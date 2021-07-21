УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Скорость походки зависит от здоровья: как узнать, о чем говорит ваша

21 июля 2021, 10:55

Скорость ходьбы может быть индикатором того, насколько вы здоровы.

Ходьба
Возможность ходить в быстром темпе, а не в более медленном, указывает на то, что ваше тело функционирует должным образом / Pixabay

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ходьба - самая популярная аэробная физическая активность среди американцев. Это хорошо, потому что она не только полезна для здоровья, но и скорость ходьбы может быть индикатором того, насколько вы здоровы.

Преимущества ходьбы

По данным клиники Майо, регулярная ходьба в быстром темпе может:

  • Поддерживать здоровый вес
  • Предотвратить болезни сердца, высокое кровяное давление и диабет 2 типа
  • Укрепит кости и мышцы
  • Улучшит настроение и равновесие

"Возможность ходить в быстром темпе, а не в более медленном, указывает на то, что ваше тело функционирует должным образом", - говорит Нареш Рао, доктор остеопатической медицины, практикующий в спортивной медицине в Челси в Нью-Йорке.

Читайте такжеПерсональные тренера рассказали, как сжигать больше жира во время ходьбы

"Если вы идете быстрее, у вас улучшается мускулатура, баланс и выносливость, что может указывать на хорошее здоровье сердечно-сосудистой системы", - говорит Рао.

Реклама

Поэтому разумно думать, что если вы можете ходить быстрее, то в целом вы в лучшей форме. Он также говорит, что до тех пор, пока все остальные факторы равны, у более быстрых пешеходов, вероятно, будет меньше жира, более низкий ИМТ, больше мышц и лучший баланс.

Что ваша скорость ходьбы говорит о вашем здоровье

Ходьба может указывать не только на вашу физическую форму. Исследования показывают, что скорость ходьбы может быть надежным показателем долголетия, скорости восстановления после операции и многого другого.

Ваша скорость ходьбы может предсказать вашу продолжительность жизни. Скорость ходьбы (также известная как скорость походки), кажется, указывает, сколько человек проживет.

"По мере снижения скорости походки увеличивается риск смертности", - говорит Кристина М. Дили-Конрайт, доктор философии, доцент кафедры исследований Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии.

Исследование, опубликованное в июне 2019 года в Mayo Clinic Proceedings, показало, что темп ходьбы, определяемый как медленный, устойчивый / средний или быстрый, был самым надежным предиктором того, сколько человек проживет, а медленный темп связан с более короткой продолжительностью жизни.

Ожидаемая продолжительность жизни медленно ходящей женщины составляет от 72 до 85 лет, а женщины, которая быстро идет, может дожить до 87 или 88 лет. Для мужчин ожидаемая продолжительность жизни медленно ходящих людей колеблется от 65 до 81, в то время как у быстро ходящих женщин ожидаемая продолжительность жизни составляет от 65 до 81 лет.

Ваша скорость ходьбы может быть признаком здоровья сердца. В исследовании 2018 года, опубликованном в Британском журнале спортивной медицины, также изучалась связь между скоростью ходьбы и уровнем смертности, и было обнаружено, что среднестатистические пешеходы (которые исследователи определили как ходящие со скоростью менее 20 минут на милю) имели на 20 процентов меньший риск смерти. в течение исследования по сравнению с медленно ходящими людьми.

У тех, кто ходил быстрее 18 минут на милю, смертность была на четыре процента ниже. Интересно, что эти результаты оказались связаны с более низкой смертностью от сердечных приступов среди более быстро ходящих людей, поскольку скорость ходьбы, похоже, не влияла на уровень заболеваемости раком.

Исследование, опубликованное в ноябре 2017 года в European Heart Journal, также показало, что у медленно ходящих людей больше проблем с сердцем. Исследователи обнаружили, что у медленно ходящих в два раза больше шансов умереть от сердечных заболеваний, чем у тех, кто идет быстрее.

Более высокая скорость ходьбы может означать меньшее количество посещений больницы. Исследование, опубликованное в июне 2019 года в Blood, оценило почти 450 пациентов с раком крови и показало, что скорость ходьбы позволяет прогнозировать выживаемость, а также вероятность того, что пациенты вернутся в больницу. Каждые 0,1 метра в секунду снижение скорости ходьбы было связано с более высоким уровнем смертности. Более медленный темп также увеличивал вероятность того, что пациент вернется в больницу для незапланированных визитов и неотложных состояний.

Скорость ходьбы связана со здоровьем вашего мозга и тела. Исследование, опубликованное в октябре 2019 года в JAMA Network Open, показало, что "скорость ходьбы 45-летних людей, особенно их максимальная скорость ходьбы без бега, может быть использована в качестве маркера их старения мозга и тела".

У тех, кто ходил быстрее, были более здоровые легкие, зубы и иммунная система, чем у тех, кто ходил медленно. К тому же у людей, медленно ходящих пешком, наблюдались признаки ускоренного старения.

Как определить скорость ходьбы

Интересно узнать, относитесь ли вы к быстрой ходьбе или к медлительной? Чтобы рассчитать скорость ходьбы, идите естественно по коридору или тротуару и подсчитайте количество шагов, которые вы делаете за 10 секунд. Умножьте это число на шесть. Это покажет вам количество шагов в минуту.

В обзоре 38 исследований, опубликованном в Британском журнале спортивной медицины за 2018 год, отмечается, что целевой темп для людей моложе 60 лет должен быть выше 100 шагов в минуту. Этот темп не особенно утомителен; исследователи отметили, что это должно быть достижимой целью для здоровых взрослых. Пожилые люди, вероятно, увидят аналогичные преимущества в более медленном темпе, но пока нет исследований, чтобы точно сказать, что это за темп.

Предостережения к исследованиям

Дили-Конрайт, изучавшая влияние упражнений на больных раком, говорит, что дело не только в том, насколько быстро вы ходите или ходили всегда, но и в том, меняется ли ваша скорость ходьбы.

"Если у них снижение скорости походки, это явный признак того, что они теряют физическую функцию и общее состояние здоровья", - говорит она. "Даже если они быстро ходят и испытывают снижение скорости походки, это повлияет на их здоровье".

Рао также отмечает, что низкая скорость ходьбы не обязательно означает, что вы не в хорошей форме, но неплохо воспринимать скорость как сигнал о том, что вам нужно усилить свои упражнения.

Верно и обратное: быстрая ходьба не означает, что у вас идеальное здоровье, а у быстроходящего человека все еще может быть высокое кровяное давление. "Недостаточно быстро ходить", - говорит Рао.

Лучше считайте скорость ходьбы одним из показателей вашего здоровья, но не единственным. "Как и все остальное, это всего лишь одна часть данных", - говорит Рао.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Скорость походки зависит от здоровья: как узнать, о чем говорит ваша». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Деньги – мой Бог": Кондратюк резко прошелся по Ани Лорак из-за ее планов выступить в Украине"Деньги – мой Бог": Кондратюк резко прошелся по Ани Лорак из-за ее планов выступить в Украине Что нельзя делать с деньгами в новолуние и полнолуние: как привлечь достаток и не остаться без денегЧто нельзя делать с деньгами в новолуние и полнолуние: как привлечь достаток и не остаться без денег Хаотичная вакцинация в Украине: кого обрекаем на смертьХаотичная вакцинация в Украине: кого обрекаем на смерть Большая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по ДонбассуБольшая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по Донбассу "Украина развернется на Восток": у Ермака пригрозили Западу из-за дружбы с Россией"Украина развернется на Восток": у Ермака пригрозили Западу из-за дружбы с Россией

Последние новости

11:31

"Зеленский у власти - сочная клубника во рту": в Сети появился детальный обзор книги Мендель

11:29

На Азове туристов атакуют полчища медуз: на каких курортах опасно купаться Видео

11:24

В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера Видео

11:09

В Киеве мужчина во время бури спас собаку и стал звездой Сети Видео

10:55

Скорость походки зависит от здоровья: как узнать, о чем говорит ваша Видео

Реклама
10:42

Сыр в мышеловке: чем могут обернуться "интрижки" власти с Китаем

10:35

Грозы, ливни и град: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

10:30

Утопил жену и убил себя: в Кривом Роге в бассейне нашли мертвой семейную пару

10:20

Смыт асфальт, повалены деревья, отключено электричество: Украина борется с последствиями непогоды Видео

10:05

Не открывайте окна в жару: британский врач предупредил о серьезных последствиях для здоровья Видео

10:02

Подался в пираты: украинец с оружием в руках захватил корабль с экипажем Видео

09:46

Метинвест помог Обществу Красного Креста в реконструкции исторического здания в центре Киева

09:39

Запрет продажи алкоголя и сигарет в супермаркетах: в Украине предложили открыть спецмагазины Видео

08:58

Плевать на санкции: литовцы вместе с Медведчуком завезли немецкие фильтры в Крым – Схемы Видео

08:29

Коронавирус в Украине 21 июля: за сутки выявили 655 случаев заражения Видео

08:16

США оставляют за собой право на санкции: Reuters раскрыло детали сделки по Северному потоку-2

08:08

День ангела в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка

08:04

Кислотные дожди: эксперт предупредила об опасности после аварии на Ривнеазоте Видео

07:21

В Украину нагрянуло резкое похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня Видео

07:10

Резкое условие Украины по ПДЧ и СП-2: дипломат объяснил, почему у Байдена тянут с визитом Зеленского Видео

Реклама
07:08

Торговля воздухом: что стоит за идеей "разворота на Восток" мнение

06:38

Может увернуться от вакцин: в ВОЗ предупредили об угрозе появления нового опасного штамма COVID-19

06:35

"Тело набирается энергии": Tayanna топлес показала грудь прямо посреди улицы

06:01

Казанская Летняя 2021: душевные поздравления и открытки

05:28

Решение по Северному потоку-2 и помощь Украине: СМИ назвали дату сделки США и Германии Видео

05:16

Гороскоп на неделю всех знаков Зодиака: когда грозят ДТП и травмы, а в какой день ждать приятностей Видео

05:05

Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака: конфликты или повышение на работе - кому ожидать

04:23

Путин зол на Зеленского: в ФРГ назвали причину переноса встречи президентов Украины и РФ Видео

04:06

Праздники Казанской иконы Божией Матери: когда и что отмечает Украина

03:06

Диетолог перечислил лучшие натуральные заменители-напитков энергетиков Видео

02:28

"Три залпа Defender и ЧФ РФ исчезнет": эксперт объяснил, зачем России ракеты Циркон Видео

02:20

Slavia разделась и показала во всей красе, чего лишился Дзидьо

01:47

Офтальмолог рассказал, как связаны использование смартфонов и иммунитет

01:14

Новый мега-дворец: под Москвой у резиденции Путина развернули масштабную секретную стройку Видео

00:51

Эксперт объяснил, сработает ли в Украине обязательная вакцинация от COVID-19

20 июля, вторник
23:51

В августе Украину ждет резкое похолодание и новая аномалия - синоптик Видео

23:01

Гороскоп по дате рождения: как стареют представители разных знаков Зодиака Видео

23:00

"А где бикини": норвежских гандболисток оштрафовали за выход на игру в шортах,а не в купальниках

22:31

Ливень в Киеве: переходы опять подтоплены Видео

22:25

Взрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газа Видео

Реклама
22:19

Умнее и психологически стабильнее: ученые узнали, в каких районах лучше всего жить детям Видео

21:41

Названо количество украинцев в Польше и Чехии

21:40

Первая леди США Джилл Байден покорила новым образом Фото

21:34

Россия – сторона конфликта на Донбассе: у Кравчука заявили о скандале в ТКГ из-за заявления ОБСЕ Видео

21:18

На Украину надвигается опасный шторм и ураган Видео

20:54

Украинских пользователей Android и iOS атакует опасная угроза

20:49

Впервые в истории: украинцу сообщили о подозрении в пиратстве

20:42

"Отрубил жене голову": соседи рассказали о мужчине, который зверски убил жену и дочь в Луцке Видео

20:40

Сделка США с Германией и СП-2: Запад ударит по Газпрому, если Россия нападет на Украину – Bloomberg Видео

20:16

Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять