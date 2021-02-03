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Скрежет зубами по ночам: названа причина

3 февраля 2021, 18:00

Каждый десятый из нас скрипит зубами, и в большинстве случаев это вызвано стрессом и подавленными чувствами, а не генетикой.

стоматолог, зубы
Каждый десятый из нас скрипит зубами, и в большинстве случаев это вызвано стрессом и подавленными чувствами, а не генетикой. / Фото pixabay.com

Скрежетание зубами во время сна - это привычка, связанная со стрессом или тревогой, которая в конечном итоге может вызвать стирание зубов. Вы, вероятно, не знали, что скрипите зубами по ночам, пока кто-то вам не сказал.

Express.co.uk побеседовал с экспертом по сну доктором Нериной Рамлахан, чтобы узнать, как перестать скрипеть зубами.

Почему человек скрипит зубами?

Каждый десятый из нас скрипит зубами, и в большинстве случаев это вызвано стрессом и подавленными чувствами, а не генетикой.

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Доктор Рамлахан объяснил: "Такие люди обычно являются перфекционистами с высокими достижениями, которые, как правило, испытывают трудности с установлением и поддержанием здоровых границ в своей работе и семейной жизни - им просто трудно сказать "нет".

Эти типы также не умеют просить о помощи и делиться своими тревогами с другими, даже с близкими.

Скрежетание зубами, также известное как бруксизм, - это не просто раздражающая черта, из-за которой ваш партнер по постели не может спать по ночам, это вредно для здоровья ваших зубов.

Рамлахан объяснил: "Скрежет без сознания может оказать огромное давление на зубы. Когда эмаль разрушена, дентин обнажается, и зубы могут стать чувствительными и даже сломаться".

Симптомы скрежета зубами

Если кто-то не сказал вам, что вы скрипите зубами, вы, вероятно, не поймете, что делаете это.

Однако есть несколько явных признаков, по которым можно сделать вывод, виноваты ли вы в скрежете зубами.

Симптомы скрежета зубами включают:

  • лицевая боль
  • головные боли
  • ушная боль
  • боль и скованность в челюстном суставе (височно-нижнечелюстном суставе) и окружающих мышцах, что может привести к височно-нижнечелюстному расстройству (ВНЧС)
  • нарушенный сон (для вас или вашего партнера)
  • изношенные зубы, что может привести к повышенной чувствительности и даже к их потере
  • сломанные зубы или пломбы

Боль на лице и головная боль часто исчезают, когда вы перестаете скрипеть зубами - так что не волнуйтесь, это не навсегда.

Повреждение зубов обычно происходит только в тяжелых случаях и может потребовать лечения, поэтому важно отказаться от этой привычки, пока не стало слишком поздно.

Как перестать скрежетать зубами

Доктор Рамлахан раскрыл три вещи, которые помогут вам перестать скрипеть зубами.

Делитесь проблемами

Бруксизм часто возникает из-за того, что вы беспокоитесь поздно ночью и никому не говорите о том, что у вас на уме.

Ведение журнала

Ежедневно записывать свои чувства - хорошая привычка, если вы хотите победить бруксизм.

Доктор Рамлахан сказал: "Если вам сложно говорить о своих проблемах, попробуйте вести дневник. Записывайте свои мысли, страхи и тревоги по мере их возникновения. Лучшее время для этого - перед сном или первым делом утром".

Попробуйте йогу и техники релаксации

Снятие стресса и умение на мгновение забыть о своих проблемах также уменьшит склонность к скрежету зубов.

Рамлахан рекомендует записаться на занятия йогой, в которых упор делается на дыхательную работу (пранаяму) и позы глубокого расслабления.

Она добавила: "Поза льва отлично подходит для снятия напряжения в челюсти: глубоко вдохните через нос, с силой выдохните через рот, издавая звук ААААААХ, при этом широко открывая рот.

"Удерживайте это в течение нескольких секунд, затем закройте рот и повторите упражнение, на этот раз вытягивая язык наружу и вниз. Попробуйте каждый раз открывать рот немного шире ".

здоровье
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