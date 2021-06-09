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Скорее всего, умрут от любой причины: люди, которые так спят, проживут меньше

9 июня 2021, 20:58

Исследователи изучили данные около 500 000 участников.

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Было обнаружено, что люди с диабетом 2 типа на 87 процентов чаще умирают

Новое исследование показывает, что люди, у которых есть проблемы со сном, подвержены более высокому риску смерти, чем те, у кого нет проблем со сном, особенно если они диабетики.

Исследователи изучили данные около 500 000 британских участников среднего возраста, которых спросили, есть ли у них проблемы с засыпанием или просыпаются ли они посреди ночи.

Они обнаружили, что люди с частыми проблемами со сном подвергаются более высокому риску смерти, чем люди без проблем со сном, пишет The Daily Mail.

В течение девяти лет исследования было обнаружено, что люди с диабетом 2 типа на 87 процентов чаще умирают от любой причины, чем люди без диабета или нарушений сна.

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Кроме того, результаты показали, что у людей с диабетом и проблемами со сном вероятность смерти за этот период на 12 процентов выше, чем у людей с диабетом, но не частыми нарушениями сна.

"Хотя мы уже знали, что существует тесная связь между плохим сном и плохим здоровьем, это наглядно иллюстрирует проблему", - сказал первый автор доктор Малькольм фон Шанц, профессор хронобиологии из Университета Суррея в Великобритании.

"Вопрос, задаваемый при включении участников, не обязательно делает различие между бессонницей и другими нарушениями сна, такими как апноэ во сне.

Однако с практической точки зрения это не имеет значения. Врачи должны относиться к проблемам со сном так же серьезно, как и к другим факторам риска, и работать со своими пациентами над снижением и смягчением их общего риска ".

Команда говорит, что, насколько им известно, это первое исследование, в котором изучается влияние комбинации бессонницы и диабета на риск смертности.

В рамках исследования, опубликованного в Journal of Sleep Research, исследователи проанализировали данные 487 700 участников британского биобанка.

Взрослые были разделены на четыре группы: без диабета и без бессонницы, бессонница, но без диабета, диабет, но без бессонницы, и пациенты с диабетом и бессонницей.

С поправкой на возраст и пол результаты показали, что у участников, у которых были частые нарушения сна, на 10 процентов больше шансов умереть от любой причины, такой как автомобильная авария или сердечный приступ, чем у тех, у кого не было проблем со сном.

Однако было обнаружено, что диабет повышает этот риск еще в большей степени.

"Один только диабет был связан с повышением риска смертности на 67 процентов", - сказала старший соавтор доктор Кристен Кнутсон, доцент кафедры неврологии и профилактической медицины Северо-Западного университета в Иллинойсе.

"Однако смертность участников с диабетом в сочетании с частыми проблемами со сном была увеличена до 87 процентов".

Более того, пациенты, страдающие как диабетом, так и бессонницей, более чем в два раза чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем пациенты без этих состояний.

Только бессонница не повышает риск сердечных заболеваний.

Кнутсон добавил: "Другими словами, особенно важно, чтобы врачи, лечащие людей с диабетом, также исследовали нарушения сна и при необходимости рассматривали методы лечения".

Команда отмечает, что ограничением исследования было то, что участникам задавали только один вопрос.

Исследователи говорят, что это не позволило оценить дневные последствия, и эти нарушения не эквивалентны клинически диагностированному расстройству бессонницы.

Однако они говорят, что врачи, которые задают этот вопрос, могут помочь пациентам сделать первые шаги к борьбе с бессонницей и снизить повышенный риск смерти.

"Этот простой вопрос довольно легко задать врачу. Вы даже можете спросить себя, - сказал Кнутсон.

Но это очень широкий вопрос, и есть много причин, по которым вы можете плохо спать. Поэтому важно обсудить это со своим врачом, чтобы он мог глубже погрузиться в нее.

здоровье
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