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Симптомы опухоли головного мозга: родителей детей предупреждают о пропущенных жизненно важных показателях

23 февраля 2021, 08:08

Диагноз мальчику был поставлен с задержкой, так как медики изначально считали его симптомы признаком вирусной инфекции.

Лечение, рак
Диагноз мальчику был поставлен с задержкой, так как медики изначально считали его симптомы признаком вирусной инфекции. / ERR

Опухоль головного мозга маленького мальчика осталась незамеченной, потому что медики ошибочно приписали его симптомы вирусной инфекции. Как сообщал Grimsby Live, Джетт Эббс из Гримсби в настоящее время проходит интенсивную химиотерапию и лучевую терапию, в результате чего у него выпадают светлые волосы.

Диагноз мальчику был поставлен с задержкой, так как медики изначально считали его симптомы признаком вирусной инфекции.

Как сообщает Express.co.uk, родители, Кейли и Крис Эббс, консультировались с врачами и несколько раз посещали клинику, когда заметили, что их сын не стабильно стоит на ногах.

В октябре у него также появилось косоглазие, и у него были неоднократные приступы тошноты, особенно по утрам.

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35-летняя Кейли сказала: "В декабре стало очень плохо, поэтому мы снова повезли его к врачу. Наконец мы отвели его к педиатру, который сделал компьютерную томографию. Они обнаружили опухоль, и направили нас в детскую больницу Шеффилда. Это было 13 декабря, и с тех пор мы здесь".

Пара провела все Рождество у постели больницы Джетта, не имея возможности видеться со своими тремя другими мальчиками из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Вскоре после прибытия в Шеффилд Джетту вскоре провели изнурительную 10-часовую операцию по удалению опухоли медуллобластомы, которая началась в нижней части спины.

К сожалению, с тех пор опухоль распространилась по позвоночнику Джетта, и в прошлом месяце он начал экстренную химиотерапию.

Теперь он должен пройти шесть сеансов лучевой терапии, а затем 16 недель химиотерапии в рамках лечения.

Что такое опухоль головного мозга и каковы тревожные признаки?

Опухоль головного мозга - это рост клеток в головном мозге, которые размножаются ненормальным, неконтролируемым образом.

Как объясняет Национальная служба здравоохранения, симптомы опухоли головного мозга зависят от конкретной пораженной части мозга.

Общие симптомы включают:

  • Головные боли
  • Судороги (припадки)
  • Постоянное недомогание (тошнота), тошнота (рвота) и сонливость
  • Психические или поведенческие изменения, такие как проблемы с памятью или изменения личности
  • Прогрессирующая слабость или паралич одной стороны тела
  • Проблемы со зрением или речью

Согласно NHS, вам следует обратиться к терапевту, если у вас есть такие симптомы, особенно если у вас головная боль, которая отличается от той, которую вы обычно испытываете, или если у вас возникают головные боли.

Как поясняет орган здравоохранения, у вас может не быть опухоли головного мозга, но эти типы симптомов следует проверять.

"Если терапевт не может определить более вероятную причину ваших симптомов, он может направить вас к врачу, специализирующемуся на мозге и нервной системе (неврологу), для дальнейшей оценки и тестов, таких как сканирование мозга", - говорится в сообщении.

Ваш риск развития рака зависит от многих факторов, включая ваш возраст, генетику, образ жизни и факторы окружающей среды.

Согласно данным Cancer Research UK, возраст является фактором риска возникновения опухолей головного мозга - чем старше вы становитесь, тем выше риск.

"Избыточный вес или ожирение также могут немного увеличить ваш риск", - предупреждает здоровый организм.

К другим факторам риска относятся:

  • Радиация - облучение вызывает очень небольшое количество опухолей головного мозга; некоторые типы опухолей головного мозга чаще встречаются у людей, которые прошли лучевую терапию, компьютерную томографию или рентген головы.
  • Семейный анамнез и генетические состояния - известно, что некоторые генетические состояния повышают риск развития опухоли головного мозга, включая туберозный склероз, нейрофиброматоз 1 типа, нейрофиброматоз 2 типа и синдром Тернера.
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