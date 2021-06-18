Симптомы рака: три ощущения, которые могут указывать на опухоль



Примечательно, что рак в пограничной зоне чаще встречается у мужчин, чем у женщин/ УНИАН

По данным Американского онкологического общества, зуд внутри или вокруг прямой кишки является "важным симптомом рака анального канала". Еще одно ощущение, свидетельствующее о росте опухоли, - это "боль или ощущение распирания в анальной области".

Третье ощущение, на которое вы должны особенно обратить внимание, - это ощущение "шишки или массы в анальном отверстии".

Другие ключи к разгадке анального рака включают:

Кровотечение из прямой кишки

Сужение стула или другие изменения дефекации

Аномальные выделения из ануса

Недержание стула (потеря контроля над кишечником)

Увеличение лимфатических узлов в области анального отверстия или паха.

Эти симптомы также могут быть связаны с доброкачественными (незлокачественными) состояниями, такими как:

Геморрой

Анальные трещины

Анальные бородавки.

Факт об анальном раке

Анальный канал - это часть толстой кишки, которая выходит наружу из тела.

Это трубка, через которую проходят фекалии, когда вы идете в туалет для опорожнения кишечника.

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Это может вас удивить, но длина анального канала составляет всего 3 см, и он состоит из:

Переходная зона (где прямая кишка встречается с анальным каналом)

Анальный канал (который соединяет прямую кишку с анусом)

Анальный край (нижняя часть анального канала, содержащая мышцы, называемые анальными сфинктерами).

"Тип клеток и положение вашего рака могут повлиять на то, какое лечение вы принимаете", - заявили в благотворительной организации.

Позиции рака

Раковые клетки могут начать размножаться в переходной зоне анального канала, канале или краю.

Примечательно, что рак в пограничной зоне чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

Кроме того, у женщин выше вероятность развития раковых клеток в анальном канале.

Раковые клетки

Большинство случаев рака заднего прохода начинается в плоских клетках, выстилающих анальный канал.

Менее распространенным, но все же возможным является рак, формирующийся в железистых клетках.

Железистые клетки создают слизь, которая помогает фекалиям проходить через задний проход.

Тем не менее, для большинства людей совершенно нормально иметь ВПЧ в какой-то момент в течение жизни, заверили представители благотворительной организации - так что еще подвергает вас риску рака анального канала?

Курение, наличие ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) и наличие в анамнезе рака шейки матки, влагалища или вульвы увеличивают риск заболевания.