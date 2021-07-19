Снижает риск преждевременной смерти на 24%: врачи назвали полезный протеин

Доктор Франк Ху рекомендует людям считать "красное мясо роскошью, а не основным продуктом питания". / 1zoom.ru

В журнале JAMA Internal Medicine была задокументирована выживаемость более 416 000 человек за 16-летний период - и какова общая тенденция? Замена яиц и красного мяса растительными белками спасла жизнь.

Растительные белки включают бобы, орехи и цельнозерновые продукты, и даже небольшое их количество в рационе может продлить жизнь. Хотя небольшое изменение в диете снизило риск смерти на 24 процента у мужчин и на 21 процент у женщин, это преимущество было учтено даже в незначительных изменениях.

Замена только трех процентов потребляемых вами калорий с животного белка, такого как мясо, птица, рыба или молочные продукты, растительным белком, может помочь вам прожить дольше, пишет Express.co.uk.

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Согласно исследованию, трехпроцентный переход от животного белка к растительному соответствовал 10-процентному снижению смертности от любого типа причины за 16 лет.

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Другое исследование, опубликованное в British Medical Journal (BMJ), выявило результаты метаанализа.

Изучив детали 32 исследований потребления белка, в которых участвовало более 715 000 человек, исследователи пришли к определенным выводам.

На основании полученных данных исследователи подсчитали, что получение на три процента больше калорий из растительных белков снижает риск преждевременной смерти людей на пять процентов.

Риски для здоровья от употребления протеина из красного мяса

Доктор Франк Ху рекомендует людям считать "красное мясо роскошью, а не основным продуктом питания".

Это связано с тем, что высокое потребление красного мяса связано с:

Болезнь сердца

Рак

Сахарный диабет

Преждевременная смерть

Итак, сколько красного мяса является верхним допустимым пределом? Доктор Ху сказал, что "люди должны употреблять не более двух-трех порций в неделю".

Хотя красное мясо действительно содержит много белка, витамина B12, цинка, железа и селена, доктор Ху отметил, что вы можете получить те же питательные вещества в другом месте.

"Вы можете получить такое же количество - а в некоторых случаях даже больше - из птицы, рыбы, яиц и орехов, а также соблюдая растительную диету", - сказал он.

Что такого хорошего в бобах, орехах и цельнозерновых?

Клиника Майо заявила, что употребление орехов может снизить уровень плохого холестерина и триглицеридов.

Кроме того, употребление орехов может улучшить слизистую оболочку артерий, снизить уровень воспаления, связанного с сердечными заболеваниями, и снизить риск образования тромбов, которые могут привести к сердечному приступу.

Богатые белками орехи также содержат:

Ненасыщенные жиры

Омега-3 жирные кислоты

Волокно

Витамин ЕРастительные стерины

L-аргинин

Поскольку орехи высококалорийны, горсть орехов - идеальный вариант.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует съедать около четырех горстей несоленых орехов в неделю.

Самые полезные для сердца орехи: