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Сколько калорий сжигает секс и как сжечь еще больше: лайфхаки

19 февраля 2021, 20:48

Исследования показали, что мужчины сжигают в среднем 101 калорию во время секса.

Секс
Исследования показали, что мужчины сжигают в среднем 101 калорию во время секса, / Depositphotos

Иногда секс может казаться тренировкой, но сколько калорий вы на самом деле сжигаете во время акта любви и страсти?

Предыдущие исследования показали, что секс означает легкие или умеренные упражнения. С тех пор еще несколько исследований смогли определить среднее количество калорий, сжигаемых во время секса - и это намного меньше, чем бег или спортзал.

Хорошие новости заключаются в том, что секс приносит много пользы для здоровья, помимо потери калорий. Тем не менее, вот некоторые выводы из последних исследований о том, сколько калорий вы сжигаете во время секса, сообщает Insider.

Что говорится в исследовании

Исследования показали, что мужчины сжигают в среднем 101 калорию во время секса, или около 4,2 калории в минуту. Женщины сжигают в среднем 69 калорий во время секса, или около 3,2 в минуту.

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Эти результаты взяты из небольшого исследования 2013 года, в котором сравнивалось количество сжигаемых калорий, которое молодые, здоровые гетеросексуальные пары испытывали, потратив 25 минут на секс с 30-минутным бегом на беговой дорожке.

Исследователи обнаружили, что во время средней сессии сексуальной активности, определяемой как прелюдия, половой акт и оргазм по крайней мере одного партнера, мужчины сжигали 101 калорию, а женщины - 69,1 калории.

"Во время секса происходит некоторый расход энергии, но он не такой большой", - говорит Энтони Карелис, доктор философии, соавтор исследования и профессор кафедры физических упражнений Квебекского университета в Монреале.

В другом обзоре 2013 года были сделаны аналогичные результаты: мужчина в возрасте 30 лет может сжечь только 21 калорию во время полового акта, если он занимается сексом в течение шести минут.

Средняя продолжительность полового акта составляет от пяти до шести минут, не считая прелюдии. И, конечно же, расход калорий индивидуален, что означает, что вы можете сжигать немного больше или меньше калорий, чем эти участники исследования.

Как сжечь больше калорий во время секса

Давайте сначала уберем очевидное: тот, кто находится сверху, вероятно, делает большую часть движения и, вероятно, будет тратить больше энергии, что означает, что он будет сжигать больше калорий.

Итак, если вы хотите сжечь еще несколько калорий во время секса, возьмите на себя ответственность и станьте лидером, или попросите вашего партнера "работать" по очереди, чтобы вы оба могли получить пользу. По словам Карелиса, вспотеть - это хороший показатель того, что вы усердно трудитесь. Вы также можете продлить секс-сессию в надежде сжечь больше калорий, но это легче сказать, чем сделать.

Что касается различных позы, "людям было бы невероятно сложно изменить секс таким существенным образом, чтобы это было бы равноценно тренировке", - говорит Дебби Хербеник, доктор философии, профессор сексуального и репродуктивного здоровья в Школе общественных наук Университета Индианы.

Гербеник добавляет, что "существует бесконечное количество позы для секса, и он рекомендует людям выбирать те, которые доставляют удовольствие им и их партнеру, а не те, которые сжигают на пять или 10 калорий больше".

Польза секса для здоровья

Помимо сжигания калорий, секс приносит множество преимуществ для здоровья. Если вы разочарованы тем, что секс не сжигает столько калорий, как вы надеялись, подумайте, что здоровая сексуальная жизнь может принести гораздо больше пользы для физического и психического здоровья.

Другие преимущества секса включают:

  • Снижает стресс и беспокойство
  • Повышает настроение и уверенность в себе
  • Повышает либидо или половое влечение
  • Улучшает сон
  • Снижает артериальное давление
  • Повышает иммунитет
  • Снимает боль
  • Снижает риск рака простаты у мужчин
  • Укрепляет мышцы тазового дна у женщин
здоровье секс
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