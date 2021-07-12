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Слезятся глаза: зевота и другие более серьезные причины

12 июля 2021, 07:55

Люди также склонны зевать, когда чувствуют усталость.

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Ни зевота, ни слезотечение обычно не сигнализируют о медицинских проблемах/Pixabay

Зевание - это нормальный человеческий рефлекс, но ученые до сих пор не знают, почему это происходит. Некоторые люди обнаруживают, что их глаза слезятся, когда они зевают.

Слезотечение может возникнуть, когда зевота притягивает и стимулирует слезные железы, из-за которых появляются слезы. В некоторых случаях глаза также могут быть сухими от усталости, что может вызвать слезы, пишет Medical News Today.

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Не у всех слезятся глаза, когда они зевают. Даже у людей, которые действительно испытывают это ощущение, оно может возникать только изредка. Ни зевота, ни слезотечение обычно не сигнализируют о медицинских проблемах. Однако важно поговорить с врачом, если человек испытывает боль или сухость в глазах, частое неконтролируемое зевание, сильную усталость или бессонницу.

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Продолжайте читать, чтобы узнать больше о связи между зеванием и слезотечением, в том числе о некоторых других эффектах зевоты и слезотечения.

Слезные железы - это железы, выделяющие слезы, помогающие сохранять глаза увлажненными. Они сидят прямо над глазами, под бровями.

Когда человек зевает, в зависимости от того, насколько сильно он зевает или как растягивает другие лицевые мышцы, это может оказывать давление на слезные железы. Это может стимулировать их слезы.

Люди также склонны зевать, когда чувствуют усталость, например, после того, как целый день смотрели на экран компьютера. Эта усталость также может вызвать утомление глаз. Усталые глаза могут казаться сухими, что также может стимулировать их слезы, особенно когда зевота оказывает давление на слезные железы.

Многие животные также зевают, и у младенцев зевание начинается еще до их рождения. Хотя почти все зевают, исследователи не разработали единого окончательного ответа на вопрос, почему люди зевают. Некоторые теории предполагают, что они возникают по следующим причинам:

  • Для повышения бдительности: люди обычно зевают больше, когда устают, поэтому зевота может быть рефлексом, помогающим человеку стать более бдительным.
  • В качестве успокаивающего сигнала: некоторые исследования показывают, что люди чаще зевают перед стрессовыми событиями, такими как спортивные соревнования. Это может помочь укрепить чувство спокойствия. Некоторые животные в стрессовых ситуациях также чаще зевают.
  • Как социальная связь: зевота заразительна, поэтому она может быть способом сближения людей. Человек чаще зевает, когда зевает кто-то из его близких, например член семьи, чем когда это делает незнакомец. Следовательно, зевота может сигнализировать о социальных отношениях.
  • Чтобы прочистить евстахиевы трубы: люди склонны больше зевать на больших высотах, когда закупорка евстахиевых труб может вызвать болезненное давление, что позволяет предположить, что одна из функций зевания - очистить их.
  • Повышение уровня кислорода: зевота обычно связана с глубоким вдохом, поэтому некоторые ученые предположили, что зевота может помочь человеку получить больше кислорода. Тем не менее, одно исследование, которое доверяют источнику, показало, что вдыхание большего количества углекислого газа не увеличивает частоту зевоты, что указывает на то, что цель зевания не в том, чтобы получить больше кислорода.

Слезы - не единственный побочный эффект зевоты. Некоторые другие распространенные эффекты включают надежность источника:

Очистка евстахиевой трубы: евстахиевы трубы соединяют среднее ухо с горлом. Эти трубки могут открываться при зевании, что помогает снизить давление, а иногда даже уменьшает жидкость из них. Это может помочь при ушах или снизить давление, когда человек находится на большой высоте.

Заражение: зевота заразительна - человек с большей вероятностью зевает, когда видит, что кто-то зевает, даже на видео.

Это разновидность сочувствия. Некоторые исследования показывают, что зевота может быть менее заразной у людей с условиями, влияющими на сочувствие или социальное поведение.

Закрытие глаз: большинство людей закрывают глаза, когда зевают, хотя бы на короткую секунду.Растяжка: зевота может растягивать лицевые мышцы и челюсть, что может уменьшить напряжение или боль на лице.
Некоторые люди также обнаруживают, что их челюсти щелкают или им становится неудобно зевать. Это может указывать на нарушение функции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Другие повседневные вещи, которые могут вызывать слезотечение.

Иногда глаза слезятся, потому что они слишком сухие, и тело пытается их увлажнить. Некоторые потенциальные причины сухого глаза включают:

  • глазная хирургия
  • определенные лекарства, включая антигистаминные, безрецептурные болеутоляющие, гормональную терапию и антидепрессанты
  • кожные заболевания, такие как экзема и блефарит
  • проблемы с железами, смазывающими глазаусталостьвоздействие ветра, сухого воздуха или химических раздражителей, таких как сигаретный дым
  • аллергия
  • проводить много времени перед экранами компьютеров

Некоторые медицинские условия также могут вызывать слезотечение, в том числе:

  • глаукома
  • инфекции и травмы глаза
  • катаракта

Если у человека проблемы со зрением или вспышки света, это может указывать на отслоение сетчатки, что является неотложной медицинской помощью, требующей немедленного лечения.

здоровье
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