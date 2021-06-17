Симптомы рака поджелудочной железы: выжившая женщина делится "странным" симптомом

Есть вероятность, что "с вами что-то не так и это не синдром раздраженного кишечника".

Поскольку Оливии Уильямс потребовалось почти четыре года, чтобы поставить диагноз рака поджелудочной железы после появления у нее симптомов, начавшихся в октябре 2014 года, она хочет повысить осведомленность о болезни.

В эфире телеканала ITV "Лотарингия" Оливия поделилась своим "очень странным симптомом" рака поджелудочной железы - покраснением лица. "Все говорили мне в течение четырех лет, что у меня перименопаузальный период", - сказала она.

Оливия призывает людей старше 40 лет проконсультироваться с врачом, если они испытывают "необычную дефекацию в течение длительного периода времени".

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"Поговорите с людьми о своих фекалиях, если это необычно в течение длительного периода времени", - подчеркнула она.

Есть вероятность, что "с вами что-то не так и это не синдром раздраженного кишечника".

Рак поджелудочной железы

По заявлению Pancreatic Cancer UK, по мере роста опухоли симптомы болезни "могут приходить и уходить".

Общие симптомы включают:

Боль в спине или животе

Потеря веса

Несварение

Как объяснили в благотворительной организации, боль может начаться с общего дискомфорта или болезненности в области живота и распространиться на спину.

Дискомфорт может усиливаться в положении лежа, а если вы сядете вперед, то иногда почувствуете себя лучше.

Другие симптомы рака поджелудочной железы могут включать:

Потеря аппетита

Изменения в привычках кишечника

Желтуха

Недавно диагностированный диабет

Проблемы с пищеварением

Рвота или тошнота

Сгустки крови

Усталость

Любой симптом, который сохраняется в течение четырех недель или дольше, должен быть исследован вашим терапевтом.

Углубляясь в симптомы, можно сказать, что изменения в привычках кишечника включают:

Диарея

Запор

"Рак поджелудочной железы также может вызывать бледные маслянистые экскременты, которые называют стеатореей", - предупредила организация.

Этот тип фекалий "может быть большим, ужасно пахнуть, плавать и с трудом смываться в унитаз".

Такая какашка является контрольным признаком жира в фекалиях, который может свидетельствовать о том, что пища не переваривается должным образом.

Желтуха

Признаки желтухи включают пожелтение кожи и белков глаз, темную мочу, бледные фекалии и зуд кожи.

Людям с признаками желтухи рекомендуется посетить местное отделение неотложной помощи.

Менее распространенные признаки рака поджелудочной железы включают жар, дрожь и общее плохое самочувствие.

Некоторые люди могут быть не в состоянии правильно проглотить пищу, поскольку чувствуют себя слишком сытыми.

Обратите внимание на любые симптомы, которые вы испытываете, и на то, как долго вы их испытываете.

Это поможет вам и вашему врачу определить, в чем может быть основная причина.