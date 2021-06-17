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Симптомы сердечного приступа на руках: на что срочно обратить внимание

17 июня 2021, 22:15

У вас ишемическая болезнь сердца?

Сердце_аритмия
Когда кровоснабжение сердца блокируется, возникает сердечный приступ. / Pixabay

Ишемическая болезнь сердца - это когда артерии, которые поставляют богатую кислородом кровь в сердечную мышцу, сужаются из-за накопления жирового материала - процесса, известного как атеросклероз.

Когда кровоснабжение сердца блокируется, возникает сердечный приступ. Во время сердечного приступа Johns Hopkins Medicine объяснили, что мышечные клетки внутри органа "начинают умирать".

В течение тридцати минут после кислородного голодания сердечной мышцы может произойти необратимое повреждение, пишет Express.co.uk.

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У вас ишемическая болезнь сердца?

Одним из предупреждающих признаков сердечного заболевания, по мнению WebMD, является наличие "желто-оранжевой неровной сыпи" на пальцах.

Это указывает на "чрезвычайно высокий уровень триглицеридов", который может вызвать высыпание вокруг суставов.

"Многие из этих жиров в крови могут играть роль в укреплении артерий", - пояснил WebMD.

Благотворительная организация по борьбе с холестерином Heart UK подтвердила: "Известно, что высокий уровень триглицеридов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний".

Еще один потенциальный признак сердечного заболевания можно увидеть на ваших ногтях.

Если вы в последнее время не стучали и не ударяли пальцами, но под ногтями есть темное пятно, это может быть предупреждающим признаком болезни сердца.

"Маленькие точки крови, застрявшие под ногтем, могут указывать на инфекцию внутренней оболочки сердца или клапанов, которая называется эндокардитом", - сказал WebMD.

Британский фонд сердца (BHF) объяснил, что эндокардит - это инфекция внутренней оболочки камер и клапанов сердца. Это происходит, когда бактерии или грибки попадают в кровоток, прикрепляясь к уже поврежденным участкам сердца.

Организация предупредила, что эндокардит может еще больше повредить ваше сердце и быть опасным для жизни.

Другие предупреждающие признаки эндокардита включают:

  • Гриппоподобные симптомы
  • Необъяснимая потеря веса
  • Бледная кожа
  • Боль в мышцах и суставах
  • Шумы в сердце

WebMD добавил, что "синие или серые пальцы" могут указывать на проблемы с сердцем. Такое изменение цвета может быть результатом плохой циркуляции богатой кислородом крови.

Это может быть связано с "сужением наших заблокированных кровеносных сосудов" - торговой маркой сердечных заболеваний.

"Кружевной пятнистый пурпурный узор появляется, когда кусочки накопившихся холестериновых бляшек отламываются, а затем застревают в мелких кровеносных сосудах", - отмечает WebMD.

"При эндокардите под кожей на внутренней стороне рук могут появиться кровянистые пятна".Что приводит к ишемической болезни сердца? Фонд Heart Foundation объяснил, что в молодом возрасте коронарные артерии обычно имеют гладкие здоровые стенки.

Однако со временем коронарные артерии подвергаются атаке различных факторов риска, таких как:

  • Токсины сигаретного дыма
  • Механическая травма от высокого кровяного давления
  • Травма из-за повышенного холестерина или сахара в крови
  • Диета с высоким содержанием насыщенных жиров и сахаров
  • Недостаток упражнений

"Эти травмы запускают цепочку событий, которые приводят к накоплению жировых полос в ваших коронарных артериях", - пояснили в благотворительной организации.

Лучший способ минимизировать риск сердечного приступа - это правильно питаться, заниматься спортом, не курить и держать под контролем артериальное давление и уровень глюкозы в крови.

здоровье
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