Слабоумие: названы новые ранние симптомы и признаки

Деменция - это не болезнь, а совокупность симптомов, возникающих в результате повреждения мозга.
Деменция - это общий термин для обозначения ряда конкретных состояний, вызванных аномальными изменениями головного мозга. Эти аномалии мозга вызывают снижение навыков мышления, что может повлиять на ваше поведение, чувства и отношения.
Express.co.uk составил список из семи ранних признаков этого изнурительного заболевания.
Деменция - это не болезнь, а совокупность симптомов, возникающих в результате повреждения мозга.
Это общий термин потери памяти, а также потери речи, навыков решения проблем и других навыков мышления.
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Когда эти потери достаточно серьезны, чтобы повлиять на вашу повседневную жизнь, считается, что у вас деменция.
Существует несколько различных причин деменции, наиболее частой из которых является болезнь Альцгеймера.
Существует несколько установленных предупреждающих признаков деменции, но новое исследование выявило новый потенциальный признак этого заболевания:
Неспособность распознавать речь в шумной обстановке является признаком нарушения слуха, и теперь исследователи из Оксфорда считают, что это связано с деменцией.
В исследовании, проведенном с участием 82000 человек, у 1285 человек развилось слабоумие, и исследователи обнаружили, что люди, которые изо всех сил пытались слышать разговор в шумной обстановке, с большей вероятностью заболели этой болезнью.
В исследовании участвовали люди старше 60 лет в течение 11 лет.
Ведущий автор исследования Джонатан Стивенсон сказал: "Сложность слышимости речи на фоне фонового шума - одна из наиболее распространенных проблем для людей с возрастным нарушением слуха. Это первое исследование, в котором изучается его связь с деменцией в большой популяции".
Люди, которые изо всех сил пытались слышать в шумной обстановке, почти в два раза чаще заболевали слабоумием, чем те, кто без проблем слышал друзей в баре.
Даже люди, которые показали лучшие результаты, но все еще были "недостаточными", подвергались риску на 61 процент выше.
Исследование не пришло к выводу, являются ли проблемы со слухом причиной слабоумия или они являются просто симптомом - и по этому вопросу эксперты разделились.
Всем, кто борется с проблемами слуха, рекомендуется проконсультироваться с врачом, поскольку это может быть предвестником слабоумия.
Каковы тревожные признаки деменции?
Некоторые общие симптомы, которые могут появиться до постановки диагноза деменции, включают:
- Потеря памяти
- Трудности с концентрацией внимания
- Трудно выполнять привычные повседневные задачи, например, запутаться в правильности сдачи при совершении покупок
- Изо всех сил пытается следить за беседой или подобрать правильное слово
- Запутаться во времени и месте
- Изменения настроения
- Часто эти симптомы могут быть легкими и постепенно ухудшаться
- Пациенты с болезнью Альцгеймера также могут испытывать затруднения в отношении количества или обращения с деньгами.
- Кроме того, они могут постоянно задавать вопросы, становиться более замкнутыми или тревожными.
Сосудистая деменция является второй по частоте причиной деменции, и при этих состояниях симптомы иногда могут развиваться внезапно и быстро ухудшаться.
Симптомы, предшествующие диагнозу сосудистой деменции, могут включать симптомы, похожие на инсульт, такие как мышечная слабость или временный паралич, а также проблемы с движением.
Кроме того, у людей могут быть проблемы с мышлением и изменения настроения.