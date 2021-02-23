Симптомы опухоли головного мозга: родителей детей предупреждают о пропущенных жизненно важных показателях

Диагноз мальчику был поставлен с задержкой, так как медики изначально считали его симптомы признаком вирусной инфекции.
Опухоль головного мозга маленького мальчика осталась незамеченной, потому что медики ошибочно приписали его симптомы вирусной инфекции. Как сообщал Grimsby Live, Джетт Эббс из Гримсби в настоящее время проходит интенсивную химиотерапию и лучевую терапию, в результате чего у него выпадают светлые волосы.
Диагноз мальчику был поставлен с задержкой, так как медики изначально считали его симптомы признаком вирусной инфекции.
Как сообщает Express.co.uk, родители, Кейли и Крис Эббс, консультировались с врачами и несколько раз посещали клинику, когда заметили, что их сын не стабильно стоит на ногах.
В октябре у него также появилось косоглазие, и у него были неоднократные приступы тошноты, особенно по утрам.
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35-летняя Кейли сказала: "В декабре стало очень плохо, поэтому мы снова повезли его к врачу. Наконец мы отвели его к педиатру, который сделал компьютерную томографию. Они обнаружили опухоль, и направили нас в детскую больницу Шеффилда. Это было 13 декабря, и с тех пор мы здесь".
Пара провела все Рождество у постели больницы Джетта, не имея возможности видеться со своими тремя другими мальчиками из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
Вскоре после прибытия в Шеффилд Джетту вскоре провели изнурительную 10-часовую операцию по удалению опухоли медуллобластомы, которая началась в нижней части спины.
К сожалению, с тех пор опухоль распространилась по позвоночнику Джетта, и в прошлом месяце он начал экстренную химиотерапию.
Теперь он должен пройти шесть сеансов лучевой терапии, а затем 16 недель химиотерапии в рамках лечения.
Что такое опухоль головного мозга и каковы тревожные признаки?
Опухоль головного мозга - это рост клеток в головном мозге, которые размножаются ненормальным, неконтролируемым образом.
Как объясняет Национальная служба здравоохранения, симптомы опухоли головного мозга зависят от конкретной пораженной части мозга.
Общие симптомы включают:
- Головные боли
- Судороги (припадки)
- Постоянное недомогание (тошнота), тошнота (рвота) и сонливость
- Психические или поведенческие изменения, такие как проблемы с памятью или изменения личности
- Прогрессирующая слабость или паралич одной стороны тела
- Проблемы со зрением или речью
Согласно NHS, вам следует обратиться к терапевту, если у вас есть такие симптомы, особенно если у вас головная боль, которая отличается от той, которую вы обычно испытываете, или если у вас возникают головные боли.
Как поясняет орган здравоохранения, у вас может не быть опухоли головного мозга, но эти типы симптомов следует проверять.
"Если терапевт не может определить более вероятную причину ваших симптомов, он может направить вас к врачу, специализирующемуся на мозге и нервной системе (неврологу), для дальнейшей оценки и тестов, таких как сканирование мозга", - говорится в сообщении.
Ваш риск развития рака зависит от многих факторов, включая ваш возраст, генетику, образ жизни и факторы окружающей среды.
Согласно данным Cancer Research UK, возраст является фактором риска возникновения опухолей головного мозга - чем старше вы становитесь, тем выше риск.
"Избыточный вес или ожирение также могут немного увеличить ваш риск", - предупреждает здоровый организм.
К другим факторам риска относятся:
- Радиация - облучение вызывает очень небольшое количество опухолей головного мозга; некоторые типы опухолей головного мозга чаще встречаются у людей, которые прошли лучевую терапию, компьютерную томографию или рентген головы.
- Семейный анамнез и генетические состояния - известно, что некоторые генетические состояния повышают риск развития опухоли головного мозга, включая туберозный склероз, нейрофиброматоз 1 типа, нейрофиброматоз 2 типа и синдром Тернера.