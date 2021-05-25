Симптомы рака: ощущение в туалете, которое может указывать на растущую опухоль

Это может быть не рак, это может быть ряд других заболеваний, но лучше всего проверить его.
Одним из конкретных признаков рака кишечника является ощущение в туалете.
По данным Cancer Research UK, ощущение того, что кишечник не полностью опорожнен, даже после того, как его опорожнили, является одним из признаков рака кишечника. Возможно, это чувство напряжения в туалете вызывает растущая опухоль.
Еще один признак рака кишечника - как у мужчин, так и у женщин - это кровотечение из прямой кишки, а это означает, что вы увидите кровь на туалетной бумаге, пишет Express.co.uk.
Кровь в фекалиях также может быть красноречивым признаком, как и изменение вашего нормального поведения кишечника.
Это может включать более частое мочеиспускание, диарею или запор - или их чередование.
Раковую опухоль в кишечнике может ощупать врач, вставив пальцы в перчатках в задний проход.
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К другим симптомам рака кишечника относятся: похудение, боль в животе или ягодицах, усталость и одышка.
Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, Cancer Research UK настоятельно рекомендует записаться на прием к терапевту.
Это может быть не рак, это может быть ряд других заболеваний, но лучше всего проверить его.
Кто больше подвержен риску рака кишечника?
Было доказано, что употребление в пищу обработанного и красного мяса увеличивает риск рака кишечника.
Обработанное мясо:
- Бекон
- Салями
- Колбасы
- Куриные наггетсы
"Было бы полезно заменить красное мясо на курицу или рыбу. Или использовать фасоль и бобовые в еде вместо мяса", - сообщили в компании Cancer Research UK.
Более того, диета без клетчатки может быть даже более рискованной, чем употребление обработанного и красного мяса. Употребление слишком малого количества клетчатки составляет около 30 из 100 случаев рака кишечника, тогда как употребление красного мяса, по оценкам, является причиной 13 из 100 случаев.
- Увеличьте содержание клетчатки, употребляя в пищу:
- Коричневый рис, коричневая паста, черный хлеб
- Цельнозерновые хлопья для завтрака
- Фрукты и овощи, такие как горох и малина.
Еще один фактор риска - ожирение, на которое приходится 11 из 100 случаев рака кишечника; ожирение классифицируется как индекс массы тела (ИМТ) 30 или более.
Курение табака также является еще одним фактором риска развития рака кишечника в течение вашей жизни.
Употребление алкоголя, пожилой возраст (особенно старше 75 лет) и ранее перенесенный рак кишечника повышают риск.
Семейный анамнез заболевания также может увеличить риск рака кишечника.
В настоящее время ученые изучают, почему диабет увеличивает риск заболевания.
Кроме того, доброкачественные образования в кишечнике, камни в желчном пузыре и инфекция под названием Helicobacter pylori (H. pylori) повышают вероятность рака кишечника.