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Ситуация будет меняться: чего ожидать украинцам от коронавируса этим летом

30 мая 2021, 22:40
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Появился прогноз, сколько людей заразится COVID-19 в начале лета.

коронавирус
Коронавирус летом в Украине / Reuters

Ученые Национальной академии наук Украины дали прогноз, какая ситуация будет с коронавирусом в Украине этим летом.

За последний месяц количество новых заболевших COVID-19 за сутки продолжает снижаться, и ученые дают оптимистический прогноз - так будет продолжаться и дальше.

Так, снижение роста заболеваемости ученые прогнозируют на первую неделю июня.

Ученые отметили, что по состоянию на конец мая (прогноз был опубликован 25-го числа) среднее количество новых зафиксированных случаев в день уменьшилось до 3 767. Уровень смертности также значительно снизился.

"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равна 3442 в течение недели 26 мая - 1 июня 2021 года и 2914 - в течение недели 2-8 июня 2021 года", - спрогнозировали в НАН.

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Также исследователи сравнили общие показатели летальности в прошлом году и в нынешнем. Так, в марте 2021 в Украине людей умерло больше на 16,6 тысяч, чем за такой же период в марте 2020-го.

"По демографическим данным Государственной службы статистики Украины, в марте 2021 года умерло на 12,9 тыс. (24,7%) человек больше, чем в среднем в 2015-2019 годах, и на 16,6 тыс. больше, чем в 2020 году. При этом летальных исходов при COVID-19 было 7,7 тыс.", - говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

  • Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
  • Летом в Украине ожидается существенное снижение заболеваемости коронавирусом вплоть до осеннего периода. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается, заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.
  • Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса. По ее словам, существует еще одна группа коронавирусов, которые до сих пор не циркулируют.
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