Штамм Дельта может вызывать более тяжелое заболевание: ученые сделали заявление

Названа опасность штамма Дельта / Фото Reuters

Индийский штамм коронавируса Дельта может вызывать более тяжелое заболевание по сравнению с другими вариантами COVID-19. Такое предположение сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

При этом он назвал Дельта величайшей угрозой. Ожидается, что в скором времени именно этот вид вируса будет преобладать в США и остальном мире, передает телеканал NBC.

Данный вид вируса легче передается от человека к человеку и снижает эффективность вакцин.

По данным исследований, индийский штамм коронавируса является наиболее заразным из всех известных на сегодняшний день вариантов COVID-19, включая Альфа с высокой степенью передачи, который был впервые обнаружен в Великобритании.

Основные симптомы заражения в данное время - головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка - аналогичные простуде.

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Некоторые американские медики также отмечают одышку, кашель и другие проблемы с легкими.

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Коронавирус "Дельта" в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

23 июня состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.