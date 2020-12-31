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Симптомы Альцгеймера: на какие ранние признаки обратить внимание

31 декабря 2020, 17:01

Болезнь Альцгеймера может и дальше поражать мозг, так как признаки этого состояния игнорируются как нечто несущественное.

Деменция_Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера может и дальше поражать мозг, так как признаки этого состояния игнорируются как нечто несущественное./ Pixabay

Болезнь Альцгеймера может и дальше поражать мозг, так как признаки этого состояния игнорируются как нечто несущественное. Хотя болезнь неизлечима, раннее лечение может улучшить симптомы и поддержать.

Гарвардская медицинская школа отметила, что "трудности с выражением мыслей" могут быть ранним признаком болезни Альцгеймера.

Чтобы проиллюстрировать, проблемы с языком могут проявиться, когда человек, который, например, обычно просил пульт дистанционного управления, теперь помечает его как штуковину.

Еще один пример того, как попасть в точку, - это когда человек пытается описать объект, а не использовать его имя.

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Чтобы продемонстрировать это, человек с болезнью Альцгеймера может попросить "ту вещь, с которой я звоню людям", вместо того, чтобы просить телефон.

Чтение и письмо также могут быть нарушены, наряду с другими предупреждающими признаками этого состояния.

Могут возникнуть проблемы с кратковременной памятью, из-за которых больной деменцией не может вспомнить недавние события.

Изменения нормального темперамента человека также могут быть признаком слабоумия. Например, общительный человек может стать социально замкнутым.

"Депрессия также часто сопровождает болезнь Альцгеймера", - сообщила Гарвардская медицинская школа.

Это может вызвать следующие симптомы:

  • Потеря интереса к любимым занятиям или хобби
  • Изменение аппетита
  • Бессонница
  • Слишком много сна
  • Недостаток энергии
  • Безнадежность

По мере прогрессирования болезни простые задачи, которые можно было бы выполнять на автопилоте, становятся сложными.

Например, человек с деменцией может забыть, как пользоваться духовкой или как запирать входную дверь.

Каковы преимущества ранней диагностики?

"Точный и своевременный диагноз болезни Альцгеймера может дать вам лучший шанс подготовиться и спланировать будущее", - заявили в NHS.

Лечение и поддержка также становятся более доступными, равно как и поддержка близких людей.

В тот момент, когда вас беспокоит деменция, рекомендуется поговорить со своим терапевтом.

Если есть подозрение на болезнь Альцгеймера, вас могут направить в специализированную службу для более подробной оценки симптомов.

Могут быть прописаны некоторые лекарства, например ингибиторы ацетилхолинэстеразы (AChE).

Это лекарство увеличивает уровень ацетилхолина в мозге - вещества, которое помогает нервным клеткам общаться.

Другим прописанным лекарством может быть мемантин, который блокирует избыточное количество глутамата в мозге.

Затем есть когнитивная стимулирующая терапия, которая включает участие в групповых занятиях и упражнениях, предназначенных для улучшения памяти и навыков решения проблем.

Когнитивная реабилитация работает, заставляя страдающего деменцией использовать части своего мозга, которые работают, чтобы помочь частям мозга, которые не работают.

Работая вместе с обученным профессионалом, можно ставить личные цели, например, выполнение повседневных задач.

Работа с воспоминаниями и историями жизни также может быть реализована, когда фотографии, музыка и вещи могут побудить человека, страдающего деменцией, побудить его к разговору о прошлом.

Болезнь Альцгеймера также может негативно сказаться на карьере, поэтому близким человека доступна дополнительная поддержка, пока они борются с деменцией.

здоровье болезнь Альцгеймера
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