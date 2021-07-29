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Симптомы сердечного приступа: пять необычных признаков на коже

29 июля 2021, 00:29

Сердечные приступы вызваны недостатком крови, достигающей сердца.

Сердце_аритмия
Без достаточного количества крови сердце может быть серьезно повреждено / Pixabay

Сердечные приступы - это серьезные случаи, требующие неотложной медицинской помощи, требующие немедленной помощи врача. Вы можете подвергнуться риску смертельного сердечного приступа - или инфаркта миокарда - если вы обнаружите какое-либо количество необычных изменений на своей коже, это было заявлено.

Сердечные приступы вызваны недостатком крови, достигающей сердца.

Без достаточного количества крови сердце может быть серьезно повреждено и даже опасно для жизни.

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Сердечный приступ также может быть признаком ишемической болезни сердца, при которой в артериях накапливаются жировые отложения, ограничивающие количество крови, достигающей сердца.

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У любого человека, страдающего сердечным заболеванием, гораздо больше шансов получить сердечный приступ, поэтому важно следить за признаками ишемической болезни сердца.

Хотя сердце расположено глубоко внутри тела, вы можете выявить риск заболевания, регулярно проверяя свою кожу.

Существует ряд необычных признаков и симптомов, на которые следует обращать внимание, и все они могут указывать на риск сердечного приступа.

Вы можете заметить, что ваши голени или ступни опухли больше, чем обычно, предупреждают Центры дерматологии и рака кожи Флориды (FLDSCC).

Болезнь сердца может привести к скоплению лишней жидкости в ногах и ступнях, что приведет к их опуханию.

У некоторых пациентов также может появиться полоса синих или пурпурных узоров на ногах.

Это вызвано закупоркой артерий из-за высокого уровня холестерина.

Он предупредил, что восковые кожные новообразования и болезненные участки коричневого / красного цвета также могут быть признаками сердечного заболевания.

Вы можете даже оказаться в группе риска, если обнаружите красные или фиолетовые полосы на ногтях.

FLDSCC сказал: "Знаете ли вы, что ваш дерматолог может быть первым, кто обнаружит ранние признаки сердечно-сосудистых или сердечных заболеваний? Поскольку сердечные заболевания развиваются внутри вашего тела, где в игру вступает дерматолог? Признаки многих сердечных заболеваний появляются на коже и ногтях. Когда ваш дерматолог видит необычные признаки и симптомы, он или она может порекомендовать вам обратиться к своему основному лечащему врачу и пройти обследование на сердечные заболевания".

Наиболее частые признаки сердечного приступа включают сильную боль в груди, иррадирующую боль в руке и внезапное сильное головокружение.

Но вы можете снизить риск сердечного приступа, немного изменив диету или образ жизни.

Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты снизит ваши шансы на жировые отложения в артериях.

Если вы думаете, что у вас или у кого-то из ваших знакомых может быть сердечный приступ, очень важно сразу набрать скорую помощь.

здоровье
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