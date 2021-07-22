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Симптомы рака кожи: пять отличий между нормальной и злокачественной родинкой

22 июля 2021, 16:44

Асимметричная родинка - один из предупреждающих знаков, что это может быть злокачественное поражение.

Родинка
Незлокачественная родинка обычно имеет четко выраженную регулярную границу / bogomoletsclinic.com.ua/

Одним из отличительных признаков рака кожи является изменение внешнего вида существующей или новой родинки в течение нескольких недель или месяцев. Вот на что нужно обратить внимание. Как подтверждено NHS, меланомы (то есть рак кожи) "обычно имеют две очень разные половины и имеют неправильную форму". Асимметричная родинка - один из предупреждающих знаков, что это может быть злокачественное поражение.

Другой возможный признак рака кожи - наличие "зубчатой ​​или рваной границы" у родинки.

Между тем, незлокачественная родинка обычно имеет четко выраженную регулярную границу, пишет Express.co.uk.

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Большинство меланом представляют собой смесь двух или более цветов, в то время как нормальная родинка обычно имеет одинаковый цвет.

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Когда дело доходит до размера, раковое поражение может быть больше 6 мм в диаметре. В зависимости от размера родинки любое увеличение или возвышение со временем "с большей вероятностью будет меланомой".

Все эти признаки рака кожи известны как модель ABCDE, которую можно запомнить следующим образом:

  • Асимметричность
  • Граница
  • Цвет
  • Диаметр
  • Увеличение или возвышение

Когда дело доходит до проверки родинок на теле, не забудьте заглянуть под ноготь, на подошву ступней, в рот и в область гениталий.

Если вас беспокоит родинка на теле, обратитесь к врачу.

Вас могут попросить прислать цифровую фотографию соответствующего участка кожи, которую затем можно будет отправить специалисту.

Это поможет задокументировать любые изменения в ваших родинках, что поможет специалисту поставить диагноз.

Если есть подозрение на рак кожи, от посещения терапевта и специалиста обычно быстро избавляются - ожидайте, что вас осмотрят в течение двух-трех недель.

При посещении специалиста ему может потребоваться биопсия, чтобы проверить, не злокачественна ли она.

Эта небольшая процедура проводится под местной анестезией, поэтому область онемел, а это значит, что она будет безболезненной.

Если рак кожи подтвержден, вам, как правило, потребуется еще одна операция по удалению более широкого участка кожи.

Таким образом, все раковые клетки удаляются из организма; дальнейшее медицинское наблюдение может осуществляться на срок до пяти лет.

Специалист проверит наличие дальнейших признаков рака кожи и проведет тесты, чтобы убедиться, например, что рак не распространился на лимфатические узлы.

До 90 процентов пациентов выписываются без каких-либо проблем.

Как и в случае любого вида рака, чем раньше будет диагностировано заболевание, тем раньше можно будет начать лечение.

Лечение рака на самых ранних стадиях дает наилучшие шансы на полное выздоровление.

здоровье
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