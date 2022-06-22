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Сколько стоит правильный здоровый суточный рацион летом-2022 в Украине - рассказывает диетолог

22 июня 2022, 17:56

Сбалансированное питание - это намного проще и дешевле, чем думает большинство.

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Здоровый суточный рацион летом-2022 в Украине - рекомендации диетолога / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 в прямом эфире на YouTube по будням с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Полномасштабное вторжение повлияло на все сферы жизни украинцев и даже в питание. Стоимость продуктов в магазинах повышается, что влияет и на режим потребления пищи. В студию Сніданку з 1+1 пришла диетолог и врач-эндокринолог Наталья Самойленко. Она рассказала, как летом 2022 года питаться правильно и дешево.

Лично Наталье после полномасштабного вторжения пришлось покинуть Украину. Диетолог вместе с детьми отправилась в Европу, где прожила несколько месяцев. Это была и Вена, и Прага, и Париж.

За это время ей удалось понаблюдать за европейцами, посмотреть, чем они питаются и сравнить с украинским рационом. По словам диетолога, в основном там предпочитают здоровую пищу, но иногда и грешат.

"Мы жили в семьях бывших украинцев. Они едят много овощей, еще у них модно покупать фермерские продукты, экологичные и локальные. Тем не менее, наблюдая за местными увидела, что они едят очень много хлеба, особенно на завтрак... мой сын сказал, что за всю жизнь не ел никогда столько хлеба", - прокомментировала Самойленко.

Однако, как говорит диетолог, многие украинцы думают, что отдать предпочтение здоровому питанию – это очень дорого. Диетолог в зСніданку з 1+1 рассказала, как сбалансировать собственный прием пищи и сколько это будет стоить в Украине в реальном времени. В первую очередь, следует обратить внимание, что белки, жиры и углеводы должны поступать в организм одновременно, этим они придают сытость.

"На завтрак мы можем взять классику: кашу, яйцо и сыр. Если не любите кашу – вместо нее может быть любой зерновой продукт. На обед это холодный суп, второе блюдо - курица и салат. И на ужин предлагаю белок растительного происхождения – чечевицу и салат. Мы посчитали и это будет стоить: завтрак – 29 грн, обед – около 33 грн и бюджетный ужин – 18 грн", - отметила диетолог.

Вот такой летний суточный рацион будет стоить 81 гривен за день. При этом Самойленко акцентирует, что к любому блюду можно добавить грецкий орех, который придаст длительную сытость, а также важные жиры для головного мозга. По вкусностям - диетолог просит соблюдать правила употребления сладкого в первой половине дня.

По словам диетолога, жевание снижает уровень стресса, поэтому надо нагружать челюстные мышцы, именно это будет снижать кортизол. Врач-эндокринолог посоветовала тратить на каждый прием пищи около 20 минут. Это не только позволит полакомиться завтраком или обедом, но и сделает вклад в ваше психологическое здоровье.

Из-за постоянного стресса, связанного с войной в стране, Самойленко понимает, что украинцам очень трудно придерживаться здорового питания. В таком случае она просит, по возможности, соблюдать 3-разовый режим питания, а когда очень хочется заесть стресс, диетолог советует его запивать. Это может быть вода, морс, чай или другой безалкогольный напиток.

Однако Самойленко уверена: если из-за стресса украинцы имеют лишние килограммы, после победы они быстро уйдут прочь и, в свою очередь, Украина будет стройной и очень здоровой нацией.

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