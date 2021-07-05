Сколько времени вам нужно, чтобы опорожниться после еды и как это характеризует ваше здоровье

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В зависимости от того, насколько сильно вас волнует тема здоровья пищеварительной системы, - фекалии могут многое рассказать вам о вашем здоровье.

Частота, текстура и цвет - все это подсказки. Недавно компания Zoe, занимающаяся здоровьем кишечника, опубликовала в рецензируемом журнале Gut научное исследование о том, какое время прохождения через кишечник - термин, обозначающий, сколько времени требуется, чтобы вывести то, что вы ели, - может конкретно рассказать кому-то не только о здоровье кишечника, но их здоровье в целом, пишет Well Good.

В ходе исследования ученые отслеживали время прохождения кишечника участников, заставляя их есть кексы, окрашенные в яркий синий оттенок. Таким образом, их фекалии стали синими, и участники узнали, что их экскременты были именно от кексов, а не из чего-то еще, что они ели.

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"Мы обнаружили, что, съев ярко-синий маффин, разработанный нашими учеными, и увидев, синие фекалии, мы можем создать базовый снимок здоровья вашего кишечника на основе времени прохождения через кишечник", - написал публицист компании.

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Почему важно время прохождения кишечника

"Время прохождения через кишечник очень важно, потому что важны не только сами микробы, но и способность их перемещать. Если у вас застой в толстой кишке, будут накапливаться плохие бактерии ", - говорит Сабина Хазан, доктор медицины, автор книги Let’s Talk Sh!T и эксперт по здоровью кишечника.

Доктор медицины Тим Спектор объяснил, что до недавнего времени важность времени прохождения через кишечник не признавалась; Бристольская таблица стула - плакат с разными типами фекалий - уже давно используется для сбора информации о том, что фекалии могут рассказать кому-либо об их пищеварительном здоровье. "Мы хотели посмотреть, сможем ли мы получить меру, которая дала бы людям более полную информацию о микробах и их общем состоянии здоровья", - говорит Спектор. Он говорит, что благодаря научным исследованиям они действительно обнаружили, что время прохождения было более информативным измерением.

Итак, каково идеальное время прохождения через кишечник?

Из 863 человек, принявших участие в исследовании, время прохождения через кишечник варьировалось от четырех часов до нескольких дней. "В среднем мы наблюдали корреляцию между более быстрым транзитом и более здоровым микробиомом кишечника", - говорит доктор Спектор.

"Разнообразие полезных кишечных бактерий было выше у людей, у которых было короткое время прохождения, и меньше у людей, у которых было долгое время прохождения. По его словам, корреляции были более точными, чем использование бристольской таблицы стула, чтобы определить, насколько разнообразен чей-то кишечник хорошими бактериями. Они говорят, что именно поэтому так полезно знать время прохождения через кишечник.

Плавание микробиома с разнообразными полезными кишечными бактериями не только свидетельствует о здоровье пищеварительной системы; это связано с улучшением общего состояния здоровья, в том числе здоровье мозга и снижение уровня депрессии.

Доктор Берри говорит, что предыдущие исследования кишечного транзита показали, что самое здоровое время приходилось на период от 14 до 50 часов, и они обнаружили, что большинство людей действительно попадали в этот диапазон. Но доктор Спектор говорит, что на основании того, что они обнаружили, время прохождения через кишечник менее 24 часов должно быть идеальным. Доктор Хазан более либерален в отношении того, что, по его мнению, является оптимальным.

"То, что вы не опорожняетесь каждый день, не означает, что с вами что-то не так, - говорит она. Если вы опорожняетесь только раз в два дня, но в целом чувствуете себя хорошо, без вздутия живота или дискомфорта, она говорит, что не стоит беспокоиться. "На мой взгляд, последовательность важнее", - говорит она. "Если вы привыкли испражняться один раз в день, но затем начали испытывать диарею несколько раз в день или начали ходить только раз в несколько дней, это еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание".

Доктор Спектор отмечает, что использование красителя для отслеживания времени прохождения кишечника не новость; это делается в больницах и клинических условиях гастроэнтерологами. "Еще один способ, которым врачи отслеживают время доставки, - это "умные таблетки", которые вы можете отслеживать на своем телефоне или мониторе, но они очень дороги", - добавляет доктор Берри.