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Сколько пить воды, когда пекло на улице: врачи дали ответ

16 июля 2021, 15:58

И доктор Стивенсон, и Хартли согласны с тем, что при утолении жажды вода необходима для снижения риска обезвоживания.

вода, стакан, лимон
Чем больше мы потеем, тем больше воды теряет наше тело / Фото pixaby

Когда дело доходит до ухода за своим телом, мы знаем, что многие наши оздоровительные практики могут быть сезонными, особенно когда наступают жаркие летние месяцы.

Например, вы можете оставить тяжелые увлажняющие кремы в ящике в пользу более легкой, устойчивой к поту формулы. Или вы можете начать пробежку раньше днем, чтобы избежать сильной жары.

Как сообщает Wellandgood, дополнительное тепло означает, что мы должны пить больше воды. Или наша внезапная жажда все в наших головах?

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Стейси Стефенсон, врач из отдела ЦНС, мануальный терапевт, эксперт по функциональной медицине и диетолог, подтверждает, что это не наше воображение. Летом вам действительно нужно пить больше воды, особенно если вы ведете активный образ жизни в более жарком климате.

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Доктор Стивенсон объясняет, что летняя жара обычно заставляет нас больше потеть. Чем больше мы потеем, тем больше воды теряет наше тело - если вы не восполните эту потерю влаги питьем, вы можете подвергнуться риску обезвоживания.

"Тем, кто живет в жарком климате, нужно пить больше воды, особенно если они тренируются в жару", - говорит доктор Стивенсон. Она упоминает небольшое исследование 2020 года из Университета Аризоны, в котором изучалось, как туристы выступают в жаркую погоду по сравнению с умеренной погодой.

Выяснилось, что туристам в жарких условиях, как правило, требуется больше воды (и они теряют больше), чем туристам в умеренную погоду. В исследовании также цитируется ранее существовавшая статистика о тепловых заболеваниях (HRI) в Гранд-Каньоне, где 25 процентов людей, лечившихся в национальном парке от HRI, были сильно обезвожены.

"Во многих других исследованиях изучалось, каким образом упражнения в жару вызывают обезвоживание, потому что большинство людей не пьют достаточно жидкости, чтобы компенсировать потерю жидкости из-за потоотделения", - говорит доктор Стивенсон.

"Физические упражнения в жаркую погоду повышают внутреннюю температуру тела, и, следовательно, организм менее способен переносить стресс от избыточного тепла. Питье большего количества воды, по-видимому, снижает это напряжение".

Рэйчел Хартли, доктор медицинских наук, доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог и автор книги "Нежное питание: недиетический подход к здоровому питанию", говорит, что вам следует увеличить потребление жидкости, когда на улице жарко, даже если вы расслабляетесь в тени, вдали от прямых солнечных лучей.

"Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют выпивать одну чашку воды каждые 15-20 минут, когда вы работаете на улице в жару, и я думаю, что это хорошее начало", - говорит Хартли. "Если вы не так активны - например, лежите у бассейна - вы можете пить немного реже, например, чашку каждые 20-30 минут".

И доктор Стивенсон, и Хартли согласны с тем, что при утолении жажды вода необходима для снижения риска обезвоживания. Дополнительное тепло может нанести вред нашему телу, заставляя его работать больше, чтобы снизить температуру нашего тела. Это больше, чем просто чувство жажды - риски, связанные с обезвоживанием, серьезны и, в некоторых крайних случаях, опасны для жизни.

"Обезвоживание может снизить кровяное давление, сердечно-сосудистую функцию и функцию сосудов, увеличивая нагрузку на нервную систему и подвергая людей большему риску сердечного приступа. Оно также может влиять на настроение, когнитивные способности и концентрацию, не говоря уже о выносливости, скорости и т. д", - говорит доктор Стивенсон.

Следует также помнить о некоторых общих рекомендациях по гидратации, чтобы не переусердствовать (да, вы можете пить слишком много воды).

Помимо воды, Хартли предлагает натуральные соки, чай и даже кофе (в умеренных количествах), чтобы удовлетворить ваши потребности в увлажнении. "Напитки с кофеином усиливают мочеиспускание, поэтому они не так эффективны", - говорит она. "Также полезны спортивные напитки, которые содержат дополнительные электролиты". (Просто следите за содержанием сахара.)

Еда также может помочь вам избежать обезвоживания. "Несколько исследований показывают, что 20-25 процентов ежедневного потребления воды мы получаем с пищей", - говорит доктор Стивенсон. Если вы чувствуете голод, перекусывайте продуктами с высоким содержанием влаги, такими как сочный арбуз, свежая зелень и креветки с высоким содержанием белка. Запейте его прохладным стаканом H2O: "Вода лучше увлажняет, если вы пьете ее одновременно с перекусом, поскольку присутствие питательных веществ, по-видимому, увеличивает способность организма поглощать воду, а не смывать ее прямо", - говорит доктор Стивенсон.

здоровье
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