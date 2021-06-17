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Сколько в день можно есть сливы, чтоб получать пользу, а не вред

17 июня 2021, 01:32

Польза от сливы есть не только для тела, но и для человеческой психики. Однако и про вред сливы забывать не стоит.

Сколько в день можно есть сливы, чтоб получать пользу, а не вред
Сколько в день можно есть сливы, чтоб получать пользу, а не вред / 1zoom.ru

Сливы – настоящее средоточие витаминов. Полезных для человека веществ тут больше, чем в яблоках или, к примеру, грушах.

В сливах есть и витамины РР, и витамины С и Е. А еще – цинк, кальций, медь, йод, натрий, железо, фосфор и калий. Она содержит пектины, органические кислоты, богата пищевыми волокнами.

А благодаря содержанию натуральных сахаров слива еще и является природным антидепрессантом – то есть польза от сливы есть не только для тела, но и для человеческой психики.

  1. Слива: польза для печени, почек и крови
  2. Слива: польза для костей
  3. Слива: польза для сосудов
  4. Польза сливы при похудении
  5. Чем вредны сливы
  6. Сколько в день можно есть сливы

Слива: польза для печени, почек и крови

Мякоть и сок сливы защищают почки и печень от токсинов, а также отвечают за профилактику заболеваний печени. Также сливы помогают при анемии.

Зимой вместо свежей сливы с той же целью можно есть чернослив и пить настои на основе чернослива.

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Слива: польза для костей

Слива – благодаря содержанию бора – укрепляет кости и защищает от остеопороза, что доказано учеными.

Особенно полезно есть сливы в постменопаузе.

Слива: польза для сосудов

Слива отвечает за предотвращение атеросклероза и сужения сосудов. А в конечном итоге – защищает от сердечной недостаточности, инфаркта и инсультов.

В сливе есть уникальные вещества – кумарины: именно они мешают появлению тромбов.

Заодно добавление слив в рацион снижает вредный холестерин и нормализует кровяное давление.

Польза сливы при похудении

Полезные свойства сливы в первую очередь связаны с очищением организма и активизацией работы желудочно-кишечного тракта.

Калорийность слив (на сто грамм) – всего 42 килокалории. При этом на такой вес продукта приходится 0,8 грамм белков и 0,3 грамма жиров. Это очень сытный продукт благодаря высокому содержанию клетчатки, который защищает от импульсивного голода. Поэтому сливы часто советуют есть, когда хотят похудеть – только нужно помнить про важный нюанс.

Дело в том, что сто граммов слив содержат 9,6 грамма углеводов. Поэтому сливы противопоказаны при диабете, а еще– при слабом желудке. Так что перед тем как включать сливы в свое диетическое меню, лучше все же посоветоваться с врачом.

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Чем вредны сливы

Противопоказания сливы немногочисленны. Есть сливы не рекомендуется людям, у которых:

  • слабый желудок;
  • повышена кислотность желудка;
  • поставлен диагноз сахарный диабет;
  • подагра или ревматизм.

Сколько в день можно есть сливы

В сливах много витаминов, у них широкий спектр полезных свойств. Однако, чтобы насытить свой организм полезными веществами с помощью слив – не стоит запихиваться сливами. На самом деле дневная норма сливы – довольно скромная:

  • для здорового человека – не больше 5-6 штук;
  • оптимально – 3-4 сливы;
  • при проблемах с желудком – не более одной-двух слив в день.
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