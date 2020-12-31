Симптомы Альцгеймера: на какие ранние признаки обратить внимание

Болезнь Альцгеймера может и дальше поражать мозг, так как признаки этого состояния игнорируются как нечто несущественное.
Болезнь Альцгеймера может и дальше поражать мозг, так как признаки этого состояния игнорируются как нечто несущественное. Хотя болезнь неизлечима, раннее лечение может улучшить симптомы и поддержать.
Гарвардская медицинская школа отметила, что "трудности с выражением мыслей" могут быть ранним признаком болезни Альцгеймера.
Чтобы проиллюстрировать, проблемы с языком могут проявиться, когда человек, который, например, обычно просил пульт дистанционного управления, теперь помечает его как штуковину.
Еще один пример того, как попасть в точку, - это когда человек пытается описать объект, а не использовать его имя.
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Чтобы продемонстрировать это, человек с болезнью Альцгеймера может попросить "ту вещь, с которой я звоню людям", вместо того, чтобы просить телефон.
Чтение и письмо также могут быть нарушены, наряду с другими предупреждающими признаками этого состояния.
Могут возникнуть проблемы с кратковременной памятью, из-за которых больной деменцией не может вспомнить недавние события.
Изменения нормального темперамента человека также могут быть признаком слабоумия. Например, общительный человек может стать социально замкнутым.
"Депрессия также часто сопровождает болезнь Альцгеймера", - сообщила Гарвардская медицинская школа.
Это может вызвать следующие симптомы:
- Потеря интереса к любимым занятиям или хобби
- Изменение аппетита
- Бессонница
- Слишком много сна
- Недостаток энергии
- Безнадежность
По мере прогрессирования болезни простые задачи, которые можно было бы выполнять на автопилоте, становятся сложными.
Например, человек с деменцией может забыть, как пользоваться духовкой или как запирать входную дверь.
Каковы преимущества ранней диагностики?
"Точный и своевременный диагноз болезни Альцгеймера может дать вам лучший шанс подготовиться и спланировать будущее", - заявили в NHS.
Лечение и поддержка также становятся более доступными, равно как и поддержка близких людей.
В тот момент, когда вас беспокоит деменция, рекомендуется поговорить со своим терапевтом.
Если есть подозрение на болезнь Альцгеймера, вас могут направить в специализированную службу для более подробной оценки симптомов.
Могут быть прописаны некоторые лекарства, например ингибиторы ацетилхолинэстеразы (AChE).
Это лекарство увеличивает уровень ацетилхолина в мозге - вещества, которое помогает нервным клеткам общаться.
Другим прописанным лекарством может быть мемантин, который блокирует избыточное количество глутамата в мозге.
Затем есть когнитивная стимулирующая терапия, которая включает участие в групповых занятиях и упражнениях, предназначенных для улучшения памяти и навыков решения проблем.
Когнитивная реабилитация работает, заставляя страдающего деменцией использовать части своего мозга, которые работают, чтобы помочь частям мозга, которые не работают.
Работая вместе с обученным профессионалом, можно ставить личные цели, например, выполнение повседневных задач.
Работа с воспоминаниями и историями жизни также может быть реализована, когда фотографии, музыка и вещи могут побудить человека, страдающего деменцией, побудить его к разговору о прошлом.
Болезнь Альцгеймера также может негативно сказаться на карьере, поэтому близким человека доступна дополнительная поддержка, пока они борются с деменцией.