно проверять время у своих чомперов в течение дня.

Кроме того, когда вы расслабляете мышцы челюсти, вы можете обнаружить, что это помогает остальному телу последовать их примеру.