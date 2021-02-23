Сколько на мужском теле эрогенных зон - ответ экспертов

Сколько на мужском теле эрогенных зон - эксперты ответили / Flickr /drpep

Эрогенные зоны мужчины — участки кожи или слизистой оболочки тела, воздействие на которых вызывает сексуальное возбуждение, эрекцию или оргазм. Портал Sexbox опросил экспертов и те рассказали, какие участки на мужском теле самые эрогенные.

№1. Голова

Некоторые женщины шутят, что голова у мужчины – это самый сексуальный орган. Шутки шутками, но воздействие на некоторые части головы может очень возбудить вашего мужчину, особенно если он относится к категории людей, которые любят прикосновения к голове.

№2. Уши

На ушах человека находится большое количество особых точек. Именно поэтому во время процедуры иглоукалывания в уши втыкают немалое количество иголочек. А так как там много нервных окончаний, то их стимулирование приводит в том числе и к сексуальному возбуждению.

№3. Шея

Шея вообще очень экстраординарная часть тела мужчины. Даже если перед женщиной в кровати брутальный мужчина с широкими плечами и накачанной шеей, он может превратиться в беспомощного юношу. Если правильно воздействовать на некоторые точки шеи.

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