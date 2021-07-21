Скорость походки зависит от здоровья: как узнать, о чем говорит ваша

Возможность ходить в быстром темпе, а не в более медленном, указывает на то, что ваше тело функционирует должным образом / Pixabay

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ходьба - самая популярная аэробная физическая активность среди американцев. Это хорошо, потому что она не только полезна для здоровья, но и скорость ходьбы может быть индикатором того, насколько вы здоровы.

Преимущества ходьбы

По данным клиники Майо, регулярная ходьба в быстром темпе может:

Поддерживать здоровый вес

Предотвратить болезни сердца, высокое кровяное давление и диабет 2 типа

Укрепит кости и мышцы

Улучшит настроение и равновесие

"Возможность ходить в быстром темпе, а не в более медленном, указывает на то, что ваше тело функционирует должным образом", - говорит Нареш Рао, доктор остеопатической медицины, практикующий в спортивной медицине в Челси в Нью-Йорке.

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"Если вы идете быстрее, у вас улучшается мускулатура, баланс и выносливость, что может указывать на хорошее здоровье сердечно-сосудистой системы", - говорит Рао.

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Поэтому разумно думать, что если вы можете ходить быстрее, то в целом вы в лучшей форме. Он также говорит, что до тех пор, пока все остальные факторы равны, у более быстрых пешеходов, вероятно, будет меньше жира, более низкий ИМТ, больше мышц и лучший баланс.

Что ваша скорость ходьбы говорит о вашем здоровье

Ходьба может указывать не только на вашу физическую форму. Исследования показывают, что скорость ходьбы может быть надежным показателем долголетия, скорости восстановления после операции и многого другого.

Ваша скорость ходьбы может предсказать вашу продолжительность жизни. Скорость ходьбы (также известная как скорость походки), кажется, указывает, сколько человек проживет.

"По мере снижения скорости походки увеличивается риск смертности", - говорит Кристина М. Дили-Конрайт, доктор философии, доцент кафедры исследований Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии.

Исследование, опубликованное в июне 2019 года в Mayo Clinic Proceedings, показало, что темп ходьбы, определяемый как медленный, устойчивый / средний или быстрый, был самым надежным предиктором того, сколько человек проживет, а медленный темп связан с более короткой продолжительностью жизни.

Ожидаемая продолжительность жизни медленно ходящей женщины составляет от 72 до 85 лет, а женщины, которая быстро идет, может дожить до 87 или 88 лет. Для мужчин ожидаемая продолжительность жизни медленно ходящих людей колеблется от 65 до 81, в то время как у быстро ходящих женщин ожидаемая продолжительность жизни составляет от 65 до 81 лет.

Ваша скорость ходьбы может быть признаком здоровья сердца. В исследовании 2018 года, опубликованном в Британском журнале спортивной медицины, также изучалась связь между скоростью ходьбы и уровнем смертности, и было обнаружено, что среднестатистические пешеходы (которые исследователи определили как ходящие со скоростью менее 20 минут на милю) имели на 20 процентов меньший риск смерти. в течение исследования по сравнению с медленно ходящими людьми.

У тех, кто ходил быстрее 18 минут на милю, смертность была на четыре процента ниже. Интересно, что эти результаты оказались связаны с более низкой смертностью от сердечных приступов среди более быстро ходящих людей, поскольку скорость ходьбы, похоже, не влияла на уровень заболеваемости раком.

Исследование, опубликованное в ноябре 2017 года в European Heart Journal, также показало, что у медленно ходящих людей больше проблем с сердцем. Исследователи обнаружили, что у медленно ходящих в два раза больше шансов умереть от сердечных заболеваний, чем у тех, кто идет быстрее.

Более высокая скорость ходьбы может означать меньшее количество посещений больницы. Исследование, опубликованное в июне 2019 года в Blood, оценило почти 450 пациентов с раком крови и показало, что скорость ходьбы позволяет прогнозировать выживаемость, а также вероятность того, что пациенты вернутся в больницу. Каждые 0,1 метра в секунду снижение скорости ходьбы было связано с более высоким уровнем смертности. Более медленный темп также увеличивал вероятность того, что пациент вернется в больницу для незапланированных визитов и неотложных состояний.

Скорость ходьбы связана со здоровьем вашего мозга и тела. Исследование, опубликованное в октябре 2019 года в JAMA Network Open, показало, что "скорость ходьбы 45-летних людей, особенно их максимальная скорость ходьбы без бега, может быть использована в качестве маркера их старения мозга и тела".

У тех, кто ходил быстрее, были более здоровые легкие, зубы и иммунная система, чем у тех, кто ходил медленно. К тому же у людей, медленно ходящих пешком, наблюдались признаки ускоренного старения.

Как определить скорость ходьбы

Интересно узнать, относитесь ли вы к быстрой ходьбе или к медлительной? Чтобы рассчитать скорость ходьбы, идите естественно по коридору или тротуару и подсчитайте количество шагов, которые вы делаете за 10 секунд. Умножьте это число на шесть. Это покажет вам количество шагов в минуту.

В обзоре 38 исследований, опубликованном в Британском журнале спортивной медицины за 2018 год, отмечается, что целевой темп для людей моложе 60 лет должен быть выше 100 шагов в минуту. Этот темп не особенно утомителен; исследователи отметили, что это должно быть достижимой целью для здоровых взрослых. Пожилые люди, вероятно, увидят аналогичные преимущества в более медленном темпе, но пока нет исследований, чтобы точно сказать, что это за темп.

Предостережения к исследованиям

Дили-Конрайт, изучавшая влияние упражнений на больных раком, говорит, что дело не только в том, насколько быстро вы ходите или ходили всегда, но и в том, меняется ли ваша скорость ходьбы.

"Если у них снижение скорости походки, это явный признак того, что они теряют физическую функцию и общее состояние здоровья", - говорит она. "Даже если они быстро ходят и испытывают снижение скорости походки, это повлияет на их здоровье".

Рао также отмечает, что низкая скорость ходьбы не обязательно означает, что вы не в хорошей форме, но неплохо воспринимать скорость как сигнал о том, что вам нужно усилить свои упражнения.

Верно и обратное: быстрая ходьба не означает, что у вас идеальное здоровье, а у быстроходящего человека все еще может быть высокое кровяное давление. "Недостаточно быстро ходить", - говорит Рао.

Лучше считайте скорость ходьбы одним из показателей вашего здоровья, но не единственным. "Как и все остальное, это всего лишь одна часть данных", - говорит Рао.