Симптомы рака: три ощущения, которые могут указывать на опухоль

Эти симптомы также могут быть связаны с доброкачественными (незлокачественными) состояниями.
По данным Американского онкологического общества, зуд внутри или вокруг прямой кишки является "важным симптомом рака анального канала". Еще одно ощущение, свидетельствующее о росте опухоли, - это "боль или ощущение распирания в анальной области".
Третье ощущение, на которое вы должны особенно обратить внимание, - это ощущение "шишки или массы в анальном отверстии".
- Другие ключи к разгадке анального рака включают:
- Кровотечение из прямой кишки
- Сужение стула или другие изменения дефекации
- Аномальные выделения из ануса
- Недержание стула (потеря контроля над кишечником)
- Увеличение лимфатических узлов в области анального отверстия или паха.
Эти симптомы также могут быть связаны с доброкачественными (незлокачественными) состояниями, такими как:
- Геморрой
- Анальные трещины
- Анальные бородавки.
Факт об анальном раке
Анальный канал - это часть толстой кишки, которая выходит наружу из тела.
Это трубка, через которую проходят фекалии, когда вы идете в туалет для опорожнения кишечника.
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Это может вас удивить, но длина анального канала составляет всего 3 см, и он состоит из:
- Переходная зона (где прямая кишка встречается с анальным каналом)
- Анальный канал (который соединяет прямую кишку с анусом)
- Анальный край (нижняя часть анального канала, содержащая мышцы, называемые анальными сфинктерами).
"Тип клеток и положение вашего рака могут повлиять на то, какое лечение вы принимаете", - заявили в благотворительной организации.
Позиции рака
Раковые клетки могут начать размножаться в переходной зоне анального канала, канале или краю.
Примечательно, что рак в пограничной зоне чаще встречается у мужчин, чем у женщин.
Кроме того, у женщин выше вероятность развития раковых клеток в анальном канале.
Раковые клетки
Большинство случаев рака заднего прохода начинается в плоских клетках, выстилающих анальный канал.
Менее распространенным, но все же возможным является рак, формирующийся в железистых клетках.
Железистые клетки создают слизь, которая помогает фекалиям проходить через задний проход.
Тем не менее, для большинства людей совершенно нормально иметь ВПЧ в какой-то момент в течение жизни, заверили представители благотворительной организации - так что еще подвергает вас риску рака анального канала?
Курение, наличие ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) и наличие в анамнезе рака шейки матки, влагалища или вульвы увеличивают риск заболевания.