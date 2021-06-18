УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Симптомы рака: три ощущения, которые могут указывать на опухоль

18 июня 2021, 21:39

Эти симптомы также могут быть связаны с доброкачественными (незлокачественными) состояниями.

Рак

Примечательно, что рак в пограничной зоне чаще встречается у мужчин, чем у женщин/ УНИАН

По данным Американского онкологического общества, зуд внутри или вокруг прямой кишки является "важным симптомом рака анального канала". Еще одно ощущение, свидетельствующее о росте опухоли, - это "боль или ощущение распирания в анальной области".

Третье ощущение, на которое вы должны особенно обратить внимание, - это ощущение "шишки или массы в анальном отверстии".

  • Другие ключи к разгадке анального рака включают:
  • Кровотечение из прямой кишки
  • Сужение стула или другие изменения дефекации
  • Аномальные выделения из ануса
  • Недержание стула (потеря контроля над кишечником)
  • Увеличение лимфатических узлов в области анального отверстия или паха.

Эти симптомы также могут быть связаны с доброкачественными (незлокачественными) состояниями, такими как:

  • Геморрой
  • Анальные трещины
  • Анальные бородавки.

Факт об анальном раке

Анальный канал - это часть толстой кишки, которая выходит наружу из тела.

Это трубка, через которую проходят фекалии, когда вы идете в туалет для опорожнения кишечника.

Читайте такжеУченые назвали косметику, которая вызывает рак и другие опасные заболевания

Это может вас удивить, но длина анального канала составляет всего 3 см, и он состоит из:

  • Переходная зона (где прямая кишка встречается с анальным каналом)
  • Анальный канал (который соединяет прямую кишку с анусом)
  • Анальный край (нижняя часть анального канала, содержащая мышцы, называемые анальными сфинктерами).

"Тип клеток и положение вашего рака могут повлиять на то, какое лечение вы принимаете", - заявили в благотворительной организации.

Позиции рака

Раковые клетки могут начать размножаться в переходной зоне анального канала, канале или краю.

Примечательно, что рак в пограничной зоне чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

Кроме того, у женщин выше вероятность развития раковых клеток в анальном канале.

Раковые клетки

Большинство случаев рака заднего прохода начинается в плоских клетках, выстилающих анальный канал.

Менее распространенным, но все же возможным является рак, формирующийся в железистых клетках.

Железистые клетки создают слизь, которая помогает фекалиям проходить через задний проход.

Тем не менее, для большинства людей совершенно нормально иметь ВПЧ в какой-то момент в течение жизни, заверили представители благотворительной организации - так что еще подвергает вас риску рака анального канала?

Курение, наличие ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) и наличие в анамнезе рака шейки матки, влагалища или вульвы увеличивают риск заболевания.

здоровье здоровый образ жизни
Сейчас вы просматриваете новость «Симптомы рака: три ощущения, которые могут указывать на опухоль». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названы привычки, которые могут лишить вас зренияНазваны привычки, которые могут лишить вас зрения Политические манипуляции с историей в России: что Москва скрывает о Второй мировой войнеПолитические манипуляции с историей в России: что Москва скрывает о Второй мировой войне Гороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дараГороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Гитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФГитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФ Опасные развлечения: когда на аттракционы нельзя садитьсяОпасные развлечения: когда на аттракционы нельзя садиться

Последние новости

21:41

"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму

21:39

Симптомы рака: три ощущения, которые могут указывать на опухоль Видео

21:28

"За*бись": нардеп Кива снова нахамил журналисту и попал в скандал Видео

21:06

Генри Кавилл опубликовал новый тизер второго сезона "Ведьмака" Видео

21:01

Десятки новых супермаркетов России в Украине: у Зеленского объявили о решении властей Видео

Реклама
20:56

США заморозили военную помощь Украине на $100 млн - Politico Видео

20:24

На Украину снова налетит ураган: погода на выходных устроит настоящее пекло Видео

20:09

"Движения вперед не будет": Кравчук поставил Путину ультиматум по Донбассу Видео

19:57

"Пишу курсовую на е***м украинском языке": беременную харьковскую студентку хотят уволить Видео

19:55

"Наводим порядок": Зеленский объявил о санкциях против российского бизнесмена и чиновника Видео

19:53

На Android-смартфоны перекочует революционная функция от Apple Видео

19:32

Хакерские атаки и вирус Petya: Украина нанесла новый санкционный удар по России Видео

19:22

Встреча Байдена и Путина: почему отношения США и России не удалось перезагрузить мнение

18:44

-10 кг до конца лета: Наталья Могилевская рассказала, как хочет измениться

18:41

На Android вышла мобильная ролевая игра по "Ведьмаку" Видео

18:35

Гороскоп на завтра 19 июня 2021 всех знаков Зодиака: три успеха и рабочий провал Видео

18:28

СНБО ввел полный пакет санкций против известных бизнесменов Фирташа и Фукса Видео

18:22

"Я - Ева": во Львове по парку бегала голая женщина и избивала людей Видео

18:14

Новая вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве предупредили украинцев и назвали сроки Видео

18:11

Евросоюз "отправит в нокаут" Лукашенко: согласованы санкции против Беларуси Видео

Реклама
17:55

В Epic Games Store обнаружили ремастер Alan Wake и ремейк Final Fantasy VII Видео

17:46

Помешали собаки: самолет в Симферополе блуждал по взлетно-посадочной полосе

17:20

С Днем медика 2021: душевные поздравления и прикольные картинки Видео

17:17

Заложила под дверь "бомбы", которые наложили коты: в Славянске женщина жестко отомстила соседям Видео

17:01

"Творится какой-то ад, людей сносит вместе с авто": наводнение в Ялте стало рекордным за 100 лет Фото Видео

17:00

Авторы украинской игры про Шерлока Холмса поделились новым геймплейным роликом Видео

16:59

Минимум 13 500 грн: Зеленский подписал указ о повышении зарплаты медикам Видео

16:49

"Сдавал экзамен в наушниках": у киевского студента украли миллион гривен

16:46

Стратегия Кабмина по наполнению бюджета дополнительными налогами обречена на провал – эксперт

16:26

Троицкая родительская суббота в 2021 году: что нужно сделать сегодня и завтра Видео

16:22

Вкусные маринованные кабачки: самый простой рецепт приготовления Видео

16:10

Отличилась заявлением: нардеп Третьякова считает, что украинцам хватит и 5 тыс. грн зарплаты Видео

16:06

Тошнота, рвота и боли в животе: в Харькове в популярной сети ресторанов люди массово отравились суши Видео

15:53

Культовую игрушку 90-х "Тамагочи" перевыпустили в новом формате Видео

15:25

Цена на газ в Украине взлетела: министр обещал новые подорожания Видео

15:02

Как работают Укрпочта и Новая почта на Троицу и День Конституции 2021 Видео

14:53

"Расстегнутые штаны в Раде": Кива в парламенте вел себя, как в туалете Видео

14:50

Щуцкий рассказал о реальном положении дел на таможне

14:40

ПК-версия Cyberpunk 2077 получила скидку в 33% – самую большую с релиза Видео

14:14

"Пора признать реальность": Киев прокомментировал слова Путина об "одном народе" Видео

Реклама
13:59

В Киеве учительница избила мальчика с аутизмом: в Сети появилось видео Видео

13:58

Что обязательно нужно для пикника, и как не наделать беды: советы Видео

13:57

Опубликовали "клубничку" без их согласия: 30 калифорниек судятся с Pornhub

13:50

Для Sea of Thieves выпустили геймплейный трейлер кроссовера с "Пиратами Карибского моря" Видео

13:05

Вкусная статистика: Google назвал Топ-10 кулинарных запросов украинцев

12:46

Открыл "охоту" на маленьких мальчиков: на Одесчине поймали педофила с 50-летним стажем Видео

12:43

"Высокие" технологии по-украински: пожар в метро Киева тушили мокрой тряпкой на швабре Видео

12:38

"Путин х*йло" на Евро-2020: в России "наехали" на украинских фанов и захотели наказания Видео

12:14

Тарифы на электроэнергию для населения снова поднимают: кто заплатит больше Видео

12:04

"Можно рассекать по окрестностям на лодке": в Крыму глобальный потоп Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять