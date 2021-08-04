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Скроллите телефон несмотря на усталость: психологи поставили диагноз

4 августа 2021, 16:05

Мозг не допускает неопределенности и пропусков.

Зарядка телефона
С момента начала пандемии возникло сильное чувство неуверенности и отсутствия контроля над нашей жизнью / ТСН

Уже поздно, вы устали, вам хотелось уснуть пораньше, но вы все еще бесцельно просматриваете ленту социальных сетей на своем телефоне.

Звучит знакомо? Вы можете быть виновны в "промедлении перед сном".

Фраза, впервые появившаяся в социальных сетях в прошлом году, используется для описания побуждения не терять бодрости, чтобы вернуть себе немного "свободного времени" после напряженного дня, даже если это происходит за счет сна и благополучия, пишет The Daily Mail.

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Это может быть работа в Интернете, просмотр телевизора или прокрутка ленты социальных сетей.

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"Месть прокрастинации перед сном - это когда мы активно решаем не спать, чтобы восстановить какое-то "время для себя", которое, как нам кажется, было отнято у нас всеми другими приоритетами в нашей жизни, которые заставляют нас чувствовать себя неконтролируемыми", - объяснила доктор Линда Шоу, нейробиолог, психолог и специалист по изменениям.

"Мозг не допускает неопределенности и пропусков. Таким образом, он заполняет пробелы информацией и пытается контролировать поведение.

Это явление привлекло к себе больше внимания в последние месяцы после того, как оно было популяризировано в Twitter и TikTok пользователями социальных сетей, которые рассказали о своей неспособности класть телефон в ночное время.

Среди них был студент Университета Айовы Саман Хайдер.

"Я натолкнулась на этот термин, и как только я прочитала определение, я подумала: "Это я", - сказала она Glamour.

Затем она создала в TikTok видео об этом состоянии, которое было просмотрено более 17,7 миллиона раз.

"Забавный факт, ребята, вы знали, что есть такая штука, которая называется прокрастинацией перед сном из мести", - спрашивает она в видео.

Шоу указал, что это поведение могло ухудшиться за последние 18 месяцев из-за уникальных стрессов и давлений пандемии.

"С момента начала пандемии возникло сильное чувство неуверенности и отсутствия контроля над нашей жизнью, а также увеличение продолжительности рабочего дня и потеря способности общаться и расслабляться. Граница между работой и семейной жизнью сейчас очень размыта. Более чем когда-либо люди не отключаются, и мы рабы работы, своей семьи и всех других требований нашего времени. Многие из нас считают, что обязаны дать ответный удар, чтобы иметь какое-то влияние на то, как мы проводим время. Расслабление теперь внесено в список дел".

Короче говоря, расслабление никогда не было более важным, но время для расслабления никогда не было таким трудным.

Однако доктор Шоу призвал людей, которые заканчивают ночь прокрастинацией перед сном, попытаться обуздать эту привычку.

"Сон невероятно недооценивается", - продолжила она. "Например, мы знаем, что консолидируем знания и воспоминания, когда спим. Мы также выводим токсины, которые накопились в мозгу в течение дня, и стоит отметить, что недостаток сна может привести к тревоге и депрессии. Понимание того, почему мы должны уделять первостепенное внимание сну, невероятно важно. Вместо того, чтобы отнимать время от сна, постарайтесь лучше организовать свой день и учитывать перерывы или "время для меня" в течение дня - это действительно может помочь.

Пока то, что вы решите сделать в эти 10 минут, является осознанным, вы начнете ощущать больший контроль над своей судьбой, а это означает, что вы с большей вероятностью будете приветствовать ложиться спать. Это беспроигрышная победа".

здоровье
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