УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Симптомы рака: пять ощущений в вашем теле, которые могут указывать на растущую опухоль

2 июля 2021, 10:34

Еще одно возможное ощущение, которое вы можете почувствовать, если у вас рак желудка, - это постоянная диспепсия.

Рак
Узнали бы вы телесные ощущения, указывающие на необходимость посещения врача? / УНИАН

Раковые клетки, накапливающиеся в желудке или его слизистой оболочке, чаще встречаются по достижении человеком определенного возраста. По данным Cancer Research UK, 50 процентов случаев заболевания возникают у людей в возрасте 75 лет и старше.

Однако это также означает, что пятьдесят процентов случаев рака желудка диагностируются у людей в возрасте до 75 лет. Узнали бы вы телесные ощущения, указывающие на необходимость посещения врача?

Одно из "самых распространенных" ощущений при раке желудка - дисфагия, когда вам трудно или неудобно глотать. Например, каждый раз при глотании может возникать ощущение жжения или может быть болезненное ощущение.

"Возможно, еда застряла в горле или груди", - добавили в благотворительной организации по борьбе с раком.

Читайте такжеМожет ли анализ крови диагностировать рак: врачи дали ответ

Реклама

Хотя этот симптом сам по себе может указывать на другие состояния здоровья, Cancer Research UK призывает всех, кто испытывает этот симптом, "пройти обследование у врача".

Еще одно возможное ощущение, которое вы можете почувствовать, если у вас рак желудка, - это постоянная диспепсия.

Это когда вы страдаете стойким несварением желудка, которое длится три недели и более.

Симптомы расстройства желудка (например, диспепсия)

В NHS отметили, что после еды или питья появляются следующие симптомы:

  • Изжога - болезненное чувство жжения в груди, часто после еды.
  • Чувство сытости и вздутия
  • Чувство тошноты
  • Отрыжка и газы
  • Попадание в рот еды или горьких жидкостей

Большинство людей в какой-то момент испытают несварение желудка; Обычно оно проходит сама по себе, или могут помочь антациды - лекарства из аптеки.

Ключевым моментом является то, сохраняется ли несварение в течение 21 дня или дольше - если это так, обязательно обратитесь к врачу.

Если у вас растущая опухоль в желудке, вы можете почувствовать себя полным после того, как съедите лишь небольшое количество пищи.

"Это часто является ранним симптомом и может привести к потере веса", - говорится в исследовании Cancer Research UK.

Рак желудка также может вызывать чувство тошноты, а некоторые люди могут быть физически больны.

Это может произойти, когда растущая опухоль вызывает закупорку желудка, препятствуя прохождению пищи через пищеварительную систему.

Еще одним возможным признаком рака желудка является чувство усталости и одышка.

Другие симптомы рака желудка (например, желудка) могут включать:

  • Потеря веса
  • Боль в животе
  • Боль за грудиной
  • Темный, почти черный стул

Любые необычные или постоянные симптомы должны быть проверены медицинским работником.

Подхожу ли я к профилю риска?

Около 40 процентов случаев рака желудка можно отнести к инфекции Helicobacter (H.pylori).

Длительная инфекция H.pylori может привести к воспалению желудка и язве желудка.

Клиника Майо выделила предупреждающие признаки инфекции H.pylori, которые могут быть подтверждены с помощью анализов крови, стула и дыхания.

Признаки инфекции H.pylori:

  • Боль или жгучая боль в животе
  • Боль в животе, которая усиливается, когда желудок пуст
  • Тошнота
  • Потеря аппетита
  • Частая отрыжка
  • Вздутие живота
  • Непреднамеренная потеря веса

Компания Cancer Research UK добавила, что этот тип инфекции можно вылечить курсом антибиотиков.

здоровье здоровый образ жизни
Сейчас вы просматриваете новость «Симптомы рака: пять ощущений в вашем теле, которые могут указывать на растущую опухоль». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всегоКалендарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего Ученые узнали, что кофе делает с печеньюУченые узнали, что кофе делает с печенью Антиперспирант с алюминием провоцирует рак или нет: ответ экспертаАнтиперспирант с алюминием провоцирует рак или нет: ответ эксперта Сожгли двигатели: военный США раскрыл детали погони за британским эсминцем в Черном мореСожгли двигатели: военный США раскрыл детали погони за британским эсминцем в Черном море "Как россиян пустили, в Турции - постоянно *опа": из Киева в Анталию задержали сразу пять рейсов"Как россиян пустили, в Турции - постоянно *опа": из Киева в Анталию задержали сразу пять рейсов

Последние новости

11:36

Бойцы ВСУ записали вдохновляющее видео в поддержку сборной на Евро-2020

11:24

Пьяный отец позволил 11-летнему сыну сесть за руль BMW: ребенок насмерть разбился в ДТП Видео

11:10

Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего Видео

10:57

"Невероятный рагулизм": во Львовской области случился скандал из-за памятника Богдану Хмельницкому Видео

10:55

"У них в командах все русскоязычные": отец Довбика о претензиях после матча Евро-2020 Видео

Реклама
10:45

Люди в ужасе бросали свои дома: в Канаде село полностью сгорело в пламени лесного пожара Видео

10:34

Симптомы рака: пять ощущений в вашем теле, которые могут указывать на растущую опухоль Видео

10:14

"Ахметов заплакал бы": в Сети показали, как выглядит Донбасс-Арена после 7 лет "русского мира" Видео

10:03

Мальчик и женщина погибли на месте: в Одесской области автомобиль сбил трех человек на зебре

10:01

"Против нацизма и власти": жаловавшаяся на Украину блогерша заявила о любви к стране Видео

10:00

Серия убийств в разрушенном доме: всплыли новые детали умерщвления 8-летнего мальчика в Покрове Видео

09:40

Кудрявая шегги в стиле 70-х и прическа Рэйчел из 90-х: самые модные женские стрижки лето 2021 Фото Видео

09:38

Теплых дней будет мало: синоптик уточнила прогноз погоды на июль

08:35

Коронавирус в Украине 2 июля: за сутки поставили 696 новых диагнозов

08:17

Врачи рассказали, какое молоко более полезное для здоровья Видео

08:17

"Сексистский заповедник совка": Сеть шокировал "парад на шпильках" ко Дню Независимости

08:16

Компенсация Украине и удар России с Китаем: в Германии сделали заявление о запуске СП-2 Видео

08:00

Дистанционка с развитием и мотивацией: в чем преимущество проекта Smart Kids в Оптиме новости компании

07:35

Почему Москва остается в плену своих собственных ошибок мнение

07:20

Сожгли двигатели: военный США раскрыл детали погони за британским эсминцем в Черном море Видео

Реклама
07:03

Гороскоп на июль для всех знаков от Влада Росса: благословенный период у Рыб и Телец на грани провала

06:43

Путин проболтался о планах захвата Украины мнение

06:41

На Одесчине в колодец с мусором упали отец и его 9-летний сын: оба погибли

05:20

Tayanna без лифчика похвасталась ровным бронзовым загаром по всему телу

04:49

Названы продукты, которые помогут избавиться от головной боли без лекарств

04:21

"Мисс Беларусь" для Лукашенко: эксперт раскрыла тайны скандального конкурса Видео

03:50

Ученые раскрыли секрет того, как люди умирают от разбитого сердца Видео

03:10

Климатолог назвала причины аномальной жары в Украине Видео

02:24

В Украине заработал рынок земли: сколько будет стоить гектар Видео

02:01

Обстрел эсминца: дипломат назвала главную цель Британии с проходом у берегов Крыма Видео

01:36

Экс-ВИА Гра показала себя во всей красе в супер мини-бикини

01:01

Лучшие способы снизить уровень холестерина и сколько времени на это потребуется Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 2 июля 2021 всех знаков Зодиака: тайный сон, атака неудач, сильное разочарование Видео

01 июля, четверг
23:53

Названы три продукта, которые нужно есть холодными для улучшения работы кишечника Видео

23:31

Может ли анализ крови диагностировать рак: врачи дали ответ Видео

23:21

Зинченко после игры со Швецией довел беременную жену до слез Видео

23:20

Ученые рассказали, какая простейшая привычка сделает вас счастливее Видео

22:56

В Украине начнут комбинировать прививки двумя вакцинами от COVID-19 Видео

22:48

Выяснилось, какая комбинация вакцин "спасает" от дельта-штамма COVID-19 Видео

22:21

Что нельзя давать в долг: 6 привычных, но опасных вещей Видео

Реклама
22:03

Украинцы стремительно теряют свои сбережения: на что тратят деньги

22:03

Гипертония: этот горячий напиток значительно снижает высокое давление Видео

21:54

Еще одна популярная страна Европы открыла границы для украинцев: новые правила въезда Видео

21:18

В Киеве навсегда исчезли кондукторы: как теперь оплатить проезд

21:16

Почему не следует наносить SPF руками: врачи дали ответ Видео

21:09

Зажадничали путевки: на Киевщине вместо детей-льготников на море поехали дети чиновников Видео

21:08

Названы 10 привычек несчастливых людей, которые точно есть у вас Видео

20:39

Евро-2020: Малиновский назвал преимущество сборной Украины над Англией

20:35

Цены на парковку в столице взлетели в три раза Видео

20:25

Геймерам отдают бесплатно необычную головоломку от лауреата премии BAFTA Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять