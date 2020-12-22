Сильные, как лекарства: названы 4 натуральных продукта для здоровья

Фактически, некоторые добавки можно сравнить с фармацевтическими препаратами. / Фото pixabay.com

Эффективность большинства добавок не доказана, а некоторые могут вообще не принести вам пользы.

Но бывают исключения. Фактически, некоторые добавки можно сравнить с фармацевтическими препаратами.

Вот 4 натуральных, укрепляющих здоровье добавки, которые по силе не уступают лекарствам.

1. Берберин

Берберин - это биологически активное вещество, получаемое из некоторых растений. Это малоизвестно, но, возможно, это одна из самых мощных добавок на Земле.

Читайте такжеБелый рис или коричневый: назван более питательный продукт

Он обеспечивает различные преимущества для здоровья, но особенно эффективен для снижения уровня сахара в крови.

Считается, что эти эффекты связаны с многочисленными механизмами. В частности, считается, что берберин снижает выработку глюкозы в печени и улучшает чувствительность к инсулину.

Исследования показывают, что прием берберина может снизить уровень сахара в крови в той же степени, что и популярное лекарство от диабета метформин.

Берберин также очень эффективен для улучшения других показателей здоровья.

Он снижает уровень триглицеридов и артериального давления, а также общий холестерин и холестерин ЛПНП (плохой), что может снизить риск сердечных заболеваний.

Также было показано, что берберин обладает антибактериальным действием и может защищать от сердечной недостаточности и рака.

Однако имейте в виду, что это вещество очень мощное и обладает рядом биологических эффектов.

Используйте его с осторожностью и проконсультируйтесь со своим врачом, особенно если в настоящее время вы принимаете какие-либо другие лекарства.

2. Куркумин

Куркума - популярная специя, которая придает карри желтый цвет. Она использовалась в качестве лекарственного растения в Индии на протяжении тысячелетий.

Куркума содержит куркумин, мощное вещество, которое было тщательно изучено в последние годы.

Куркумин борется с воспалением на молекулярном уровне, блокируя воспалительную сигнальную молекулу, называемую NF-kB.

Читайте такжеКуркума: 6 удивительных преимуществ для сердца, глаз и воспалений

Он настолько эффективен, что в некоторых исследованиях сравнивался с противовоспалительными препаратами - без каких-либо серьезных побочных эффектов..

Например, в исследовании с участием 45 человек с ревматоидным артритом 500 мг куркумина в день были более эффективными, чем противовоспалительный препарат диклофенак.

Куркумин также имеет множество других преимуществ для здоровья. Это мощный антиоксидант, который может улучшить здоровье сердца и может помочь предотвратить рак.

Согласно одному исследованию, куркумин также помогает бороться с депрессией. Фактически, он оказался таким же эффективным, как и антидепрессант прозак.

Тем не менее куркумин плохо усваивается, поэтому лучше всего получить добавку, которая также содержит пиперин / биоперин, который, как было показано, увеличивает его усвоение на 2000%.

3. Красный дрожжевой рис

Статины являются одними из самых широко назначаемых лекарств в мире. Они подавляют выработку холестерина в печени, что приводит к значительному снижению уровня холестерина в крови.

Интересно, что экстракт ферментированного риса, называемого красным дрожжевым рисом, может иметь аналогичные эффекты.

Он содержит небольшое количество монаколина К, который является активным ингредиентом статинового препарата ловастатин.

Согласно обзору 93 исследований, красный дрожжевой рис снижает общий холестерин в среднем на 34 мг / дл, холестерин ЛПНП (плохой) на 28 мг / дл и триглицериды на 35 мг / дл. Кроме того, он повысил уровень холестерина ЛПВП (хорошего) на 6 мг / дл.

Более того, в исследовании с участием 5000 человек в Китае, перенесших сердечные приступы, красный дрожжевой рис снижал риск последующих сердечных приступов на 45% и риск смерти в течение периода исследования на 33%.

Тем не менее, количество активного ингредиента в добавках может варьироваться до 100 раз в зависимости от бренда.

Из-за эффективности монаколина К, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) постановило, что продукты из красного дрожжевого риса, содержащие это вещество, следует рассматривать как лекарство, а не добавку.

4. Чеснок

Чеснок - популярный ингредиент в кухнях всего мира, но он также использовался в качестве лекарственного растения на протяжении тысяч лет, в том числе греками и римлянами.

Основное действие чеснока связано с одним из его активных компонентов, аллицином, который очень полезен для здоровья сердца.

Исследования показывают, что чеснок может снизить общий холестерин и холестерин ЛПНП (плохой) в среднем на 10–15%.

Читайте такжеЗащитят ли от COVID-19 лук и чеснок: врач дала окончательный ответ

Что еще более важно, экстракт выдержанного чеснока может значительно снизить кровяное давление, которое является основным фактором риска сердечных приступов, инсультов, заболеваний почек и ранней смерти.

У людей с повышенным уровнем чеснока может снизить систолическое артериальное давление (верхнее число в показаниях) на 8,4 мм рт. Ст. И диастолическое артериальное давление (нижнее число) в среднем на 7,3 мм рт. Ст.

В одном исследовании с участием 210 человек с высоким кровяным давлением экстракт выдержанного чеснока был даже более эффективным, чем снижающий кровяное давление препарат атенолол.

Чеснок также повышает иммунитет и борется с простудой.

В одном исследовании он сократил количество простудных заболеваний на 63% и продолжительность симптомов простуды на 70% - в среднем с 5 до 1,5 дней.