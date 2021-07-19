УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Снижает риск преждевременной смерти на 24%: врачи назвали полезный протеин

19 июля 2021, 22:57

Люди должны употреблять не более двух-трех порций в неделю.

борщ_еда_пища
Доктор Франк Ху рекомендует людям считать "красное мясо роскошью, а не основным продуктом питания". / 1zoom.ru

В журнале JAMA Internal Medicine была задокументирована выживаемость более 416 000 человек за 16-летний период - и какова общая тенденция? Замена яиц и красного мяса растительными белками спасла жизнь.

Растительные белки включают бобы, орехи и цельнозерновые продукты, и даже небольшое их количество в рационе может продлить жизнь. Хотя небольшое изменение в диете снизило риск смерти на 24 процента у мужчин и на 21 процент у женщин, это преимущество было учтено даже в незначительных изменениях.

Замена только трех процентов потребляемых вами калорий с животного белка, такого как мясо, птица, рыба или молочные продукты, растительным белком, может помочь вам прожить дольше, пишет Express.co.uk.

Читайте такжеНаследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетия

Согласно исследованию, трехпроцентный переход от животного белка к растительному соответствовал 10-процентному снижению смертности от любого типа причины за 16 лет.

Реклама

Другое исследование, опубликованное в British Medical Journal (BMJ), выявило результаты метаанализа.

Изучив детали 32 исследований потребления белка, в которых участвовало более 715 000 человек, исследователи пришли к определенным выводам.

На основании полученных данных исследователи подсчитали, что получение на три процента больше калорий из растительных белков снижает риск преждевременной смерти людей на пять процентов.

Риски для здоровья от употребления протеина из красного мяса

Доктор Франк Ху рекомендует людям считать "красное мясо роскошью, а не основным продуктом питания".

Это связано с тем, что высокое потребление красного мяса связано с:

  • Болезнь сердца
  • Рак
  • Сахарный диабет
  • Преждевременная смерть

Итак, сколько красного мяса является верхним допустимым пределом? Доктор Ху сказал, что "люди должны употреблять не более двух-трех порций в неделю".

Хотя красное мясо действительно содержит много белка, витамина B12, цинка, железа и селена, доктор Ху отметил, что вы можете получить те же питательные вещества в другом месте.

"Вы можете получить такое же количество - а в некоторых случаях даже больше - из птицы, рыбы, яиц и орехов, а также соблюдая растительную диету", - сказал он.

Что такого хорошего в бобах, орехах и цельнозерновых?

Клиника Майо заявила, что употребление орехов может снизить уровень плохого холестерина и триглицеридов.

Кроме того, употребление орехов может улучшить слизистую оболочку артерий, снизить уровень воспаления, связанного с сердечными заболеваниями, и снизить риск образования тромбов, которые могут привести к сердечному приступу.

Богатые белками орехи также содержат:

  • Ненасыщенные жиры
  • Омега-3 жирные кислоты
  • Волокно
  • Витамин ЕРастительные стерины
  • L-аргинин

Поскольку орехи высококалорийны, горсть орехов - идеальный вариант.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует съедать около четырех горстей несоленых орехов в неделю.

Самые полезные для сердца орехи:

  • Грецкие орехи
  • Миндаль
  • Макадамия
  • Фундук
  • Орехи пекан
здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Снижает риск преждевременной смерти на 24%: врачи назвали полезный протеин». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупкиФинансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупки Самая вкусная закуска: рулетики из огурцовСамая вкусная закуска: рулетики из огурцов Тяжелая цена для Украины и предательство Меркель: Арестович объявил об опасных планах ЗападаТяжелая цена для Украины и предательство Меркель: Арестович объявил об опасных планах Запада Когда Курбан-байрам 2021: дата и традиции праздника у мусульманКогда Курбан-байрам 2021: дата и традиции праздника у мусульман Как правильно замораживать ягоды на зиму: секреты и опасные ошибкиКак правильно замораживать ягоды на зиму: секреты и опасные ошибки

Последние новости

23:06

Заворотнюк заразилась коронавирусом во время посещения оккупированного Крыма

23:02

Автомобильный газ продолжает дорожать: почему и насколько еще взлетит цена на топливо Видео

22:57

Снижает риск преждевременной смерти на 24%: врачи назвали полезный протеин Видео

22:55

Будет еще хуже: украинцев предупредили о новом потопе Видео

22:17

Разбита голова и сломана нога: в киевском ТЦ витрина рухнула на 4-летнего ребенка

Реклама
22:15

Россия в огне: пожары в Якутии видны даже из космоса Видео

22:14

Что может вызвать ложноположительный тест на беременность: шесть причин Видео

21:32

Внедорожник разорвало на части: под Одессой в страшной аварии погиб чиновник Видео

21:31

"Операция прошла успешно": в Днепре хирурги чудом спасли беременную девушку

21:08

Победительница Холостяка наконец вышла замуж за своего избранника

21:06

Опасность штамма Дельта в Украине: в Минздраве объявили об инициативе по новому коронавирусу Видео

20:59

"Невакцинированные от COVID-19 по прибытию в Украину из-за границы уйдут на самоизоляцию" - Минздрав Видео

20:43

В Украину ворвется резкое похолодание до +11 Видео

20:37

Украина в ЕС или нападение России: Зеленский резко призвал Европу сделать решающий шаг

20:26

Гороскоп удачи: узнайте свое самое успешное время суток Видео

20:14

В Херсонской области аномальная жара: садоводы досрочно собирают урожай Видео

19:52

Долгожители "голубой зоны" назвали свои четыре утренние привычки Видео

19:41

Самый мощный стимул для реформ: Украина, Грузия и Молдова объявили о заявках по вступлению в ЕС

19:37

Тиктокеры, разгромившие квартиру на Печерске, предстанут перед судом: им светит до 5 лет

19:35

От авто ничего не осталось: в Ивано-Франковской области погиб в ужасном ДТП украинский футболист Видео

Реклама
18:52

Позитив признался, зачем ему развал группы Время и Стекло

18:49

Приметы на 20 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

18:44

Газовый кризис в Европе: Газпром взвинтит поставки топлива по ГТС Украины Видео

18:34

Названы самые ранние признаки диабета: на что обязательно обратить внимание Видео

18:25

На рынке электроэнергии хотят ввести профили потребления: что это значит

18:18

"Дельта" в Украине: инфекционист назвала наибольшие риски штамма для украинцев Видео

18:17

Почти как в Германии: на Закарпатье из-за наводнения вода все сметает на своем пути Фото Видео

17:54

В Днепре собака по среди улицы набросился на прохожую и разодрала лицо Видео

17:35

Почти 75% украинцев рвутся в Евросоюз: КМИС показал, как выглядел бы референдум по Европе

17:32

"Украина развернется на Восток": в МИД ответили на скандальное заявление Арестовича Видео

17:31

"В еб**ло дать, бл*": в Днепре девушки-подростки делили парня дракой Видео

17:29

Врачи рассказали, почему нельзя спать после обеда Видео

17:13

Пенсии в Украине пересчитают: какие выплаты будут получать пенсионеры Видео

17:00

Мама отвлеклась, чтобы собрать на берегу вещи: в Житомирской области утонул 6-мальчик

16:58

"Правовой маразм": эксперт оценил вызов СБУ Шойгу в Мариуполь

16:46

Из-за ливней киевский туалет "взял в заложники" тройку людей

16:42

Звезда Сумерек Кристен Стюарт вышла замуж - СМИ

16:36

Министр перепутал: в Минфине отказались от слов о повышении минималки до 7 тысяч Видео

16:24

Битва с Россией и колебания Брюсселя: Зеленский призвал ЕС принять решение по евроинтеграции Украины

16:22

В Днепре маленький мальчик вылил на себя кипяток: полтела в ожогах Видео

Реклама
16:21

Названы лекарства от популярного состояния, которые помогают бороться с Альцгеймером Видео

16:20

В Минобразования поддержали идею создания частного вуза "Метинвест Политехника"

16:10

"Пока, гражданство": блогер сжег украинский паспорт и нарвался на волну гнева в Сети Видео

16:04

Нагрянут в каждый дом: в Украине проверят получателей субсидий Видео

15:54

Самое вкусное и полезное малиновое варенье: старинный рецепт Видео

15:48

Скандальная Светлана Лобода засобиралась в Украину с концертами

15:33

Избили и отобрали автоматы: в ГБР рассказали подробности нападения СБУшников на пограничников Видео

15:27

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, история праздника и молитва

15:25

"Я люблю": юная блогерша станцевала на кладбище Харькова с бутылкой пива Видео

15:13

Вода из семян чиа: названо новое волшебное средство для похудения Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять