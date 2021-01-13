Симфизит: причины и симптомы

Он может причинить серьезную боль и повлиять на качество жизни человека. / 1zoom.ru

Дисфункция лобкового симфиза (SPD) или симфизит связан с дискомфортом в передней или задней части тазовых суставов. Боль в тазовом поясе - еще одно название этого состояния.

Две тазовые кости встречаются в лобковом сочленении, которое находится в передней части таза. Плотные связки стабилизируют сустав. У людей с ШРЛ связки становятся растянутыми или расслабленными, что приводит к нестабильности тазового сустава, вызывая дискомфорт.

ШРЛ может причинить серьезную боль и повлиять на качество жизни человека. Однако лечение и домашние средства могут облегчить симптомы.

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Симптомы симфизита

Человек с ШРЛ может испытывать боль в области таза. Симптомы ШРЛ могут быть легкими или тяжелыми. Самый частый симптом - боль в области малого таза. Боль, которую люди часто описывают как стреляющую или ноющую, может распространяться на другие области нижней части тела, такие как бедра, поясница и промежность.

Некоторые люди с ШПЛ могут испытывать дополнительные симптомы, в том числе:

щелкающий звук в тазу

трудности при ходьбе

проблемы с мочеиспусканием или недержание мочи, в некоторых случаях

боль, усиливающаяся при нагрузке, например, при подъеме по лестнице

Причины симфизита

Симфизит имеет несколько возможных причин, наиболее частой из которых является беременность.

Во время беременности центр тяжести тела меняется, что может повлиять на осанку и вызвать боль. Кроме того, организм вырабатывает гормон релаксин, смягчающий связки, что позволяет тазу открываться и принимать роды. Этот эффект также может привести к СПД.

Врачи не понимают, почему у одних женщин возникает ШРЛ во время беременности, а у других - нет. Однако определенные факторы могут увеличить риск, в том числе:

иметь избыточный вес или ожирение до беременности

травма таза

боль в пояснице в анамнезе

боль в области таза при предыдущей беременности

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Канадской ассоциации хиропрактиков, 31,7% беременных женщин страдали ШРЛ.

Хотя ШРЛ гораздо чаще встречается во время беременности и после родов, он также может возникать в результате артрита или травм таза.

Диагностика симфизита

Врач диагностирует ШРЛ после изучения симптомов человека и проведения медицинского осмотра и проверки истории болезни.

Иногда они также могут использовать ультразвук, чтобы исключить другие заболевания.

Как правило, женщинам не рекомендуется делать рентген во время беременности. Однако визуализирующие обследования, такие как рентген или компьютерная томография, могут помочь врачу подтвердить диагноз ШРЛ у небеременных людей.

Побочные эффекты и осложнения симфизита

Боль в области таза и нестабильность также могут влиять на другие части тела. Например, тазовая боль может изменить то, как человек ходит и двигается, что, в свою очередь, может оказывать давление на различные части тела, такие как бедра или спина.

Исследования показывают, что боль в тазовом поясе бывает сильной примерно в 20% случаев. Сильная боль может мешать подвижности и нормальной повседневной деятельности. Ходьба может быть болезненной и нестабильной.

Эмоциональные проблемы также могут развиться в результате боли, связанной с ШРЛ. В одном исследовании женщины сообщили о том, что они чувствуют себя раздражительными, виноватыми, расстроенными и разочарованными из-за ШРЛ. Когда боль влияет на подвижность, это также может привести к социальной изоляции и риску злоупотребления обезболивающими.