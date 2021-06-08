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Симптомы рака: три основных изменения, предупреждающих о вашем риске смертельной болезни

8 июня 2021, 08:12

Любое из этих трех изменений может быть серьезным признаком.

Рак
Другие виды рака, такие как рак яичников, с большей вероятностью вызывают потерю веса / УНИАН

Рак - очень распространенное заболевание, которым страдает каждый второй человек на протяжении всей жизни. Однако бывает сложно определить, подвержены ли вы риску этого заболевания.

Переживание любого из этих трех изменений может быть серьезным признаком, который нельзя игнорировать, сообщает Express.co.uk.

Потеря веса

По данным Американского онкологического общества, необъяснимая потеря веса часто является первым заметным симптомом рака пищевода, поджелудочной железы, желудка и легких.

Другие виды рака, такие как рак яичников, с большей вероятностью вызывают потерю веса, когда опухоль становится достаточно большой, чтобы давить на живот. Это поможет вам быстрее почувствовать сытость.

Другие виды рака также могут вызывать симптомы, затрудняющие прием пищи, например:

  • Тошнота
  • Отсутствие аппетита
  • Затруднения при жевании или глотании

По словам Cancer.Net, потеря веса распространена среди людей, больных раком, и может быть первым видимым признаком болезни.

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На сайте здоровья добавлено: "Фактически, 40 процентов людей говорят, что у них произошла необъяснимая потеря веса, когда им впервые поставили диагноз рака. Потеря веса, связанная с раком, может отличаться от других типов потери веса".

Изменения внешнего вида родинки

Первым признаком меланомы часто является новая родинка или изменение внешнего вида существующей родинки.

Нормальные родинки, как правило, круглые или овальные, с гладкими краями и обычно не больше 6 мм в диаметре, сообщает NHS.

Национальная организация здравоохранения добавила: "Но размер - не верный признак меланомы. Здоровая родинка может быть больше 6 мм в диаметре, а злокачественная родинка может быть меньше этой".

Изменения в туалетных привычках

Привычки кишечника могут варьироваться от человека к человеку.

Это включает в себя частоту дефекации, ваш контроль над тем, когда у вас испражнение, а также его консистенцию и цвет.

Хотя некоторые изменения опорожнения кишечника могут указывать на временные инфекции, другие могут указывать на более серьезную причину для беспокойства и могут быть первым признаком рака.

Частое мочеиспускание, кровь в моче, слабое или прерывистое мочеиспускание или позывы к мочеиспусканию ночью являются ранними признаками рака простаты.

Аномальные изменения цвета стула могут включать:

  • Черный дегтеобразный кал
  • Кал цвета глины
  • Темно-красные фекалии
  • Кал белого цвета

Изменения консистенции кала включают:

  • Сухой кал
  • Твердый кал
  • Слизь или жидкость, вытекающая из фекалий
  • Водянистый жидкий кал
здоровье Рак
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