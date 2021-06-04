Сколько алкоголь остается в организме и какие риски

Даже несколько напитков, смешанных со снотворным, могут быть смертельными. / pixabay

Чтобы алкоголь покинул кровоток, может потребоваться до шести часов. Это означает, что в зависимости от содержания алкоголя в крови вы можете чувствовать себя трезвее, чем есть на самом деле.

Причем, алкоголь остается в системе у всех по-разному. Вот различные факторы, которые имеют значение, и различные тесты, которые могут выявить употребление алкоголя через несколько месяцев после его употребления.

Как долго алкоголь остается в крови?

По словам Паулы Зимбреан, доктора медицины, специалиста по наркологии и доцента психиатрии Йельской школы медицины, факторы, определяющие, как долго алкоголь остается в системе, включают:

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Исследование 2009 года показало, что когда мужчины и женщины употребляли одинаковое количество алкоголя, у женщин обычно был более высокий BAC (определение количества алкоголя в крови), чем у мужчин. Исследователи также обнаружили, что женщины были более склонны к негативным эффектам, связанным с высоким уровнем BAC, таким как потеря сознания, что они объясняли различиями в массе тела, составе и метаболизме у женщин по сравнению с мужчинами.

Общая масса тела: если два человека с разным весом пьют одинаковое количество алкоголя, BAC обычно будет выше у человека, который весит меньше, а это означает, что алкоголь также будет дольше оставаться в их организме. Это помогает объяснить, почему женщины обычно более восприимчивы к алкоголю, чем мужчины.

Уровень потребления алкоголя: CDC определяет запой как мужчина, выпивающий пять порций в течение двух часов, или женщина, пьющая четыре порции в течение двух часов. Пьянство заставляет ваш BAC быстро повышаться, потому что у вашего тела не так много времени, чтобы усвоить весь этот алкоголь, что приведет к более быстрому опьянению.

Как долго алкоголь обнаруживается на тесте?

Алкотестер: может идентифицировать только самое недавнее использование, в течение нескольких часов.

Алкогольные сыворотки и анализы мочи на алкоголь: как алкотестеры, их можно использовать только для определения употребления алкоголя в течение нескольких часов.

Тест на метаболиты алкоголя: эти тесты ищут метаболиты алкоголя, которые представляют собой небольшие молекулы, оставшиеся после того, как ваше тело усваивает алкоголь. По словам Зимбрина, тесты могут выявить употребление алкоголя примерно за две-три недели до теста, но если волосы проверены на метаболиты, может быть обнаружено употребление алкоголя до трех месяцев назад.

Риски употребления алкоголя

Употребление алкоголя сопряжено со многими рисками. Поэтому, если вы решите пить, важно знать о них.

Краткосрочные риски

Опасные лекарственные взаимодействия: Зимбреан говорит, что некоторые антибиотики, смешанные с алкоголем, могут вызвать немедленное заболевание с такими симптомами, как тошнота, рвота, головная боль или обморок. Кроме того, другие лекарства, такие как снотворное, могут быть опасными, если их принимать незадолго до или после употребления алкоголя, поскольку они могут вызвать остановку дыхания.

Зимбрин говорит, что даже несколько напитков, смешанных со снотворным, могут быть смертельными. Кроме того, некоторые лекарства, такие как бензодиазепины, могут вызывать такие симптомы, как летаргия или, в редких случаях, судороги. Если вы принимаете какие-либо лекарства, очень важно проверять предупреждающие надписи.

Травмы или несчастные случаи: алкоголь может вызвать проблемы с равновесием, головокружение и нарушение координации, - говорит Зимбреан. Из-за этого алкоголь может привести к опасным, а иногда и смертельным травмам. Согласно исследованию, проведенному в 2007 году Всемирной организацией здравоохранения, алкоголь вызывает 1,8 миллиона смертей ежегодно во всем мире. Причины могут варьироваться от падений до автомобильных аварий.

Отравление алкоголем: если вы употребляете чрезмерное количество алкоголя, особенно в течение короткого периода времени (запой), вы рискуете получить отравление алкоголем, которое может быть фатальным. Зимбрин говорит, что BAC 0,25 сопряжен с серьезным риском отравления алкоголем. Сколько вам нужно выпить, чтобы достичь этого уровня BAC, сильно зависит от возраста, веса и пола, но алкогольное отравление - это то, что обычно происходит при обильном пьянстве.

Долгосрочные риски

Развитие алкогольного расстройства: чрезмерное употребление алкоголя может привести к алкогольному расстройству. Зимбрин говорит, что в этих случаях алкоголь вызывает значительные проблемы с жизнедеятельностью человека, и это связано с повышенной толерантностью, а это означает, что им нужно пить в больших количествах, чтобы получить тот же эффект. Факторами риска развития расстройства, связанного с употреблением алкоголя, являются семейный анамнез алкоголизма, депрессии, посттравматического стрессового расстройства и недавний психологический стресс.

Развитие хронических заболеваний: согласно исследованию 2011 года, длительное употребление алкоголя увеличивает риск определенных хронических проблем со здоровьем.

Это включает:

Рак

Сахарный диабет

Болезнь печени

Заболевание поджелудочной железы

Нарушение иммунной системы: хроническое употребление алкоголя нарушает иммунные пути организма, влияя на иммунную систему таким образом, что бороться с инфекциями становится труднее.