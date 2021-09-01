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Слабоумие: названы новые ранние симптомы и признаки

1 сентября 2021, 22:21

Деменция - это не болезнь, а совокупность симптомов, возникающих в результате повреждения мозга.

Долголетие
Существует несколько различных причин деменции / MTSOfan / Flickr

Деменция - это общий термин для обозначения ряда конкретных состояний, вызванных аномальными изменениями головного мозга. Эти аномалии мозга вызывают снижение навыков мышления, что может повлиять на ваше поведение, чувства и отношения.

Express.co.uk составил список из семи ранних признаков этого изнурительного заболевания.

Деменция - это не болезнь, а совокупность симптомов, возникающих в результате повреждения мозга.

Это общий термин потери памяти, а также потери речи, навыков решения проблем и других навыков мышления.

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Когда эти потери достаточно серьезны, чтобы повлиять на вашу повседневную жизнь, считается, что у вас деменция.

Существует несколько различных причин деменции, наиболее частой из которых является болезнь Альцгеймера.

Существует несколько установленных предупреждающих признаков деменции, но новое исследование выявило новый потенциальный признак этого заболевания:

Неспособность распознавать речь в шумной обстановке является признаком нарушения слуха, и теперь исследователи из Оксфорда считают, что это связано с деменцией.

В исследовании, проведенном с участием 82000 человек, у 1285 человек развилось слабоумие, и исследователи обнаружили, что люди, которые изо всех сил пытались слышать разговор в шумной обстановке, с большей вероятностью заболели этой болезнью.

В исследовании участвовали люди старше 60 лет в течение 11 лет.

Ведущий автор исследования Джонатан Стивенсон сказал: "Сложность слышимости речи на фоне фонового шума - одна из наиболее распространенных проблем для людей с возрастным нарушением слуха. Это первое исследование, в котором изучается его связь с деменцией в большой популяции".

Люди, которые изо всех сил пытались слышать в шумной обстановке, почти в два раза чаще заболевали слабоумием, чем те, кто без проблем слышал друзей в баре.

Даже люди, которые показали лучшие результаты, но все еще были "недостаточными", подвергались риску на 61 процент выше.

Исследование не пришло к выводу, являются ли проблемы со слухом причиной слабоумия или они являются просто симптомом - и по этому вопросу эксперты разделились.

Всем, кто борется с проблемами слуха, рекомендуется проконсультироваться с врачом, поскольку это может быть предвестником слабоумия.

Каковы тревожные признаки деменции?

Некоторые общие симптомы, которые могут появиться до постановки диагноза деменции, включают:

  • Потеря памяти
  • Трудности с концентрацией внимания
  • Трудно выполнять привычные повседневные задачи, например, запутаться в правильности сдачи при совершении покупок
  • Изо всех сил пытается следить за беседой или подобрать правильное слово
  • Запутаться во времени и месте
  • Изменения настроения
  • Часто эти симптомы могут быть легкими и постепенно ухудшаться
  • Пациенты с болезнью Альцгеймера также могут испытывать затруднения в отношении количества или обращения с деньгами.
  • Кроме того, они могут постоянно задавать вопросы, становиться более замкнутыми или тревожными.

Сосудистая деменция является второй по частоте причиной деменции, и при этих состояниях симптомы иногда могут развиваться внезапно и быстро ухудшаться.

Симптомы, предшествующие диагнозу сосудистой деменции, могут включать симптомы, похожие на инсульт, такие как мышечная слабость или временный паралич, а также проблемы с движением.

Кроме того, у людей могут быть проблемы с мышлением и изменения настроения.

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