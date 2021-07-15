Симптомы индийского штамма коронавируса и проявления: что нужно знать

Основные симптомы индийского штамма коронавируса / Daniel Foster / flickr.com/

По мере того, как пандемия COVID-19 продолжается во всем мире, представители общественного здравоохранения наблюдают за определенными мутациями и вариантами коронавируса, которые могут быть более заразными или смертельными, чем исходный штамм.

Вирусы постоянно изменяются, чтобы адаптироваться и выжить, и варианты появляются, когда у штамма есть одна или несколько мутаций, которые отличаются от других, сообщает Medical News Today.

CDC и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживают эти изменения, чтобы выяснить, может ли передача привести к резкому увеличению числа случаев COVID-19 и смертей, а также того, могут ли существующие вакцины обеспечить защиту.

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США классифицируют их как "вариант интереса", который может привести к вспышкам, но не является широко распространенным в стране; "вариант, вызывающий беспокойство", который свидетельствует об увеличении передачи и более тяжелом заболевании; или "вариант с серьезными последствиями", при котором вакцины и методы лечения гораздо менее эффективны.

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Пока что США не классифицировали какие-либо варианты коронавируса как "серьезные последствия", но многие штаммы были помечены как "варианты, вызывающие озабоченность", за которыми необходимо внимательно следить. В частности, вариант Delta привлек внимание в течение последнего месяца из-за быстрого роста случаев COVID-19 в нескольких странах, включая США.

Вот что вам нужно знать о варианте Delta:

Что такое вариант Дельта?

По данным CDC, вариант Delta, может распространяться легче. У этого штамма есть мутации в шипованном белке, которые облегчают ему заражение клеток человека. Это означает, что люди могут быть более заразными, если они заразятся вирусом и легче передадут его другим.

Фактически, исследователи заявили, что вариант Дельта примерно на 50% более заразен, чем вариант Альфа, который, как сообщает The Washington Post, впервые был обнаружен в Великобритании. Альфа, уже была на 50% более заразной, чем оригинальный коронавирус, впервые обнаруженный в Китае в 2019 году.

По оценкам экспертов в области общественного здравоохранения, в среднем человек, инфицированный Delta, передает его трем или четырем другим людям, по сравнению с одним или двумя другими людьми через исходный штамм коронавируса, согласно данным Yale Medicine. Вариант Delta также может избежать защиты от вакцин и некоторых видов лечения COVID-19, хотя исследования все еще продолжаются.

Что такое вариант Delta Plus?

Согласно CBS News, вариант Delta Plus, считается "подвариантом" версии Delta. В нем есть мутация, которая позволяет вирусу лучше атаковать клетки легких и потенциально ускользать от вакцин.

Впервые обнаруженный в Индии, теперь Delta Plus обнаружен в США, Великобритании и почти десятке других стран. Индия назвала это вариантом, вызывающим озабоченность, но CDC и ВОЗ - нет.

Откуда появился вариант Дельта?

Вариант Дельта был впервые выявлен в Индии в декабре 2020 года и привел к крупным вспышкам в стране. Затем он быстро распространился и, по данным трекера CDC, в настоящее время зарегистрирован в 104 странах.

По состоянию на начало июля Delta стала доминирующей формой коронавируса в США, Великобритании, Германии и других странах. Например, по данным Public Health England, в Великобритании на вариант Delta сейчас приходится более 97% новых случаев COVID-19.

Каковы симптомы варианта Дельта?

Симптомы аналогичны тем, которые наблюдаются при исходном штамме коронавируса и других вариантах, включая постоянный кашель, головную боль, лихорадку и боль в горле.

В то же время пациенты с COVID-19 в Великобритании сообщили, что некоторые симптомы немного отличаются для Delta, согласно данным исследования ZOE COVID Symptom Study. Кашель и потеря обоняния встречаются реже. Головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка встречаются чаще.

Вариант Дельта более смертоносен?

Ученые все еще отслеживают данные, чтобы определить, насколько они опасны. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в The Lancet, на основе госпитализаций в Великобритании, вариант Delta с большей вероятностью приведет к госпитализации и смерти, особенно среди непривитых людей.

Что означает вариант Дельта для непривитых?

По сообщению Yale Medicine, наибольшему риску подвержены люди, не прошедшие полную вакцинацию от COVID-19. В США в сообществах с низким уровнем вакцинации наблюдается резкий скачок заболеваемости, особенно в штатах Среднего Запада и Юга, таких как Миссури и Арканзас. Вспышки также были обнаружены в горных штатах, таких как Вайоминг.

Дети и молодые люди, не прошедшие вакцинацию, также могут быть восприимчивыми. Согласно недавнему исследованию, опубликованному Имперским колледжем Лондона, в Великобритании дети и непривитые взрослые в возрасте до 50 лет в 2,5 раза чаще заражаются Delta.

Что означает вариант Дельта для вакцинированных?

Ученые изучают, как вариант Дельта может вызывать серьезные заболевания или инфекции среди полностью вакцинированных людей. Пока они кажутся редкими.

Предварительный анализ показал, что две дозы вакцины Pfizer или Moderna около 88% эффективности против болезни и 96% эффективности против госпитализации с вариантом Delta, согласно данным Public Health England. Вакцина AstraZeneca, которая не была разрешена для использования в США, была примерно на 60% эффективна против болезней и на 93% эффективна против госпитализации. Johnson & Johnson также сообщила об эффективности одноразовой вакцины против варианта Delta, которая, по оценкам исследователей, аналогична результатам AstraZeneca.

Сейчас производители вакцин тестируют бустерные вакцины, чтобы выяснить, могут ли они лучше защитить от варианта Дельта и других вариантов, которые появятся в ближайшие месяцы. По сообщению CNN, Pfizer объявила, что в августе будет добиваться разрешения FDA на бустерную дозу.

Что такое вариант Эпсилон?

Вариант Эпсилон, был впервые обнаружен в Южной Калифорнии. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Science, лабораторные исследования показывают, что у Эпсилона есть три мутации в шиповом белке, которые могут сделать лечение COVID-19 и вакцины менее эффективным. В настоящее время об этом сообщили более чем в 30 странах.

По данным CDC, коэффициент передачи у Epsilon примерно на 20% выше. 29 июня он был понижен с "варианта, вызывающего озабоченность" до "варианта, представляющего интерес" из-за снижения числа случаев заболевания в США и данных, которые показали, что вакцины эффективны.

Что такое вариант лямбда?

Вариант лямбда, был впервые обнаружен в Перу в августе 2020 года. Он распространился по всей Южной Америке, и ВОЗ обозначила его как "вариант интереса" в середине июня.

The New York Times сообщила, что у лямбда есть несколько мутаций, которые похожи на другие заразные варианты, но ученые еще не уверены, насколько это рискованно. На этот вариант приходится менее 1% случаев в США.