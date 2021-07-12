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Симптомы высокого уровня холестерина: невидимый знак на ваших пальцах

12 июля 2021, 23:55

Высокий холестерин - это когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином.

Холестерин
Слишком высокий уровень холестерина может заблокировать ваши кровеносные сосуды / Journal.spotonline

Высокий холестерин обычно не проявляет симптомов, что делает его очень опасным фактором риска сердечных заболеваний. Однако исследования показывают, что признаки высокого холестерина могут иногда проявляться на ваших пальцах.

Высокий холестерин - это когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. Слишком высокий уровень холестерина может заблокировать ваши кровеносные сосуды - механизм, который увеличивает вероятность сердечных проблем или инсульта.

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У большинства людей холестерин накапливается без каких-либо заметных симптомов. Однако исследования показали, что отложения холестерина могут вызывать заметные изменения в организме, пишет Express.co.uk.

В исследовании, опубликованном в журнале Hindawi, было обнаружено, что ксантома приводит к ограничению движений в суставах.

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Ксантомы - это богатый холестерином материал желтоватого цвета, который откладывается в сухожилиях или других частях тела.

Мужчина 42-х лет обратился с жалобой на ограничение движения, в частности, четвертого и пятого пальцев левой руки.

Раньше его не обследовали, поскольку ограничение передвижения возникло только в прошлом месяце.

Безболезненные образования медленно нарастали и вызывали дисфункцию пораженных суставов.

Уровень холестерина в сыворотке пациента был выше нормы, и биопсия показала, что клетки ксантомы распределены между коллагеновыми волокнами сухожилия.

"Насколько нам известно, этот случай является первым случаем в английской литературе, касающимся ксантомы, приводящей к ограниченному движению суставов", - написали исследователи.

По данным Винчестерской больницы, ксантома чаще встречается у пожилых людей.

Ваши шансы выше, если вы:

  • У вас есть одна из перечисленных выше метаболических проблем.
  • У вас очень высокий уровень холестерина или триглицеридов.

Получение диагноза

Для большинства людей единственный способ определить высокий уровень холестерина - это сдать анализ крови, отмечает Национальная служба здравоохранения.

"Ваш терапевт может предложить пройти тест, если он считает, что у вас высокий уровень холестерина", - объясняет медицинский орган.

Он добавляет: "Это может быть из-за вашего возраста, веса или другого состояния (например, высокого кровяного давления или диабета)".

Как снизить высокий уровень холестерина

Изменение того, что вы едите, является ключом к снижению уровня холестерина.

"Добавление продуктов, которые снижают ЛПНП, вредную частицу, несущую холестерин, которая способствует закупорке артерий атеросклерозом, - лучший способ достичь диеты с низким содержанием холестерина", - поясняет Harvard Health.

Легкий первый шаг к снижению уровня холестерина - это миска овсяных хлопьев или холодных овсяных хлопьев, на завтрак".

Что особенно важно, овес содержит растворимую клетчатку, которая наносит решительный удар по высокому холестерину.

Harvard Health объясняет: "Растворимая клетчатка связывает холестерин и его предшественники в пищеварительной системе и выводит их из организма, прежде чем они попадут в кровоток".

Сокращение потребления насыщенных жиров и их замена ненасыщенными жирами также является отличным способом снизить уровень холестерина, объясняет благотворительная организация Heart UK, занимающаяся холестерином.

Насыщенные жиры - это жир, содержащийся в сливочном масле, сале, топленом масле, жирном мясе и сыре.

здоровье
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