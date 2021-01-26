Шоколад для здоровья: что может улучшить любимое лакомство

Если вы покупаете качественный темный шоколад с высоким содержанием какао, то он на самом деле довольно питательный. / Reuters

Темный шоколад богат питательными веществами, которые могут положительно повлиять на ваше здоровье. Сделанный из семян какао-дерева, он является одним из лучших источников антиоксидантов на планете.

Исследования показывают, что темный шоколад может улучшить ваше здоровье и снизить риск сердечных заболеваний.

В этой статье рассматриваются несколько преимуществ для здоровья темного шоколада или какао, подтвержденных наукой.

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1. Очень питательный

Если вы покупаете качественный темный шоколад с высоким содержанием какао, то он на самом деле довольно питательный.

Он содержит приличное количество растворимой клетчатки и богат минералами.

100-граммовая плитка темного шоколада с содержанием какао 70–85% содержит:

11 грамм клетчатки

67% РСНП (суточной нормы) железа

58% РСНП магния

89% меди

98% РСНП марганца

В нем также много калия, фосфора, цинка и селена.

Конечно, 100 граммов - это довольно большое количество, и вы не должны потреблять его ежедневно. Все эти питательные вещества также содержат 600 калорий и умеренное количество сахара.

По этой причине темный шоколад лучше всего употреблять в умеренных количествах.

Профиль жирных кислот какао и темного шоколада также превосходен. Жиры в основном насыщенные и мононенасыщенные, с небольшим количеством полиненасыщенных жиров.

Он также содержит стимуляторы, такие как кофеин и теобромин, но вряд ли шоколад заставит вас бодрствовать ночью, поскольку количество кофеина очень мало по сравнению с кофе, сообщает Healthline.

2. Мощный источник антиоксидантов

Темный шоколад богат органическими соединениями, которые являются биологически активными и действуют как антиоксиданты. К ним, среди прочего, относятся полифенолы, флаванолы и катехины.

Одно исследование показало, что какао и темный шоколад обладают большей антиоксидантной активностью, полифенолами и флаванолами, чем любые другие протестированные фрукты, в том числе черника и ягоды асаи.

3. Может улучшить кровоток и снизить кровяное давление

Флаванолы в темном шоколаде могут стимулировать эндотелий, слизистую оболочку артерий, производить оксид азота (NO).

Одна из функций NO - посылать в артерии сигналы расслабления, что снижает сопротивление кровотоку и, следовательно, снижает кровяное давление.

Многие контролируемые исследования показывают, что какао и темный шоколад могут улучшить кровоток и снизить кровяное давление, хотя эффекты обычно незначительны.

4. Повышает уровень ЛПВП и защищает ЛПНП от окисления

Потребление темного шоколада может уменьшить несколько важных факторов риска сердечных заболеваний.

В контролируемом исследовании было обнаружено, что какао-порошок значительно снижает уровень окисленного холестерина ЛПНП у мужчин. Он также повысил уровень ЛПВП и снизил общий уровень ЛПНП у людей с высоким уровнем холестерина.

Окисленный ЛПНП означает, что ЛПНП ("плохой" холестерин) вступил в реакцию со свободными радикалами.

Это делает частицу ЛПНП реактивной и способной повреждать другие ткани, такие как выстилка артерий в вашем сердце.

Совершенно очевидно, что какао снижает уровень окисленного ЛПНП. Он содержит множество мощных антиоксидантов, которые попадают в кровоток и защищают липопротеины от окислительного повреждения.

Темный шоколад также может снизить инсулинорезистентность, которая является еще одним распространенным фактором риска многих заболеваний, таких как болезни сердца и диабет.

5. Может снизить риск сердечных заболеваний

Соединения в темном шоколаде, по-видимому, обладают высокой защитой от окисления ЛПНП.

В долгосрочной перспективе это должно привести к тому, что в артериях останется гораздо меньше холестерина, что приведет к снижению риска сердечных заболеваний.

Фактически, несколько долгосрочных наблюдательных исследований показывают довольно резкое улучшение.

Другое исследование показало, что употребление шоколада два или более раз в неделю снижает риск образования кальцинированных бляшек в артериях на 32%. Менее частое употребление шоколада не имело никакого эффекта.

Еще одно исследование показало, что употребление черного шоколада более 5 раз в неделю снижает риск сердечных заболеваний на 57%.

6. Может защитить вашу кожу от солнца

Биоактивные соединения темного шоколада также могут быть полезны для вашей кожи.

Флавонолы могут защитить от повреждения солнцем, улучшить приток крови к коже и увеличить плотность и увлажнение кожи.

Минимальная эритемная доза (MED) - это минимальное количество УФ-В-лучей, необходимое для того, чтобы вызвать покраснение кожи через 24 часа после воздействия.

В одном исследовании с участием 30 человек MED более чем удвоился после употребления темного шоколада с высоким содержанием флаванолов в течение 12 недель.

7. Может улучшить работу мозга

Хорошие новости еще не закончились. Темный шоколад также может улучшить работу вашего мозга.

Одно исследование здоровых добровольцев показало, что употребление какао с высоким содержанием флаванолов в течение пяти дней улучшает приток крови к мозгу.

Какао также может значительно улучшить когнитивные функции у пожилых людей с психическими расстройствами. Это может улучшить беглость речи и улучшить несколько факторов риска заболеваний.

Кроме того, какао содержит стимулирующие вещества, такие как кофеин и теобромин, что может быть ключевой причиной того, что оно может улучшить функцию мозга в краткосрочной перспективе.