Симптомы рака: ощущение в туалете, которое может указывать на растущую опухоль

Раковую опухоль в кишечнике может ощупать врач / Pixabay

Одним из конкретных признаков рака кишечника является ощущение в туалете.

По данным Cancer Research UK, ощущение того, что кишечник не полностью опорожнен, даже после того, как его опорожнили, является одним из признаков рака кишечника. Возможно, это чувство напряжения в туалете вызывает растущая опухоль.

Еще один признак рака кишечника - как у мужчин, так и у женщин - это кровотечение из прямой кишки, а это означает, что вы увидите кровь на туалетной бумаге, пишет Express.co.uk.

Кровь в фекалиях также может быть красноречивым признаком, как и изменение вашего нормального поведения кишечника.

Это может включать более частое мочеиспускание, диарею или запор - или их чередование.

Раковую опухоль в кишечнике может ощупать врач, вставив пальцы в перчатках в задний проход.

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К другим симптомам рака кишечника относятся: похудение, боль в животе или ягодицах, усталость и одышка.

Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, Cancer Research UK настоятельно рекомендует записаться на прием к терапевту.

Это может быть не рак, это может быть ряд других заболеваний, но лучше всего проверить его.

Кто больше подвержен риску рака кишечника?

Было доказано, что употребление в пищу обработанного и красного мяса увеличивает риск рака кишечника.

Обработанное мясо:

Бекон

Салями

Колбасы

Куриные наггетсы

"Было бы полезно заменить красное мясо на курицу или рыбу. Или использовать фасоль и бобовые в еде вместо мяса", - сообщили в компании Cancer Research UK.

Более того, диета без клетчатки может быть даже более рискованной, чем употребление обработанного и красного мяса. Употребление слишком малого количества клетчатки составляет около 30 из 100 случаев рака кишечника, тогда как употребление красного мяса, по оценкам, является причиной 13 из 100 случаев.

Увеличьте содержание клетчатки, употребляя в пищу:

Коричневый рис, коричневая паста, черный хлеб

Цельнозерновые хлопья для завтрака

Фрукты и овощи, такие как горох и малина.

Еще один фактор риска - ожирение, на которое приходится 11 из 100 случаев рака кишечника; ожирение классифицируется как индекс массы тела (ИМТ) 30 или более.

Курение табака также является еще одним фактором риска развития рака кишечника в течение вашей жизни.

Употребление алкоголя, пожилой возраст (особенно старше 75 лет) и ранее перенесенный рак кишечника повышают риск.

Семейный анамнез заболевания также может увеличить риск рака кишечника.

В настоящее время ученые изучают, почему диабет увеличивает риск заболевания.

Кроме того, доброкачественные образования в кишечнике, камни в желчном пузыре и инфекция под названием Helicobacter pylori (H. pylori) повышают вероятность рака кишечника.