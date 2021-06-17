Сколько в день можно есть сливы, чтоб получать пользу, а не вред

Польза от сливы есть не только для тела, но и для человеческой психики. Однако и про вред сливы забывать не стоит.
Сливы – настоящее средоточие витаминов. Полезных для человека веществ тут больше, чем в яблоках или, к примеру, грушах.
В сливах есть и витамины РР, и витамины С и Е. А еще – цинк, кальций, медь, йод, натрий, железо, фосфор и калий. Она содержит пектины, органические кислоты, богата пищевыми волокнами.
А благодаря содержанию натуральных сахаров слива еще и является природным антидепрессантом – то есть польза от сливы есть не только для тела, но и для человеческой психики.
- Слива: польза для печени, почек и крови
- Слива: польза для костей
- Слива: польза для сосудов
- Польза сливы при похудении
- Чем вредны сливы
- Сколько в день можно есть сливы
Слива: польза для печени, почек и крови
Мякоть и сок сливы защищают почки и печень от токсинов, а также отвечают за профилактику заболеваний печени. Также сливы помогают при анемии.
Зимой вместо свежей сливы с той же целью можно есть чернослив и пить настои на основе чернослива.
Читайте такжеЗачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредят
Слива: польза для костей
Слива – благодаря содержанию бора – укрепляет кости и защищает от остеопороза, что доказано учеными.
Особенно полезно есть сливы в постменопаузе.
Слива: польза для сосудов
Слива отвечает за предотвращение атеросклероза и сужения сосудов. А в конечном итоге – защищает от сердечной недостаточности, инфаркта и инсультов.
В сливе есть уникальные вещества – кумарины: именно они мешают появлению тромбов.
Заодно добавление слив в рацион снижает вредный холестерин и нормализует кровяное давление.
Польза сливы при похудении
Полезные свойства сливы в первую очередь связаны с очищением организма и активизацией работы желудочно-кишечного тракта.
Калорийность слив (на сто грамм) – всего 42 килокалории. При этом на такой вес продукта приходится 0,8 грамм белков и 0,3 грамма жиров. Это очень сытный продукт благодаря высокому содержанию клетчатки, который защищает от импульсивного голода. Поэтому сливы часто советуют есть, когда хотят похудеть – только нужно помнить про важный нюанс.
Дело в том, что сто граммов слив содержат 9,6 грамма углеводов. Поэтому сливы противопоказаны при диабете, а еще– при слабом желудке. Так что перед тем как включать сливы в свое диетическое меню, лучше все же посоветоваться с врачом.
Читайте такжеЧем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно есть
Чем вредны сливы
Противопоказания сливы немногочисленны. Есть сливы не рекомендуется людям, у которых:
- слабый желудок;
- повышена кислотность желудка;
- поставлен диагноз сахарный диабет;
- подагра или ревматизм.
Сколько в день можно есть сливы
В сливах много витаминов, у них широкий спектр полезных свойств. Однако, чтобы насытить свой организм полезными веществами с помощью слив – не стоит запихиваться сливами. На самом деле дневная норма сливы – довольно скромная:
- для здорового человека – не больше 5-6 штук;
- оптимально – 3-4 сливы;
- при проблемах с желудком – не более одной-двух слив в день.