Скрытый признак рака поджелудочной: на что обратить внимание при походе в туалет

Врачи говорят, что этот симптом, в частности, может быть первым признаком, который слишком часто упускается из виду. / УНИАН

Человек, который болен раком поджелудочной может заметить, что фекалии стали более бледного цвета и имеют более выраженный запах. Кроме того, у него может появится диарея или запор.

Другие симптомы включают:

Потеря аппетита

Желтуха (желтая кожа и глаза, темная моча и кожный зуд)

Недавно диагностированный диабет

Проблемы с перевариванием пищи - например, быстрое чувство сытости во время еды, вздутие живота, отрыжка или сильные газы

Тошнота (тошнота и рвота)

Затруднение глотания

Бледный, плавающий, зловонный стул может быть признаком, добавил Coastal Cancer Center.

Сторонники здравоохранения добавили: "Если опухоль поджелудочной железы препятствует попаданию пищеварительных ферментов в кишечник, результатом является неспособность переваривать жирную пищу. Таким образом, в результате излишка жира появляются рыхлые, вонючие "плавающие комки".

Врачи говорят, что этот симптом, в частности, может быть первым признаком, который слишком часто упускается из виду.

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Темный и дегтеобразный стул также может быть признаком и вызван кровотечением в верхних отделах кишечника. По заявлению NHS, рак поджелудочной железы вызван аномальным ростом поджелудочной железы - железы, которая является частью пищеварительной системы.

Это редко встречается у людей младше 40 лет, и примерно половина всех случаев диагностируется у людей старше 74 лет.

Первые видимые симптомы рака поджелудочной железы включают необъяснимую потерю веса, боли в животе или спине и желтуху.

Другие признаки включают тошноту, рвоту, дрожь, несварение желудка и образование тромбов.

Вам следует поговорить с терапевтом, если вас беспокоят признаки или симптомы рака поджелудочной железы.

Другие причины ваших симптомов

Согласно данным Pancreatic Cancer UK, они также могут быть вызваны такими состояниями, как панкреатит (воспаление поджелудочной железы), камни в желчном пузыре, синдром раздраженного кишечника (IBS) или гепатит (воспаление печени).

Тем не менее, если у вас желтуха, немедленно обратитесь к терапевту или к неотложной и неотложной помощи.

Если у вас есть какие-либо другие симптомы, вы не знаете, почему они у вас есть, и они длятся четыре недели или более, обратитесь к своему терапевту".

Когда обратиться к терапевту

Как поясняет NHS, если у вас есть другое заболевание, такое как синдром раздраженного кишечника, у вас могут регулярно возникать проблемы с кишечником, например, связанные с раком поджелудочной железы.

"Но важно, чтобы вас проверил терапевт, если ваши симптомы меняются, ухудшаются или вы чувствуете себя ненормальным", - говорит медицинский орган.

Вам следует обратиться к терапевту, если:

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Есть другие симптомы рака поджелудочной железы, которые ухудшаются или не проходят через две недели

Состояние, которое вызывает симптомы пищеварения, которые не улучшаются после двух недель использования обычных методов лечения

Хотя многие из симптомов, связанных с раком поджелудочной железы, можно отнести к менее серьезным заболеваниям, раннее обнаружение рака делает его более поддающимся лечению, поэтому их обязательно нужно проверить, добавляет Национальная служба здравоохранения.