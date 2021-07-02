Симптомы рака: пять ощущений в вашем теле, которые могут указывать на растущую опухоль

Узнали бы вы телесные ощущения, указывающие на необходимость посещения врача? / УНИАН

Раковые клетки, накапливающиеся в желудке или его слизистой оболочке, чаще встречаются по достижении человеком определенного возраста. По данным Cancer Research UK, 50 процентов случаев заболевания возникают у людей в возрасте 75 лет и старше.

Однако это также означает, что пятьдесят процентов случаев рака желудка диагностируются у людей в возрасте до 75 лет. Узнали бы вы телесные ощущения, указывающие на необходимость посещения врача?

Одно из "самых распространенных" ощущений при раке желудка - дисфагия, когда вам трудно или неудобно глотать. Например, каждый раз при глотании может возникать ощущение жжения или может быть болезненное ощущение.

"Возможно, еда застряла в горле или груди", - добавили в благотворительной организации по борьбе с раком.

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Хотя этот симптом сам по себе может указывать на другие состояния здоровья, Cancer Research UK призывает всех, кто испытывает этот симптом, "пройти обследование у врача".

Еще одно возможное ощущение, которое вы можете почувствовать, если у вас рак желудка, - это постоянная диспепсия.

Это когда вы страдаете стойким несварением желудка, которое длится три недели и более.

Симптомы расстройства желудка (например, диспепсия)

В NHS отметили, что после еды или питья появляются следующие симптомы:

Изжога - болезненное чувство жжения в груди, часто после еды.

Чувство сытости и вздутия

Чувство тошноты

Отрыжка и газы

Попадание в рот еды или горьких жидкостей

Большинство людей в какой-то момент испытают несварение желудка; Обычно оно проходит сама по себе, или могут помочь антациды - лекарства из аптеки.

Ключевым моментом является то, сохраняется ли несварение в течение 21 дня или дольше - если это так, обязательно обратитесь к врачу.

Если у вас растущая опухоль в желудке, вы можете почувствовать себя полным после того, как съедите лишь небольшое количество пищи.

"Это часто является ранним симптомом и может привести к потере веса", - говорится в исследовании Cancer Research UK.

Рак желудка также может вызывать чувство тошноты, а некоторые люди могут быть физически больны.

Это может произойти, когда растущая опухоль вызывает закупорку желудка, препятствуя прохождению пищи через пищеварительную систему.

Еще одним возможным признаком рака желудка является чувство усталости и одышка.

Другие симптомы рака желудка (например, желудка) могут включать:

Потеря веса

Боль в животе

Боль за грудиной

Темный, почти черный стул

Любые необычные или постоянные симптомы должны быть проверены медицинским работником.

Подхожу ли я к профилю риска?

Около 40 процентов случаев рака желудка можно отнести к инфекции Helicobacter (H.pylori).

Длительная инфекция H.pylori может привести к воспалению желудка и язве желудка.

Клиника Майо выделила предупреждающие признаки инфекции H.pylori, которые могут быть подтверждены с помощью анализов крови, стула и дыхания.

Признаки инфекции H.pylori:

Боль или жгучая боль в животе

Боль в животе, которая усиливается, когда желудок пуст

Тошнота

Потеря аппетита

Частая отрыжка

Вздутие живота

Непреднамеренная потеря веса

Компания Cancer Research UK добавила, что этот тип инфекции можно вылечить курсом антибиотиков.