Слабое освещение и сексуальное влечение: 7 причин расширеных зрачков

В большинстве случаев зрачки меняют размер в зависимости от света и расширяются / Фото pixabay.com

Размер ваших зрачков может многое сказать о вашем здоровье и душевном состоянии.

В большинстве случаев зрачки меняют размер в зависимости от света и расширяются, что означает, что они кажутся больше, когда вы находитесь в более темной комнате. Но ваши зрачки также могут меняться в зависимости от травм, употребления наркотиков или даже сексуального возбуждения.

Вот семь причин, по которым ваши зрачки могут быть расширены, и когда вам следует обратиться к врачу.

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1. Свет

Ваши зрачки помогают вам видеть, контролируя, сколько света попадает в ваш глаз. Для этого они реагируют на количество света вокруг вас: более яркий свет заставляет ваши зрачки сужаться, а при слабом освещении ваши зрачки становятся больше.

Размер зрачка контролируется мозгом, который получает сигналы от сетчатки и посылает вашим глазам сообщение, чтобы они приспособились к свету. Затем мышцы цветной части глаза, радужной оболочки, сужают или расширяют зрачки, при необходимости пропуская больше или меньше света.

2. Лекарства

"Некоторые лекарства могут влиять на сигналы нервов, которые говорят зрачку расширяться или сужаться", - говорит Девин Д. Маккей, доктор медицины, директор нейроофтальмологии Медицинской школы Университета Индианы.

Существует множество различных лекарств, которые могут воздействовать на нервы, вызывающие расширение зрачков, в том числе:

Антигистаминные препараты, такие как дифенгидрамин

Лекарства от укачивания,

Стимулирующие препараты, такие как (амфетамин)

Антихолинергические препараты, используемые для лечения гиперактивного мочевого пузыря или болезни Паркинсона

3. Рекреационное употребление наркотиков

Рекреационные препараты также влияют на вашу нервную систему и могут вызвать расширение или сужение ваших зрачков независимо от освещения. Вот некоторые распространенные лекарства, которые влияют на ваши зрачки:

Кокаин и крэк-кокаин могут вызвать расширение зрачков, потому что ваше тело высвобождает более высокие уровни эндорфинов и адреналина, которые стимулируют нервы, контролирующие размер вашего зрачка.

МДМА, также называемый "молли" или "экстази", может вызвать расширение зрачков, поскольку увеличивает содержание в организме гормонов серотонина, дофамина и норадреналина. Эти химические вещества стимулируют вашу нервную систему, включая нервы, контролирующие ваш зрачок.

Галлюциногены, такие как ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) и псилоцибиновые грибы, расширяют ваши зрачки, повышая уровень серотонина и активируя нервную систему.

4. Травма головного мозга

Нервные волокна, которые контролируют размер вашего зрачка, находятся в более крупном нерве, который берет начало в стволе вашего мозга, называемом глазодвигательным нервом. Когда этот нерв поврежден, это может вызвать множество различных проблем с глазами.

"Тяжелая травма головы может растянуть нерв и повредить его волокна, что может привести к расширению зрачка", - говорит Маккей. Повреждение глазодвигательного нерва также может привести к опусканию века или ограничению движения глаз со стороны травмы, говорит Маккей.

Повреждение головного мозга может быть вызвано ударами по голове, но также могут быть внутренние повреждения в результате инсульта, опухоли головного мозга или кровотечения в мозгу. По словам Маккей, этот тип травмы может привести к опуханию головного мозга и давлению на глазодвигательный нерв, вызывая расширение одного или обоих зрачков.

5. Сексуальное влечение

Когда вы чувствуете сексуальное влечение к кому-то, ваша нервная система стимулируется, и ваше тело выделяет несколько гормонов, включая дофамин, норэпинефрин и серотонин.

Когда эти химические вещества выделяются, ваши зрачки расширяются, даже если вы просто смотрите на фотографию привлекательного человека.

6. Травма глаза

Цветная часть вашего глаза, радужная оболочка, имеет мышцы, которые контролируют сужение и расширение ваших зрачков. "Травма глаза может вызвать повреждение мышц, сужающих зрачок, из-за чего зрачок остается расширенным", - говорит Маккей.

Травмы, которые могут повредить мышцы радужной оболочки и расширить зрачки, включают:

Предмет, проникающий в ваш глаз

Химический ожог глаза

Ожог от огня

Если травма повредит мышцы радужной оболочки, ваши зрачки, вероятно, будут временно расширены, но если мышцы радужной оболочки порваны или повреждены иным образом, изменение может быть постоянным.

7. Доброкачественный эпизодический односторонний мидриаз

Доброкачественный эпизодический односторонний мидриаз (BEUM) - это состояние, при котором зрачок одного из ваших глаз самопроизвольно расширяется. По словам Маккей, он может оставаться расширенным в течение нескольких минут или может длиться несколько дней, прежде чем вернуться к своему нормальному размеру.

"Скорее всего, нет единой основной причины, - говорит Маккей, - но это может произойти из-за недостаточной активности сжимающей мышцы или чрезмерной активности расширяющей мышцы пораженного зрачка".

Обычно BEUM не причина для беспокойства. "Состояние часто ассоциируется с мигренью, но, как следует из названия, оно доброкачественное и не вызывает каких-либо серьезных повреждений или инвалидности", - говорит Маккей.