Сколько на мужском теле эрогенных зон - ответ экспертов

Вопреки распространенному стереотипу, отнюдь не все мужские эрогенные зоны сосредоточены в области гениталий. Есть еще куча других таких зон.
Эрогенные зоны мужчины — участки кожи или слизистой оболочки тела, воздействие на которых вызывает сексуальное возбуждение, эрекцию или оргазм. Портал Sexbox опросил экспертов и те рассказали, какие участки на мужском теле самые эрогенные.
№1. Голова
Некоторые женщины шутят, что голова у мужчины – это самый сексуальный орган. Шутки шутками, но воздействие на некоторые части головы может очень возбудить вашего мужчину, особенно если он относится к категории людей, которые любят прикосновения к голове.
№2. Уши
На ушах человека находится большое количество особых точек. Именно поэтому во время процедуры иглоукалывания в уши втыкают немалое количество иголочек. А так как там много нервных окончаний, то их стимулирование приводит в том числе и к сексуальному возбуждению.
№3. Шея
Шея вообще очень экстраординарная часть тела мужчины. Даже если перед женщиной в кровати брутальный мужчина с широкими плечами и накачанной шеей, он может превратиться в беспомощного юношу. Если правильно воздействовать на некоторые точки шеи.
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