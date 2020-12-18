Симптомы рака мочевого пузыря: цвет мочи может указывать на смертельную болезнь

Ежегодно от рака мочевого пузыря в мире умирают тысячи человек/Pixabay

Ежегодно от рака мочевого пузыря в мире умирают тысячи человек. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем раньше можно будет начать лечение, которое продлит вам жизнь.

Фонд урологии объяснил, что рак мочевого пузыря возникает, когда клетки делятся и растут ненормальным образом, образуя опухоль. В конечном итоге это влияет на работу мочевого пузыря и может проявиться в унитазе.

Гематурия, также известная как кровь в моче, является наиболее распространенным симптомом рака мочевого пузыря, - сообщает Express.co.uk.

Однако это не означает, что красный - единственный оттенок мочи, с которым нужно быть осторожным. Оттенок мочи может варьироваться от темно-красного до ржаво-коричневого, и он может появляться не каждый раз при мочеиспускании.

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Кровь в моче - независимо от оттенка - может исчезать на несколько недель или месяцев, так что будьте бдительны.

Имейте в виду, что количество крови не является показателем степени рака. Хотя кровь в моче может быть признаком камней в почках или инфекции, вам необходимо сообщить своему терапевту, если это происходит с вами.

Еще один признак рака мочевого пузыря - "боль или препятствие оттоку мочи". Это может быть из-за тромбов.

Также обратите внимание на то, как часто вы мочитесь, повышенная частота может быть признаком смертельного заболевания.

Еще один предупреждающий признак рака мочевого пузыря - "чувство позывов к мочеиспусканию, но без выделения мочи". Любой из этих признаков необходимо обсудить с врачом, чтобы можно было выяснить причину.

Анализы могут включать анализ мочи, внутренний осмотр прямой кишки (у мужчин) и анализы крови.

Если вас направят в больницу, дальнейшие анализы могут включать ультразвуковое исследование, рентген и/или цистоскопию.

Цистоскопия позволяет урологу осмотреть мочевой пузырь изнутри. Для этого используется небольшая трубка с камерой на конце, которая вводится в уретру. Цистоскопия позволяет отрезать ранние раковые новообразования на ножке, известные как трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря (TURBT).

После обнаружения рака мочевого пузыря каждые три-четыре месяца будут проводиться цистоскопии для удаления любых других опухолей, которые могут возникнуть.

На этом этапе могут быть предложены противораковые препараты, чтобы свести к минимуму риск возврата рака.

К ним относятся химиотерапия и / или вакцина под названием БЦЖ (бацилла Кальметта-Герена), которая заставляет иммунную систему атаковать раковые клетки.

Инвазивный рак мочевого пузыря можно лечить хирургическим путем (что является наиболее распространенным способом).

Лечение будет зависеть от размера опухоли и от того, распространилась ли она на другие части тела.