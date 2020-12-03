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Синдром елки: врач назвал неприятные симптомы

3 декабря 2020, 21:46

Аллергия встречается чаще, чем вы думаете, и поражает около трети людей, у которых в доме есть настоящие деревья.

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Аллергия встречается чаще, чем вы думаете, и поражает около трети людей, у которых в доме есть настоящие деревья./ 1zoom.ru

Хотя многие из нас радуются процессу украшения елки - занятию, которое принесет особую радость в этом году, - это может стать испытанием, если вы страдаете синдромом рождественской елки.

По словам доктора Даниэля Цичи, терапевта и медицинского консультанта в Doctor 4 U, синдром рождественской елки - это аллергия на настоящие рождественские елки. По его словам, симптомы похожи на симптомы сезонной аллергии, такой как сенная лихорадка.

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"Эти аллергии вызваны ростом плесени и пыльцой, которые встречаются на настоящих рождественских елках", - говорит доктор Цичи.

Как определить аллергию?

"Симптомы очень похожи на сезонную сенную лихорадку и включают чихание, свистящее дыхание, насморк, зуд в глазах, слезотечение и зуд в глазах, кашель и красные зудящие высыпания на коже", - объясняет доктор Цичи.

По его словам, аллергия встречается чаще, чем вы думаете, и поражает около трети людей, у которых в доме есть настоящие деревья.

"Однако многие люди не осознают, что дерево является причиной этих аллергий, и могут винить домашних животных или пыль", - отмечает доктор Цичи.

"Синдром может поражать все возрастные группы, включая маленьких детей, и чаще всего встречается у тех, кто уже предрасположен к аллергии, в том числе у больных сенной лихорадкой и астмой", - объясняет он.

Насколько это опасно?

По словам доктора Цичи, это не обязательно опасно. Это может доставлять неудобства многим людям и может означать, что им придется держаться подальше от дерева или даже комнаты, в которой оно находится."Синдром может быть серьезным у людей, предрасположенных к астме, что может спровоцировать приступ астмы, стеснение в груди и затрудненное дыхание", - предупреждает он.

Как лечить это?

К счастью, есть несколько способов минимизировать вероятность аллергических реакций на настоящие рождественские елки.

Для начала было бы разумно выбрать искусственное дерево вместо настоящего, хотя это может быть сложно, если вы и ваша семья привыкли иметь настоящее дерево, - говорит доктор Цичи.

Кроме того, искусственное дерево приносит гораздо больше пользы, чтобы избежать симптомов аллергии, которые могут быть действительно изнурительными для некоторых людей, - говорит он.

"Если у вас есть настоящее дерево, постарайтесь ограничить время, в течение которого оно находится в доме, чтобы на нем собиралось меньше спор плесени. Например, вы можете поставить дерево немного позже в декабре или снесите его раньше, чтобы предотвратить любые аллергические реакции ", - советует доктор Цичи.

Он продолжает: "Прежде чем занести дерево внутрь, убедитесь, что вы хорошо его встряхнули и поставили в более прохладную часть дома, так как тепло может способствовать образованию спор плесени".

Кроме того, когда вы украшаете елку, надевайте перчатки и длинные рукава, чтобы предотвратить любые реакции на коже, - советует доктор Цичи.

"Если у вас развиваются симптомы этого типа аллергии, примите антигистаминные препараты и постарайтесь держаться подальше от дерева", - говорит он.

Антигистаминные препараты - это лекарства, которые часто используются для облегчения симптомов аллергии, таких как сенная лихорадка, крапивница, конъюнктивит и реакции на укусы насекомых или укусы.

"Если у вас есть какие-либо проблемы или вы обнаружите, что симптомы не исчезают даже после приема лекарств, вам следует проконсультироваться со специалистом в области здравоохранения", - добавляет доктор Цичи.

здоровье Елка
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