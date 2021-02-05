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Сколько нужно ходить, чтобы прожить дольше: найден ответ

5 февраля 2021, 20:30

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что важна не только продолжительность ходьбы, но и темп.

Ходьба
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что важна не только продолжительность ходьбы, но и темп./ Reuters

Несколько исследований связали упражнения средней интенсивности с долголетием, но исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале (BMJ), изучило связь между продолжительностью ходьбы и ожидаемой продолжительностью жизни.

Авторы наблюдали за 27 738 участниками в возрасте от 40 до 79 лет и проспективно собирали данные об их выживаемости за 13-летний период.

Исследователи обнаружили, что участники, которые ходили один час в день, имели более продолжительную продолжительность жизни с 40 лет, чем участники, которые ходили менее одного часа в день.

Помимо большей продолжительности жизни, участникам, которые ходили один час в день, требовались меньшие медицинские расходы в течение жизни с 40 лет, чем участникам, которые ходили менее часа в день.

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В своих заключительных замечаниях исследователи заявили: "Поощрение людей к прогулке может увеличить продолжительность жизни и сократить расходы на медицинское обслуживание, особенно для мужчин".

Дополнительные преимущества ходьбы

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что важна не только продолжительность ходьбы, но и темп.

По словам исследователей, которые наблюдали за привычками ходьбы и смертностью почти 475000 человек, большинству из которых на момент начала исследования было около 50 лет, люди, которые ходят быстрее, переживают тех, кто ходил медленнее.

"Быстрая ходьба" была определена исследователями как ходьба со скоростью не менее трех км в час или 100 шагов в минуту.

Исследование, опубликованное в Mayo Clinic Proceedings, показало, что участники с быстрой ходьбой имели более продолжительную продолжительность жизни по всем категориям индекса массы тела (ИМТ).

ИМТ - это показатель жира в организме, основанный на росте и весе, который применяется ко взрослым мужчинам и женщинам.

"Выживаемость у быстроходных людей одинакова для широкого диапазона индекса массы тела, от 20 до 40", - сказал доктор Франческо Заккарди, клинический эпидемиолог из Университета Лестера в Соединенном Королевстве и ведущий исследователь исследования.

Этот результат указывает на то, что физическая функция является более сильным фактором долголетия, чем индекс массы тела, а также люди с высоким индексом массы тела, но с хорошей физической подготовкой, могут прожить дольше.

И наоборот, участники с более медленными темпами ходьбы имели более короткую продолжительность жизни по всем категориям ИМТ.

Исследователи сообщили, что женщины, которые ходили быстрее, имели продолжительность жизни около 87 лет по сравнению с 72 годами у женщин, которые медленно ходили.

Мужчины, которые быстро ходили, имели продолжительность жизни около 86 лет по сравнению с 65 годами у мужчин, которые ходили медленнее.

здоровье
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