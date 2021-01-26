Шоколад для здоровья: что может улучшить любимое лакомство

Если вы покупаете качественный темный шоколад с высоким содержанием какао, то он на самом деле довольно питательный.
Темный шоколад богат питательными веществами, которые могут положительно повлиять на ваше здоровье. Сделанный из семян какао-дерева, он является одним из лучших источников антиоксидантов на планете.
Исследования показывают, что темный шоколад может улучшить ваше здоровье и снизить риск сердечных заболеваний.
В этой статье рассматриваются несколько преимуществ для здоровья темного шоколада или какао, подтвержденных наукой.
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1. Очень питательный
Если вы покупаете качественный темный шоколад с высоким содержанием какао, то он на самом деле довольно питательный.
Он содержит приличное количество растворимой клетчатки и богат минералами.
100-граммовая плитка темного шоколада с содержанием какао 70–85% содержит:
- 11 грамм клетчатки
- 67% РСНП (суточной нормы) железа
- 58% РСНП магния
- 89% меди
- 98% РСНП марганца
В нем также много калия, фосфора, цинка и селена.
Конечно, 100 граммов - это довольно большое количество, и вы не должны потреблять его ежедневно. Все эти питательные вещества также содержат 600 калорий и умеренное количество сахара.
По этой причине темный шоколад лучше всего употреблять в умеренных количествах.
Профиль жирных кислот какао и темного шоколада также превосходен. Жиры в основном насыщенные и мононенасыщенные, с небольшим количеством полиненасыщенных жиров.
Он также содержит стимуляторы, такие как кофеин и теобромин, но вряд ли шоколад заставит вас бодрствовать ночью, поскольку количество кофеина очень мало по сравнению с кофе, сообщает Healthline.
2. Мощный источник антиоксидантов
Темный шоколад богат органическими соединениями, которые являются биологически активными и действуют как антиоксиданты. К ним, среди прочего, относятся полифенолы, флаванолы и катехины.
Одно исследование показало, что какао и темный шоколад обладают большей антиоксидантной активностью, полифенолами и флаванолами, чем любые другие протестированные фрукты, в том числе черника и ягоды асаи.
3. Может улучшить кровоток и снизить кровяное давление
Флаванолы в темном шоколаде могут стимулировать эндотелий, слизистую оболочку артерий, производить оксид азота (NO).
Одна из функций NO - посылать в артерии сигналы расслабления, что снижает сопротивление кровотоку и, следовательно, снижает кровяное давление.
Многие контролируемые исследования показывают, что какао и темный шоколад могут улучшить кровоток и снизить кровяное давление, хотя эффекты обычно незначительны.
4. Повышает уровень ЛПВП и защищает ЛПНП от окисления
Потребление темного шоколада может уменьшить несколько важных факторов риска сердечных заболеваний.
В контролируемом исследовании было обнаружено, что какао-порошок значительно снижает уровень окисленного холестерина ЛПНП у мужчин. Он также повысил уровень ЛПВП и снизил общий уровень ЛПНП у людей с высоким уровнем холестерина.
Окисленный ЛПНП означает, что ЛПНП ("плохой" холестерин) вступил в реакцию со свободными радикалами.
Это делает частицу ЛПНП реактивной и способной повреждать другие ткани, такие как выстилка артерий в вашем сердце.
Совершенно очевидно, что какао снижает уровень окисленного ЛПНП. Он содержит множество мощных антиоксидантов, которые попадают в кровоток и защищают липопротеины от окислительного повреждения.
Темный шоколад также может снизить инсулинорезистентность, которая является еще одним распространенным фактором риска многих заболеваний, таких как болезни сердца и диабет.
5. Может снизить риск сердечных заболеваний
Соединения в темном шоколаде, по-видимому, обладают высокой защитой от окисления ЛПНП.
В долгосрочной перспективе это должно привести к тому, что в артериях останется гораздо меньше холестерина, что приведет к снижению риска сердечных заболеваний.
Фактически, несколько долгосрочных наблюдательных исследований показывают довольно резкое улучшение.
Другое исследование показало, что употребление шоколада два или более раз в неделю снижает риск образования кальцинированных бляшек в артериях на 32%. Менее частое употребление шоколада не имело никакого эффекта.
Еще одно исследование показало, что употребление черного шоколада более 5 раз в неделю снижает риск сердечных заболеваний на 57%.
6. Может защитить вашу кожу от солнца
Биоактивные соединения темного шоколада также могут быть полезны для вашей кожи.
Флавонолы могут защитить от повреждения солнцем, улучшить приток крови к коже и увеличить плотность и увлажнение кожи.
Минимальная эритемная доза (MED) - это минимальное количество УФ-В-лучей, необходимое для того, чтобы вызвать покраснение кожи через 24 часа после воздействия.
В одном исследовании с участием 30 человек MED более чем удвоился после употребления темного шоколада с высоким содержанием флаванолов в течение 12 недель.
7. Может улучшить работу мозга
Хорошие новости еще не закончились. Темный шоколад также может улучшить работу вашего мозга.
Одно исследование здоровых добровольцев показало, что употребление какао с высоким содержанием флаванолов в течение пяти дней улучшает приток крови к мозгу.
Какао также может значительно улучшить когнитивные функции у пожилых людей с психическими расстройствами. Это может улучшить беглость речи и улучшить несколько факторов риска заболеваний.
Кроме того, какао содержит стимулирующие вещества, такие как кофеин и теобромин, что может быть ключевой причиной того, что оно может улучшить функцию мозга в краткосрочной перспективе.