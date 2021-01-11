Сколько сжигается калорий, если проходить 10 тысяч шагов

В последние годы ходьба в 10000 шагов в день стала популярной рекомендацией / Фото pixabay.com

Регулярная ходьба имеет много преимуществ. Это простой и экономически эффективный вид физической активности, к тому же ежедневное выполнение достаточного количества шагов может принести пользу вашему здоровью за счет снижения риска депрессии, помощи в управлении весом и улучшения здоровья мозга, здоровья костей и общего качества жизни.

В последние годы ходьба в 10000 шагов в день стала популярной рекомендацией, которая способствует регулярной физической активности.

Но вы можете задаться вопросом, почему рекомендуется именно 10 000 шагов и поможет ли это руководство достичь ваших целей в фитнесе.

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В этой статье подробно рассматриваются ежедневные рекомендации по количеству шагов и количество калорий, которые вы сжигаете, делая 10000 шагов.

Почему важно сделать 10 000 шагов?

Для многих людей пройти 10 000 шагов - это примерно 8,05 км. Конкретная цифра в 10 000 восходит к лозунгу, который использовали пешеходные клубы в Японии еще в 1960-х годах.

Более того, текущие исследования также подтверждают утверждение о том, что ходьба на 10000 шагов полезна для похудения и общего состояния здоровья.

В исследовании с участием 35 взрослых с индексом массы тела (ИМТ) 31,7–44,9 участники получали рекомендации по питанию и постепенно увеличивали свои ежедневные шаги, пока не достигли 10 000 шагов. После 6-месячного вмешательства ИМТ участников значительно снизился на 3,7%. Другие размеры тела также улучшились.

Сколько калорий сжигается при выполнении 10 000 шагов?

Как это ни удивительно, непросто точно измерить, сколько калорий вы сжигаете, сделав 10 000 шагов.

Фактически, каждый человек, вероятно, сжигает разное количество калорий каждый раз, когда делает эти шаги, потому что количество калорий, которые вы сжигаете в результате физической активности, зависит от многих факторов.

Вес

Долгое время считалось, что одним из основных факторов, влияющих на количество сжигаемых калорий во время физической активности, является размер и вес тела.

Поскольку для перемещения большего тела требуется больше энергии, чем для перемещения меньшего тела, теория заключается в том, что во время движения большего тела сжигается больше калорий. Тем не менее, новые исследования показывают, что после поправки на массу тела количество калорий, сожженных в результате физической активности у людей с более высокой массой тела, в конце концов, может не быть выше.

Поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, как вес влияет на количество сжигаемых калорий при выполнении шагов.

Темп и местность

Другие факторы, которые могут повлиять на количество калорий, которые вы сожжете, сделав 10 000 шагов, - это то, как быстро вы двигаетесь и на какой поверхности.

Например, если вы быстро идете в гору со скоростью 8 километров в час, вы можете сжигать более 7 калорий в минуту.

С другой стороны, если вы неторопливо идете под уклон со скоростью 5–6 километров в час, вы можете сжигать от 3,5 до 7 калорий в минуту.

Исследование с участием молодых людей показало, что ходьба 10000 шагов со скоростью 6 километров в час сожжет в среднем на 153 калории больше, чем ходьба на такое же расстояние со скоростью 3 километра в час.

Генетика

Фактором, который влияет на количество сжигаемых калорий, часто упускают из виду генетику.

Тем не менее, некоторые исследования по этой теме относятся к более раннему периоду, и необходимы более современные исследования, чтобы понять, как генетика влияет на количество сжигаемых калорий.

Как оценить количество сожженных калорий

Один из лучших способов подсчитать, сколько калорий вы сжигаете, сделав 10 000 шагов, - это использовать приложение, которое учитывает ваши:

вес

интенсивность упражнений

продолжительность упражнения

Помогут ли вам 10000 шагов в достижении ваших целей в фитнесе?

В целом, ежедневное выполнение 10000 шагов является одним из способов улучшить общее состояние здоровья и самочувствие.

Исследования, проведенные в отношении программ ходьбы, показывают, что это безопасное и эффективное упражнение, которое может помочь похудеть и улучшить общее состояние здоровья.

Тем не менее, делать 10 000 шагов каждый день может быть не для всех, например, из-за нехватки времени или проблем с суставами. Тем не менее, даже прогулка менее 10 000 шагов в день имеет преимущества.

Одно исследование с участием женщин показало, что 12-недельная программа ходьбы, в которой участники ходили 50–70 минут 3 дня в неделю, может снизить абдоминальное ожирение и улучшить показатели инсулинорезистентности в крови.

Текущие рекомендации предполагают ходьбу не менее 30 минут как минимум 5 дней в неделю. Один из способов достичь этой цели - делать 10000 шагов в день.