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Симптом рака на лице и шее: когда обращаться к онкологу

9 января 2022, 01:17
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Базальная опухоль считается видом рака, наиболее поддающимся лечению.

Учебный врач
/ Reuters

В случае появления на коже головы и шеи определенных симптомов, стоит задуматься о визите к онкологу.

Как рассказали эксперты Национальной системы здравоохранения Великобритании, особое внимание стоит уделить участкам кожи шеи, лица и ушей, пишет издание Express.

В материале отмечается, что появление дефектов кожи на шее, лице и ушах может быть симптомом онкологического заболевания — базальноклеточной карциномы.

На что обращать внимание

По словам ученых, на коже часто возникают шишки или красные чешуйчатые пятна, нередко отличающиеся темным или коричневым цветом. Также вы можете заметить пятна, очень похожие на шрамы.

При этом опухоли могут проявляться в самых разных формах.

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"Базальные опухоли могут принимать разные формы, включая жемчужно-белую или восковую шишку, часто с видимыми кровеносными сосудами на ушах, шее или лице", - говорят ученые.

Другие органы здравоохранения описывают появление шишек разного цвета.

"Шишка медленно становится больше и может стать твердой, кровоточить или превратиться в болезненную язву", - уточняется в материале.

Лечение базальных опухолей

Этот вид рака считается одним из наиболее поддающихся лечению, потому что он редко распространяется на другие части тела, поэтому его можно вылечить.

"Существует небольшой риск (до 5 процентов) плоскоклеточного рака, распространяющегося на другие части тела, обычно в лимфатические узлы (маленькие железы, обнаруженные по всему телу)", - сообщают ученые.

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