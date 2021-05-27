Смешанные оргазмы: что это такое и как их получить

Первый шаг к смешанному оргазму - это возможность одновременно стимулировать и клитор, и влагалище / flickr.com/Tolga Cetin

Вагинальный оргазм часто бывает неуловимым, но уловки и игрушки могут помочь справиться с этим (подсказка: уловка номер один - терпение), и можно достичь нескольких версий оргазма одновременно.

Мы говорим о вагинальном, клиторальном, анальном и эрогенном, пишет Healthline.

Но в последнее время в сексуальный диалект входит другой вид оргазма: смешанный оргазм.

Что такое смешанный оргазм?

Смешанный оргазм определяется как клиторальный и вагинальный оргазм, происходящие одновременно. Итак, да, технически это два одновременных оргазма, которые, как правило, приводят к более интенсивной реакции всего тела.

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Это означает, что первый шаг к смешанному оргазму - это возможность одновременно стимулировать и клитор, и влагалище, что не так сложно, как кажется.

Во-первых, вам нужно понять, как работают вагинальный и клиторальный оргазмы.

Вагинальные оргазмы обычно связаны с попаданием в точку G, расположенную на внутренней стенке влагалища. Стимуляция точки G регулярным давлением может привести к оргазму.

Исследователи из Надежного источника также обнаружили с помощью ультразвука, что точка G, вероятно, настолько чувствительна, потому что она является частью клиторальной сети: корень клитора расположен прямо за передней стенкой влагалища. Таким образом, попадание в точку G также может стимулировать часть клитора.

Для клиторального оргазма оргазм происходит, когда давление и повторяющиеся движения прикладываются к влажному (часто достигаемому с помощью смазки) клитору.

Повторяющиеся движения вверх и вниз или круговые движения для достижения оргазма можно выполнять с помощью (влажных) пальцев, ладони или языка, в зависимости от того, что предпочитает ваш партнер.

Каково это?

Смешанный оргазм можно охарактеризовать как лабиринт - и он более интенсивен, чем просто вагинальный или клиторальный оргазм.

Поскольку стимулируются и влагалище, и клитор, смешанный оргазм может вызвать что угодно, от непроизвольных движений, имитирующих судороги, до женской эякуляции в некоторых случаях. (Это происходит, когда стимулируется точка G, в результате чего также стимулируются железы Скина по обе стороны от уретры.)

Но вы также должны знать, как могут выглядеть или ощущаться клиторальные и вагинальные оргазмы сами по себе:

Клиторальный оргазм часто ощущается на поверхности тела, как ощущение покалывания по коже и в мозгу. Вагинальный оргазм проникает глубже в тело и может ощущаться человеком, проникая во влагалище, потому что стенки влагалища будут пульсировать.

Но если вы чувствуете себя комфортно со своим партнером и хотите испытать смешанный оргазм, прочтите несколько советов.

Как достичь смешанного оргазма

Даже если вы знаете, как избавиться от обоих путей, смешанный оргазм потребует практики. Несколько советов? Расслабьтесь и займитесь этим с намерением достичь удовольствия, а не специально для оргазма.

Не думайте, что вам нужно начинать с одновременной стимуляции точки G и клитора. Если одна часть достигает пика дольше, сосредоточьтесь в первую очередь на ней.

Соло

Чтобы достичь смешанного оргазма самостоятельно, начните вагинально с поиска точки G.

Используя пальцы или секс-игрушку, поднимите вверх к пупку движением "иди сюда". Повторяйте движение по мере нарастания ощущения, и вместо движений внутрь и наружу вы захотите сосредоточить свое внимание на этой области.

Другой рукой начните работать с клитором. Если вам нужно добавить смазку, дерзайте! Быстро и сильно надавливайте повторяющимися движениями пальцами или ладонью, двигаясь вперед-назад или круговыми движениями.

Вибраторы также являются отличным способом стимулировать точку G и клитор, особенно если достижение обоих кажется трудоемким.

В партнерстве

Если у вас есть партнер, вы можете сказать ему, что лучший способ достичь точки G - это сначала руки. Имитируйте это движение "подойди сюда" в сторону пупка, прежде чем начнется какой-либо тип проникновения.

Ваш партнер также может использовать свой рот и язык для стимуляции клитора. Они могут начать целовать эту область, а затем лизать кончиком языка, начиная медленно и увеличивая скорость и давление, а также движения, например, вверх и вниз или круговые.

Во время проникновения одна из лучших позиций для стимуляции клитора называется "верховая езда".

Чтобы попробовать это, лягте на спину. Ваш партнер должен наклонить свой пенис или секс-игрушку так, чтобы верхний стержень касался вашего клитора во время толчка. Каждый толчок должен сдвигать капюшон вверх и вниз или оказывать давление на капюшон, достаточное для стимуляции клитора.

Помните, все тела разные. Если эти популярные позы для секса не работают, всегда есть небольшие изменения, которые вы можете попытаться найти в нужных местах.

Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что в среднем 54 процента женщин достигают оргазма с помощью стимуляции клитора и влагалища, по сравнению с 34 процентами, которые достигли оргазма только с помощью стимуляции клитора, и 6 процентами, которые достигли оргазма только с помощью стимуляции влагалища.

А новички? Доверяйте своей интуиции: вы знаете разницу между клиторальным и вагинальным оргазмами.

Согласно обзору "Надежный источник" об истории клиторального и вагинального оргазмов в 2016 году, два исследования, проведенных в 1970-х годах, показали, что сексуально активные женщины действительно знают разницу между клиторальным и вагинальным оргазмами.

В собственных сообщениях женщины описали клиторальный оргазм как "локализованный, интенсивный и физически удовлетворительный, тогда как вагинальный оргазм был описан как более сильный и продолжительный, чем клиторальный оргазм, более глубокий", ощущение "всего тела" с пульсирующими ощущениями, и более психологически удовлетворительна ".

А теперь представьте, как это происходит одновременно.