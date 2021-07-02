Симптомы рака: профессор предупреждает о двух самых серьезных симптомах, указывающих на ваш риск

Статистика заболеваемости раком находится на рекордно высоком уровне / Pixabay

Симптомы и признаки рака часто могут быть невосприимчивыми, поскольку большинство людей не знает, какая часть тела поражена.

Часто рак в определенной части тела может вызывать симптомы в другой части тела, поэтому многие не знают наверняка о своем риске. Ведущий профессор предупреждает о двух наиболее важных показателях риска возникновения любого типа рака, пишет Express.co.uk.

Статистика заболеваемости раком находится на рекордно высоком уровне: каждому второму человеку сообщают, что он болен. К счастью, сегодня все больше людей живут дольше, чем когда-либо, даже после постановки диагноза рака, и это отчасти благодаря улучшению обследований.

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Первый шаг - это человек и его способность замечать что-то необычное. Профессор Кароль Сикора обсуждает два наиболее важных аспекта, которые следует помнить, когда речь идет о раннем выявлении рака.

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Что касается симптомов раннего предупреждения о раке, то двумя самыми большими факторами риска являются стойкие и усугубляющиеся со временем симптомы.

Некоторые виды рака могут сохраняться месяцами или годами, прежде чем они будут обнаружены.

Рак имеет тенденцию проявлять постоянный набор симптомов, которые со временем ухудшаются, с добавлением пары новых симптомов со временем.

"Самый простой рак может быть очень расплывчатым", - сказал профессор Кароль Сикора.

Он продолжил: "У всех онкологических больных есть одна общая черта - симптомы, которые сохраняются и обычно со временем ухудшаются".

Он продолжил объяснять различные недуги и части тела, которые могут поражаться и вызывать необычные, но, что наиболее важно, стойкие симптомы.

Они могут включать:

Головные боли

Двойное зрение

Больное горло

Кровь в слюне

Грудная боль

Постоянный кашель

Мокрота

Повторные инфекции

Боль в животе

Потеря веса

Нечеткая тазовая боль

Кровотечение из любого отверстия

Шишки

Лимфатические узлы на коже

"Самое важное - это начать диагностику, и самый простой способ сделать это - позвонить своему терапевту и описать свои симптомы.

Вас могут отправить в больницу на обследование, рентген грудной клетки, УЗИ или на прием к консультанту. Это зависит от того, где находится рак, и от того, какой приоритет придает ему ваш врач.

"Самое главное - не игнорировать стойкие и прогрессирующие симптомы, где бы они ни находились, поскольку это может быть рак".