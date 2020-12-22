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Синдром токсического шока: симптомы и факторы риска

22 декабря 2020, 20:18

Это состояние также связано с ожогами, послеоперационными или послеродовыми инфекциями и раневыми инфекциями.

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Это состояние также связано с ожогами, послеоперационными или послеродовыми инфекциями и раневыми инфекциями/Pixabay

Синдром токсического шока (СТШ) - редкое и потенциально опасное для жизни осложнение бактериальной инфекции. Оно развивается, когда токсины от бактерий, таких как золотистый стафилококк (стафилококк) или стрептококк группы А (стрептококк), попадают в кровоток и вызывают шок, когда органы не могут нормально функционировать из-за недостатка кислорода и питательных веществ.

"Когда большинство людей думают о СТШ, они ассоциируют его с менструацией или использованием тампонов, но важно отметить, что около 50% случаев на самом деле происходит у женщин, мужчин и детей без менструации", - говорит Мишка Пирт, доктор медицины, акушер-гинеколог и научный сотрудник отдела репродуктивного здоровья.

Это состояние также связано с ожогами, послеоперационными или послеродовыми инфекциями и раневыми инфекциями. Некоторые из основных симптомов включают внезапную высокую температуру, сыпь и шелушение, похожие на солнечные ожоги, а также покраснение глаз, рта или горла.

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Если вы думаете, что у вас может быть СТШ, немедленно обратитесь за медицинской помощью, потому что раннее лечение имеет решающее значение для выживания.

Что такое синдром токсического шока?

Синдром токсического шока возникает, когда бактерии, вызывающие СТШ, вырабатывают токсины, которые обходят специфическое взаимодействие с иммунной системой, что приводит к неконтролируемой "чрезмерной реакции" организма.

Он производит огромное количество цитокинов, химических веществ, контролирующих иммунный ответ, который может проявляться в виде лихорадки, сыпи, шока или органной недостаточности, - говорит Джули Хаким, доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии.

Состояние вызывается несколькими видами бактерий. Золотистый стафилококк (стафилококк) чаще встречается при СТШ, связанном с менструацией, тогда как стрептококк группы А (стрептококк) обычно обнаруживается в горле и на коже. Между тем, Clostridium sordellii часто ассоциируется со спонтанными, хирургическими и медикаментозными абортами, а также с родами. Стрептококковый СТШ намного опаснее, чем СТШ, вызванный другими бактериями.

Синдром токсического шока может быстро прогрессировать до гипотонии или низкого кровяного давления, что приводит к органной недостаточности. Это связано с тем, что токсины бактерий, вызывающих СТШ, запускают иммунный ответ всего организма, и в результате кровеносные сосуды расширяются, позволяя крови и антителам достигать той части вашего тела, которая нуждается в помощи, что - в процессе - снижает кровяное давление.

Факторы риска синдрома токсического шока

Самый печально известный риск СТШ - это использование тампонов, но проблема не в тампоне.

По словам Джессики Ральф, доктора медицины, MSCI, акушера-гинеколога и научного сотрудника компании "Врачи репродуктивного здоровья", вы можете занести бактерии с кожи рук и вульвы на тампон, когда вы его поместите. Когда вы оставляете тампон дольше восьми часов, у бактерий появляется больше возможностей для роста, проникновения в матку через шейку матки или кровоток и развитие инфекции.

Поэтому, чтобы снизить риск, "лучше всего, менять тампон каждые четыре-шесть часов, используя тампон с минимальной впитывающей способностью, который ему нужен, и мыть руки до и после смены тампона", - говорит Ральф.

Менструальные прокладки не связаны с синдромом токсического шока, но менструальные чаши, противозачаточные губки и диафрагмы могут увеличить риск. Помимо тампонов, к другим факторам риска синдрома токсического шока относятся:

  • Недавние роды
  • Недавняя операция
  • Инфекция раны после операции
  • 65 лет и старше
  • Порезы и ожоги
  • Менструация
  • Вирусные инфекции, такие как грипп или ветряная оспа.
  • Хронические заболевания, такие как диабет или алкогольное расстройство.
  • Гинекологические процедуры, такие как искусственные или самопроизвольные аборты.

СТШ от стрептококковых бактерий представляет собой высокий риск материнской смертности во время беременности и может быстро перерасти в сепсис с полиорганной недостаточностью, поэтому необходимо раннее распознавание симптомов и тщательное лечение.

Симптомы синдрома токсического шока

В зависимости от того, где находится инфекция в вашем организме и какие бактерии вызывают ее, вы можете столкнуться с рядом симптомов. Если вы подвержены риску развития токсического шока и у вас есть один или комбинация следующих симптомов, вам следует обратиться к врачу:

  • Мышечные боли или усталость
  • Внезапная высокая температура с ознобом
  • Рвота и диарея
  • Сыпь, похожая на солнечные ожоги, с шелушением кожи ладоней и подошв.
  • Тошнота и спутанность сознания
  • Головные боли или судороги
  • Покраснение глаз, рта или горла
  • Низкое кровяное давление

Другие симптомы включают сонливость, трудности с пробуждением от сна или даже галлюцинации, - говорит Ральф. После развития низкого кровяного давления у вас могут возникнуть более серьезные симптомы, такие как учащенное дыхание, учащенное сердцебиение и органная недостаточность.

СТШ бывает трудно распознать, потому что он часто начинается с симптомов гриппа. Если вы недавно испытали один или несколько факторов риска СТШ и у вас сильные симптомы, которые быстро ухудшаются, лучше обратиться к врачу, чтобы проявить осторожность.

При синдроме токсического шока часто возникают серьезные осложнения. По словам Пирта, это может привести к удалению конечностей, пальцев рук, ног или матки во время госпитализации.

"Самым важным долгосрочным эффектом может быть смерть", - говорит Хаким. Уровень смертности от СТШ стафилококка составляет около 3%, что значительно ниже, чем от СТШ стрептококка, который колеблется от 30% до более 50%.

менструация
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